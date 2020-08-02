Rappahannock Electric Cooperative has selected Peter Muhoro to fill the newly created position of Vice President of Strategy and Technology. He’d previously been Vice President of Strategic Industry Research and Analysis at National Rural Utilities Finance Corporation.

Muhoro will be responsible for developing and monitoring long-term strategies related to REC’s technology systems and new service offerings to the membership.

“Having someone on our executive leadership team with a focus on technology is critical, as our membership becomes more highly connected and desires clean, reliable, and affordable generation services,” said Kent Farmer, REC’s president and CEO, in a news release.

Larry Andrews has been promoted to Rappahannock Electric Cooperative’s executive leadership team, where he will oversee several functional areas including finance and accounting, human resources, safety, risk, operational support, facilities and procurement. He has more than 31 years of experience in electric cooperative finance and accounting, as well as the banking industry. He most recently served as REC’s manager of administrative services/controller.

Kent D. Farmer, president and CEO of Rappahannock Electric Cooperative, received the 2020 Electric Cooperative Leadership Award from the Virginia, Maryland & Delaware Association of Electric Cooperatives at its 76th annual meeting, which was held virtually.

The award, the organization’s highest, recognized him for his visionary leadership, creative problem-solving and deep community involvement that has helped REC become one of the largest, most progressive electric cooperatives under his 16 years of leadership.

During Farmer’s years as president and CEO, REC undertook a major Smart Grid initiative to better serve its members as one of the 100 utilities in the country to receive a U.S. Department of Energy Smart Grid Investment Grant. In 2010, Farmer oversaw the acquisition of 51,000 new members formerly served by investor-owned utility Allegheny Power.

—Cathy Jett

Cathy Jett: 540/374-5407

cjett@freelancestar.com

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