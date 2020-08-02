More than half of the 25 new local COVID-19 cases reported Sunday came from Spotsylvania County.

There were 14 new cases in Spotsylvania, which has a cumulative total of 1,332 cases, the highest in the Rappahannock Area Health District. Stafford County has had 1,266 cases to date, followed by Fredericksburg with 358; Caroline County with 191; and King George County with 124. The district’s total number, as of Sunday, is 3,271 cases.

Elsewhere in the region, there have been 951 cases in Culpeper County; 574 in Fauquier County; 212 in Orange County; and 193 in Westmoreland County.

Virginia reported 981 new cases and three new deaths for a cumulative total of 91,782 cases and 2,218 deaths associated with COVID-19.

—Cathy Dyson

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