SALUTE TO VETERANS: The Free Lance–Star honors those who served

On this Veterans Day, The Free Lance–Star pays tribute to all those who served their country. Our annual “Salute to Veterans” section includes the names of 1,153 local residents, and their family members, who have served in the armed forces.

Some of them go back as far as the Civil War, both Union and Confederate soldiers. Others are men and women who have put on their nation’s uniform during conflicts ranging from the Spanish–American War to Operation Iraqi Freedom and during decades of peace.

Those named on the following pages were published in previous “Salute to Veterans” sections or were contributed this year, for a total of five years’ worth of submissions.

The Free Lance–Star salutes all those who have served.

Ababurko, Stephen: Army, WWII

Ababurko, Walton: Army, killed in WWII

Abrahawm, Theresa: Army, 1992–2016

Accountius, Joseph: Marine Corps, 12 years

Adriazola, Victor: Army, 6 years

Affenit, Richard: Marine Corps, 1952–71

Ahlers, Robert: Army, 9 years

Ahrendt, William Lawrence Sr.: Navy, 1950–53

Allen, Alvery P.: National Guard, 1954–60

Allen, Gene Autry: Navy, 1956–61

Allen, Irvin P.: Navy, 1917–18

Allen, Jonathan Wayne Colt: Navy, 1973–93

Allen, Maxwell Spencer: Army, 1959–62

Allen, Milton B.: Army, Korean War

Allen, Paul: Navy, 1945–47

Allen, Stanley J. Sr.: Army, 1969–90

Alsop, James: Navy, WWII

Amburgey, Charles Emmett: Navy, 1944-45

Amburgey, Keith: Air Force, 1980-2009

Amburgey, Mary Ann-Ante: Air Force, 1978-2008

Amos, Charles “Chuck”: Navy, 1966-69

Amos, Charlie: Navy, WWII

Amos, Lou: Navy, WWII

Anderson, Ashlie: Air Force, 2012–19

Anderson, Daniel: Marine Corps in Vietnam War, Army in Iraq

Anderson, Robert: Air Force, 1985–2010

Antosh, Patricia M.: Navy, Army Reserves and National Guard, 23 years

Antosh, Stephanie: Navy, 12 years

Antosh, Steven J.: Marine Corps, 23 years

Apperson, Clyde Thomas: Army, WWII

Apperson, Jack A.: Army, 1957-82

Apperson, John H. Jr.: Seabees, WWII

Applegate, William Leon Jr.: Marine Corps, Korean War and Vietnam War

Aramayo, Israel: Army

Armstead, Raymond: Navy, 4 years

Atchison, Robert A.: Army, WWII

Atkins, Clyde: Army, 20 years

Baker, Edward Martin: Army Band, Pershing’s Own, 1921-31

Baker, James L.: Navy and Army Corps, WWII and Korean War

Baker, James “Jay”: Navy, 30 years

Baker, John: Coast Guard, 31 years

Baker, Lloyd Curtis: Army, WWII

Baker, Wilson: Army, 1 year

Badillo, Joseph A. Sr.: Army, WWII

Balogh, Howard: Marine Corps, retired

Bandy, Alvin: Army, 34 years

Banks, Charles: Army, Korean War and Vietnam War

Banks, Everett M. Jr.: Marine Corps, 1952-54

Barboza, Francisco: Marine Corps, 1967–97

Barham, Bret: Army

Barham, Brian: Army, 20 years

Barham, Christine: Army, 4.5 years

Barile, David J.: Marines, 1978–2004

Barile, Ida S. Heyward: Army, 1982–2003

Barker, Phillip: Army, 1967-70

Barnhart, Dane J. Jr., Army, 1969-89

Barnes, Charles B.: Navy, 1946-49

Baron, James Scott: Navy, 1976-99

Barten, Leslie H.: Army Air Corps, WWII

Bartholomew, Philip: Navy, 20 years

Bartholomew, Wendy Watkins: Navy, 6 years

Basham, Cheryl: Army, 1982-2004

Beard, James P.: Air Force, retired

Beckwith, William H.: Marine Corps, killed in Vietnam

Belman, Hassan Slyman Jr.: Army, Vietnam War

