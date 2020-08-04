DUI

  • Grants Court, 8/03, 6:31 p.m. Deputy Voellmar responded to this area for a report of a possible drunk driver that was driving recklessly and had hit a mailbox. A traffic stop was conducted on the suspect vehicle and there was damage consistent with the reported hit and run. The driver was identified as Bryan Charles, Jr., 30, of Stafford. Charles had glassy, bloodshot eyes and slurred speech. Field sobriety tests were administered and Charles was arrested for DUI. Suspected controlled substances were located on Charles and in the vehicle. A search warrant for blood was executed. Charles was charged with possession of a controlled substance, hit and run and DUI and ordered held at the Rappahannock Regional Jail on an unsecure bond. While being processed into the jail, an additional suspected controlled substance was located hidden between Charles’ toes. An additional charge of possession of a chemical compound by a prisoner was obtained and he was then held without bond.

LARCENY

  • Wawa, 105 Garrisonville Road, 8/3, 11:24 a.m. Animal Control Officer Morelli and Deputy Flues responded to the convenience store for a report of drug activity in the parking lot. They discovered Gary Laudermilk, 43, and Leslie Evans, 39, both of Stafford in a 2020 Chevrolet Silverado. A check of the vehicle registration revealed it was reported stolen from Arlington. A suspected controlled substance and suspected controlled paraphernalia were located in the vehicle. Evans was charged with grand larceny and possession of a controlled substance, while Laudermilk was charged with possession of a controlled substance and possession of controlled paraphernalia. Evans was ordered held without bond and Laudermilk received a $2,000 bond. Both suspects were held at the Rappahannock Regional Jail. The vehicle was towed for safekeeping.
  • Woodstream Boulevard, 8/3, 5:39 p.m. Resident reported a Rawlings Pro Preferred baseball glove and a Demarini Future softball bat were stolen from his backyard over the weekend. The incident is under investigation. Anyone with information is asked to contact Deputy Connelly at 540-658-4400.
  • J’s Pizza and Subs, 20 Plantation Drive, 8/3, 6:30 p.m. Resident reported that his wallet was stolen from the restaurant after he inadvertently left it on the counter. The incident is under investigation.

This report does not encompass all of the reported crimes that may have occurred in the county, but only those noted for media interest. Anyone with information regarding the incidents listed in this report is asked to contact the Stafford County Sheriff’s Office at (540) 658-4400.

Tags

Recommended for you

Load comments