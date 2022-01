College notes

OHIO DOMINICAN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MARYLAND GLOBAL CAMPUS

Jared Himmighoefer of Amissville; Billy Northcutt of Barboursville; Rebecca Sullivan of Bowling Green; Lorrie Monger and Toddmich Monger of Colonial Beach; Nick Moore of Culpeper County; Rebecca Allor, Aaron Auffarth, Joshua Batton, Janell Cruey, Ryan Curran, Sara Elbeheiry, Jackson Faust-Stephenson, Jasmine Frias, Nicole Gallardo, Rodney Gentry, Julie Hendges, Daniel Houtz, Hannah Ingram, Fallon Joseph, Yeahnee Kpueh, Clifford Lindgren, Kristopher Maxwell, Mark McNulty, Alimat Oyewoga, Sara Roth, Keisha Ruffner, Peter Serle, Christopher Sparrow, William Steele, Eric Stratton, Nick Swann, Joseph Talbert, Jesus Venegas, Timothy Weigel and Rita Yawson of Fredericksburg; Paul Boston, Georgianna Barnett, Dennis Daniels, Lucas Hinkes, Justin Holliday, Deborah Kersey, Karen McColman, Taylor Octeau, Lauren Petruskie and Matthew Robinson of King George County; Matthew Amador, Nancy Carey, Xavier Garrido, Mich Harner, Stephanie Kay, Orla Moore, Todd Ochs, Ross Roark, Andrew Scott and Jeffrey Wills of Spotsylvania County; and Madison Bargellini–Rogers, Sean Boyd, Karri Buck, Aurelia Copeland, Daniel Crawmer, Justin Crick, Darryl Ellis, David England, Jerome Foreman, Yoan Garcia, Marquis Gay, Brian Giddings, Hugo Guerrero, Christopher Harris, Kyle Hollis, Natashia Hooper, Adam Klapiszewski, Ayaovi Kotokou, Jeffrey Lavin Jr., Duncan Maccubbin, Carol McGee, Joshua Mcconnell, Katherine Mcginn, Kenneth Packwood, Mark Francis Padilla, Anngie Ramos Grullon, Brooke Robinson, Kyle Santoliquido, Dominic Santos, Hassan Sesay, Robert Sonnenberg, Ansley Viel, Ashley Walker, Kevin White, Ryan White, Jonathon Williams and Leroy Williams Jr. of Stafford County were named to the fall 2021 dean’s list at University of Maryland Global Campus.