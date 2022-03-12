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Stafford County Schools

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EARLY CHILDHOOD CENTERS

Students of The Week were Nevaeh Dawson, Ahmad Tajzada, Sire Dozier, Yisogo Obadimu, Azalea Carthens–Smith, Noor Alhumaidi, Kayhaan Omarzada, Sophia Arriaza, Jenna Alshammari, Dylan Winn, Manuel Guardado, Isabella Bernal, Mason Reyes Hernandez, Desmond Haines and Abigail Machado Martinez.

Involved parents for February were Estefani Johnson Santillan, Hemlemal Foster, Kristi–Anna Birchenough, Ayaovi Kotokou, Akm Ahmed Sharif, Shakia Rivers, Lesly Solis, Morgan Williams, Kamsat Sor, Akoessiwa Aboudou, Philecia Marasco, Miriam Webster, Mirsian Garcia Hernandez, Linemy Montano, Annette Spearman, Quaid Dawkins, Pamela Shook, Jaime Mark, Tevin Day, Kadesha Day, Latesha Shuler, Stephen Murphy, Heather Murphy, Destin Johnson, Tamia Williams, and the Orellana, Godbey, Restivo and Warren families.

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