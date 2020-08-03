DUI

  • 100 Block of Rock Hill Church Road, 8/1, 8:29 a.m. Deputy Eastman responded to this area for a single vehicle motorcycle accident. The driver of the motorcycle was reported to have left the scene on foot. Deputies searched the surrounding wooded area and approximately an hour later located Daniel Schmitt, 48, of Stafford and identified him as the driver. Schmitt had bloodshot eyes and slurred speech and was arrested for DUI. He was held at the Rappahannock Regional Jail on an unsecure bond.
  • Aquia Exxon, 2842 Jefferson Davis Highway, 8/2, 1:27 a.m. Deputy Vaughn responded to the gas station for a report of a male slumped over in a vehicle which had driven onto the curb in the parking lot. The driver was identified as Donald Tau, 66, of Stafford. Tau smelled strongly of an alcoholic beverage, was unsteady on his feet and had slurred speech. He was arrested for DUI and a search warrant for blood was executed. Tau threatened deputies during his arrest and continued to curse at hospital staff during the blood draw. He then proceeded to urinate on the floor of the magistrate’s office. Tau was charged with DUI, drinking while driving, obstruction of justice, disorderly conduct and refusal and held at the Rappahannock Regional Jail on a $5,000 bond.
  • Spring Valley Drive, 8/2, 2:17 a.m. Deputy Fulford conducted a traffic stop in this area after observing the vehicle speeding on Cambridge Street. The driver was identified as William Allen, 27, of Spotsylvania. Allen had glassy, bloodshot eyes and an odor of alcoholic beverage on his breath. Field sobriety tests were administered and he was arrested for DUI. Additional charges of fictitious registration and speeding were obtained. Allen was held at the Rappahannock Regional Jail on an unsecure bond.

FRAUD

  • Walmart, 125 Washington Square Plaza, 7/31, 11:09 a.m. Resident reported an unauthorized charge for Apple AirPods on his credit card for $292 at the Walmart. The incident is under investigation.
  • Lafayette Street, 7/31, 2:10 p.m. Resident reported his personal information was used to obtain an unemployment insurance debit card and apply for a small business loan. The incident is under investigation.
  • Super 8, 557 Warrenton Road, 8/2, 5:39 a.m. Deputy Vasquez responded to the hotel after a clerk noticed that a guest had used false identification to register for a room. Deputy Vasquez located Kellie Modesitt, 31, of Woodford, and determined she had used someone else’s identification. Modesitt was charged with defrauding the hotel, forgery, uttering and identity theft. She was held at the Rappahannock Regional Jail on a $1,000 bond.

This report does not encompass all of the reported crimes that may have occurred in the county, but only those noted for media interest. Anyone with information regarding the incidents listed in this report is asked to contact the Stafford County Sheriff’s Office at (540) 658-4400.

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