Bennett, Julian: Army and reserves, 1953-60

Bergquist, Robert: Marine Corps, Korean War

Berry, Nelson: Air Force, 1956–78

Berry, S. Harrison: Army, 1943–46

Berta, Thomas: Army, 1959–90

Bibens, James: Navy, 1986-91

Bibens, Jordan L.: Navy

Bibens, Melanie: Navy, 1986-90

Bibens, Russell: Navy, retired

Bickel, Maurice Lee: Air Force, 1950–54

Bickel-Brown, Joyce Ann Watkins: Air Force, 1951–55

Bigelow, Kane: Army, Vietnam War

Billingsley, Bladen: Army Air Corps, WWII

Bishop, Carl E.: Army, 1950–55

Bishop, Daniel: Army

Bishop, Kristen: Army, 4 years

Bivens, Larry A.: Army

Blackwell, James: Army, retired

Blakley, James F.: Navy, WWII

Blakley, James R.: Marine Corps, 2007–10

Blankenship, Harold: Army, 1956-58

Blankenship, William: Army, WWI

Bolecek, William P.: Army Air Corps, WWII

Bonacorsi, Floyd: Army, 1984–90

Booker, George R.: Army, 1978-98

Booth, Emmanuel: Army and Air Force, 21 years

Boutchyard, Herbert “Herbie”: Marine Corps, 1971–72

Bowersock, Mary Ann: Navy, 1975-99

Boyd, E: Marine Corps, 19 years

Boyer, Charles Sr.: Army, WWII

Brabo, Ellen C.: Army

Bradshaw, Warren: Navy, WWII

Brady, Terry L.: Marine Corps, 1968–89

Brascher, John “Jack”: Marine Corps, WWII, Korean War and Vietnam War

Bridges, Marialena: Marine Corps, 22 years

Breeden, Francine Moore: Navy, 1 year

Breeden, Gary Allen: Marine Corps, 12 years

Breeden, Leo: Marine Corps, 1965–73

Brent, David: Air Force, 1965–68

Breuninger, George: Army, 3 years

Brewer, Donald: Army, 1938-56

Brigman, William: Navy, 20 years

Briggs, Gary: Navy, 1961-89

Britt, Charles: Air Force, 1954-58

Britton, Ernest Alfred: Marine Corps, Vietnam War

Brooks, C.: Marine Corps, 14 years

Brooks, John: Army, 1954-76

Brooks, Robert J.: Navy, 1973–76

Brown, Donnavin J.: Navy, 2007–18

Brown, Everett: Army and reserves, 1960–87

Brown, Harry: Marine Corps, WWII

Brown, Joseph F.: Air Force, 1964–68

Brown, Lyle C.: Navy, 1982–2010

Brown, Matt: Army, 22 years

Brown, Melvin L. Jr.: Army, 1971–75

Brown, Robert: Air Force, Vietnam War

Brown, Robert: Air Force, 1954-83

Brown, Rufus C. III: Navy, WWII

Brown, Warren Harding Jr.: Navy

Browning, Lee: Army, 6 years

Brown, Warren Harding Jr.: Navy

Bryant, Donald Sr.: Marine Corps, 20 years

Bryant, Eddie S.: Army, 1968–70

Bryant, Sidney: Marine Corps, WWII, Korean War and Vietnam War

Bryant, Stanley “Tom”: Navy Reserve, WWII

Bueche, Jeff: Coast Guard, 1999–2019

Bumbrey, Charles: Army, 1950-55

Bumbrey, Melvin Sr.: Army and Navy, 18 years

Bumbry, George Nordlinger: Army, 4 years

Bumbry, Veola: Air Force, 1949–53

Burch, Norman: Army, 1953–55

Burgess, Timothy Jr.: Army, WWII

Burghart, Ray: Navy, 1953-74

Burgos, Angel: Army, 20 years

Burns, Mancil: Army, 1950–56

Burroughs, Lynn: Air Force, 1978-82

Bush, Charles Jr.: Marine Corps, 4 years

Butler, R. “Bob”: Army, 22 years

Butters, Frank: Navy, 23 years

Butters, Raymond: Marine Corps, WWII and Korean War

Byrnes, Robert B. Sr.: Army, 1963-91

Cain, J. Forrest: Army, WWI

Calamos, Nicholas G.: Army, WWII

Callender, Jan: Marine Corps, 1965-69

Campbell, Albert “Al”: Army, WWII

Campbell, William “Bill”: Army, 1970–71

Campos, Matthew: Marine Corps

Cantrell, James Thomas: Navy, WWII, Korean War and Vietnam War

Caple, Charles Wilbur Jr.: Army, WWII

