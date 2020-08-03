Whiteoak

Whiteoak Canyon Trail is one of the most popular hikes in Shenandoah National Park and includes a series of waterfalls.

 SHENANDOAH NATIONAL PARK

A Fauquier teenager died last month in Shenandoah National Park after slipping on wet rocks and falling 40-feet from the upper waterfalls on Whiteoak Canyon Trail.

A recent graduate of Fauquier County High School, 18-year-old Esgar Gutierrez Covarrubias lost his life while hiking with a friend on July 18. The incident was reported to park dispatch at 7:15 p.m. on that evening, according to Shenandoah National Park Management Specialist Sally Hurlbert.

The fatal fall occurred at Upper Whiteoak Falls located on the trail, 2.3 miles from Skyline Drive, Hurlbert said. A friend of Gutierrez fell while trying to traverse the side of the falls to reach him, the park official said.

When park rangers arrived on-scene, CPR was already being performed on the teen by bystanders and was continued by park staff until he was pronounced dead, Hurlbert said.

The second subject was removed from the scene via a wheeled litter and transported to Page Memorial Hospital in Luray with non-life-threatening injuries. After the second subject was extricated, the litter team recovered the body of the Fauquier teen.

Multiple rangers responded including two Advanced Life Support providers, Hurlbert said. The entire Search and Rescue Team consisted of 27 members including park service staff and volunteers.

She asked to include a very important safety message: “The rocks around waterfalls are extremely wet, slippery and dangerous to climb on. Visitors should always stay on the trail and behind all safety barriers when they are near waterfalls.”

Gutierrez resided in Marshall, according to media reports. His wake and funeral Mass were held locally on Thursday, July 23.

abrophy@starexponent.com

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