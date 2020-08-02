A 21-year-old Northern Virginia man drowned Saturday in Lake Anna, police said.

The body of Patrick Byrnes of Vienna was recovered by the Spotsylvania County dive team. The body has been taken to a medical examiner’s office, police said.

Louisa Sheriff’s Det. Chuck Love said Byrnes, reportedly a strong swimmer, came to Lake Anna to visit a friend. He had been swimming in the water off Old Mill Road and was last seen alive Saturday swimming out to a floating chair about 20 feet from the end of a dock.

Love said an initial search involving multiple agencies, including the Louisa and Spotsylvania sheriff’s offices and Spotsylvania fire and rescue, was unsuccessful. The dive team later recovered the body.

Byrnes is the second person to drown in Lake Anna over the past three weeks. Nathaniel Mines, 50, of Alexandria, died last month when he went under the water while trying to swim back to a boat in the area of Duerson Point.

Keith Epps: 540/374-5404

kepps@freelancestar.com

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