Carr, Donald McGary: Army Airborne, 1966-69

Carr, Hiter D.: Army, WWI

Carr, Joseph P.: Army Air Force, 1942–45

Carr, Vincent L.: Marine Corps, WWII and Korean War

Carrer, Edwin C.: Navy, WWI and WWII

Carter, Herbert A. “Shorty”: Army, 1943–46

Carter, Larry D.: Army, Desert Storm

Carter, Raymond: Army, retired after 25 years

Carter, Russell: Marine Corps, 1963–67

Carter, Sherri: Army, 4 years

Carter, William: Marine Corps, 4 years

Carter, William Sterling: Army, Vietnam War

Cartwright, Jane: Army, 1975–80

Cartwright, W. Ray: Army, 1967–72

Caruthers, Franklin C.: Army, WWI

Carver, James Norris: Army, WWII

Catlett, Thurlow Cassie: Army, 1945-46

Caudle, Raymond: Army, 1940-60

Chamberlain, E. Curtis: Army Air Corps, WWII

Chamberlain, Jay Forrest: Coast Guard, 1970–74

Chamberlain, John L.: Army Air Corps, WWII

Chamberlain, Samuel Cain: Army, 2005–10

Chambers, Joseph “Buddy”: Army, WWII

Chandler, Isaac: Marine Corps, WWII

Charity, Rankin: Army, 1984-92

Charnock, Howard L.: Army, 1953-55

Cheesman, Jim: Navy, 1953-57

Chewning, George T. II: Army National Guard, Iraq

Chewning, Jeffrey L.: Navy and reserves, 1972-94

Chickering, Matthew: Navy

Christie, Frank: Navy, 1992-2002

Christie, M.: Marine Corps, 28 years

Chura, Andrew P.: Army, 1965–67

Churchill, Gilbert: Army Reserves, 1961–89

Clark, Albert, Army Air Corps and Air Force, 1948-68

Clark, David: Marine Corps, 1987–2009

Clark, John “Buck” Lawson: Navy, WWI

Clark, Larry: Marine Corps, 1971-74

Clark, Nathan: Marine Corps, 2013–18

Clarke, James A.: Army, WWII

Claspell, Melvin L.: Army, 1969-71

Clear, Jesse: Navy

Clemens, Ken: Army, 1975-78

Clift, C. Russell: Marine Corps, 1996–2016

Clift, Charles: Army, 1961–64

Clift, Donald: Army, 1957-60

Clift, Jerry: Army, 1957-60

Clift, Joe: Army, 1957-60

Clift, Warren: Navy, 1939-45

Cluff, James: Army, 1955–57

Cole, Frank H.: Navy, WWII

Coleman, Bobby: Army, Korean War and Vietnam War

Collier, Allan: Marine Corps, Desert Shield/Desert Storm

Collier, Robert Jr.: Navy, Desert Shield/Desert Storm

Collier, Robert Sr.: Navy, Korean War

Collins, Joseph: Army, WWII

Collins, M.: Army, 27 years

Collins, Susan: Air Force, 20 years

Collis, William “Mickey”: Navy, WWII

Connolly, James: Army, Korean War

Conrad, Paul: Army, 1981–2003

Conway, David L.: Army, Vietnam War

Cooper, Charles L.: Army, 1969-71

Cooper, Sherman: Korea and Vietnam

Cooper, Travis R.: Army, Vietnam War

Coppock, Bradford: Marine Corps, 1980-2001

Cordero, Lou: Marine Corps, 1962–66

Corona, Frank: Marine Corps, 25 years

Cortez, Daniel P.: Marine Corps, Vietnam War

Covert, Kenneth Busk: Army, 1944–46

Cowell, Fredrick: Marine Corps, 20 years

Cox, John C. Sr.: Air Force, 1954–58

Cox, Robert L.: Army, WWII

Creasy, Miles Melvin: Air Force, 1962-64

Creasy, Nicholas Kenneth: Army, Afghanistan

Creasy, Oscar “Kenneth”: Air Force, Korean War

Creasy, Oscar “Kenneth” II: Army, 1980-84

Crisafulli, David: Marine Corps, Vietnam War

Crisafulli, Frank: Army, Iraq

Crismond, James Edward: Navy, WWII and Korean War

Crismond, Paul: Navy, Korean War

Crismond, W. Cary: Army Air Corps, WWII

Crismond, William “Pat” Clarke: Navy, WWII

Crittenden, Ann: Marine Corps, 1981-2006

Crittenden, Steve: Marine Corps, 1967-91

Cronk, Harold M.: Army, 5 years

Cropp, Rodger D.: Navy, 1962–66

