A Stafford County man has been charged with rape after being accused of impregnating a 13-year-old girl he had been taking advantage of since she was 11, court records show.

Kaleem Cyterrick Rodgers, 25, was arrested last week and is being held in the Rappahannock Regional Jail.

According to an affidavit for a search warrant filed in Stafford Circuit Court, the Stafford Sheriff's Office was contacted Feb. 26 regarding an alleged sexual assault of the 13-year-old girl.

Detective K.A. Lawrence wrote that the girl went to her pediatrician on Feb. 17 for an annual physical. The next day, the doctor's office called the girl's mother to inform her that the child was pregnant.

The girl later told her mother and a counselor that Rodgers, the live-in boyfriend of the girl's aunt, had been having sex with her since she was 11. The affidavit states that the girl alleges Rodgers sometimes showed her pornographic videos and took naked pictures of her with his cell phone. She also described an incident during which Rodgers injected himself and the girl with the drug "molly."

The search warrant allowed Lawrence to obtain a DNA sample from Rodgers. She wrote that the samples will be sent to the Virginia Department of Forensic Science once the child is born so paternity can be conclusively determined.

Court records show that Lawrence is also investigating another child sex abuse case, this one involving the aunt. The aunt was interviewed by police earlier this year after they initially were unable to find Rodgers.

During that interview, the aunt reported that she was raped and impregnated by her older sister's boyfriend when she was 13. No one knew about the pregnancy until the baby girl was found deceased wrapped in a plastic bag in the family garage. The aunt was eventually convicted of manslaughter in Stafford Circuit Court.

The man accused of impregnating the aunt toward the end of 2005 is the father of the girl allegedly raped by Rodgers. His name is listed in court records, but he had not been charged as of Tuesday.

Keith Epps: 540/374-5404

kepps@freelancestar.com

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