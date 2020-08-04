Harrell Road

Stafford's Harrell Road is one of several across the region that are closed today due to the heavy rain brought on by Isaias. 

 Mike Morones / The Free Lance-Star

More than a dozen roads from Stafford to Caroline counties have either been closed by downed trees or impacted by high water Tuesday morning, according to Virginia Department of Transportation 511 alerts.

Constant, and at times heavy, rain has dumped more than three inches in the area, according to the University of Mary Washington Weather Station.

As of 9:30 a.m., there were alerts on eight area roads because of high water. The alerts deemed seven roads "passable with care" and one (Harrell Road in Stafford) closed.

Sections of five roads in Spotsylvania County had high water: U.S. 1 near Hudgins Road; Route 649; Route 606; Route 608; Route 631.

A section of Brooke Road in Stafford has high water.

U.S. 17 at the U.S. 301 intersection in Caroline County and Route 206 at Dahlgren Road in King George also have a high water alerts.

Seven roads were closed because of felled trees, as of about 9:30 a.m.

Two sections of U.S. 17 and one on U.S. 301 in Caroline have been blocked by felled trees.

In King George, trees were blocking sections of routes 649, 641 and 610.

A downed tree was reported on Brock Road in Spotsylvania, but the alert has since been removed.

Check VDOT for more updated information: /

Scott Shenk: 540/374-5436

sshenk@freelancestar.com

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