Cropp, Russell: Army and Navy, WWII

Crosier, L.: Marine Corps, 5 years

Crump, Bennie Jr.: Marine Corps, 1952–54

Culbertson, John: Army, WWII

Culbertson, Mark Jr.: Army, Iraq and Afghanistan

Culbertson, Mark Sr.: Army, Vietnam War

Cullen, George W. Jr.: Navy, WWII

Cumberland, Don: Marine Corps, 1949-53

Cunningham, Charles Fillmore: Navy, 4 years

Cunningham, Dennis M.: Marine Corps, 1958-81

Cunningham, James: Marine Corps, 1949-72

Curtis, Robert “Bob”: Navy, WWII

Curtis, R.L.: Navy

Curtis, Steven Harris Sr.: Air Force, Vietnam War

Dachos, Jon: Navy, 1983-2007

D’Addio, Dawn: Army

Dalton, Lonnie Davis: Marine Corps, 1951–72

Danahy, John J.: Army, WWII

Daniels, Dan: Navy, retired

Davis, J. Todd: Army, 3 years

Davis, James; Army, Afghanistan

Deats, John N.: Air Force and National Guard, 23 years

DeBord, Gifford: Army, 1943-45

DeLoatch, James: Army, 10 years

Dennison, William: Air Force, 1954-74

Dent, Richard W. “Dick”: Coast Guard, WWII

Denver, Alexander III: Marine Corps, 1981-2002

Derrico, Dan: Navy, WWII

DeVries, Paul: Army, retired

Dickerson, Brian John: Navy, 1976–82

Dickerson, Kyle Thomas: Navy, 2001–07

Dickerson, William M.: Marine Corps, 1953–66

Dillard, Jimmy: Army, 1952-54

Dingle, Ivette McEwen: Marine Corps, 1982-86

Dingle, Michael: Marine Corps, 1979-2007

DiPardo, D. Derrick: Marine Corps

DiPardo, David: Air Force, 1966-70

Dowling, Robert B.: Army, 1956–62

Drash, Layne A.: Navy and Marine Corps, 1958–66

Drash, Stuart A.: Marine Corps

Driver, Annah Madge: Army, WWI

Driver, Augustus Bernard: Army, WWI

Dudley, Dale: Marine Corps, 1991–2011

Dudley, Earl: Army, 3 years

Dudley, John: Marine Corps, killed in Vietnam

Dudley, William Maurice Jr.: Army, 1991–2013

Dudley, William Sr.: Army, 1966–69

Duegaw, Joseph Jr.: Air Force

Duegaw, Joseph Sr.: Air Force

Duke, Robert: Navy, Vietnam War

Dukes, Thom: Marine Corps, 1965-91

Dunklebarger, Kenneth: Navy, 1968-72

Dunne, Timothy: Army, WWII

Durham, Cristian: Marine Corps

Durrett, John G. Jr.: Army, WWII

Durrette, John G.: National Guard, WWI

Dvorak, Ernest J.: Army, 1958–78

Dye, Astor: Army, WWII

Dye, Baney: Army, WWII

Dye, Benjamin: Marine Corps, Korean War

Dye, Olinger “Honey”: Army, WWII

Eastland, Robert: Army Air Corps, WWII

Edenhart, Thomas: Army, WWII

Edgar, Jean: Navy, 1973-83

Edmondson, John: Navy, 1987-2011

Edwards, Daniel Kramer: Army, WWII

Edwards, Earl D.: Army, 26 years

Edwards, James Roscoe: Army, Vietnam War

Edwards, Wallace: Army, WWII, Korean War and Vietnam War

Edwards, William T.: Marine Corps, 1987-2007

Eifler, Gerard E.: Air Force, WWII

Eifler, Joseph M.: Army, WWII

Eifler, Marie A.: Navy, WWII

Eifler, Raymond M.: Army, WWII

Eifler, Victor A.: Army, WWII

Ellington, Cheatham: Air Force, 1966–70

Ellington, Earl F. Jr.: Air Force, 1961-65

Ellington, Earl F. Sr.: Army, 1941-61

Elliot, Jason: Marine Corps

Elliott, Robert John Mitchell: Army, WWI

Ellis, David: Navy, 1978-86

Embrey, Albert M.: Army, Korean War

Embrey, Walter: Army, Korean War

Embrey, Walter, Warren II: Air Force, 1983-92

England, Clyde: Army, WWII

Ennis, Calvin Mayo: Army, 1944-46

Episcopo, Ed: Army, 1966–68

Epps, Keith: Marine Corps Reserves, 1977-83

Epps, Robert: Army, 5 years

Epps, Robert R. Sr.: Marine Corps, 24 years

Erickson, Robert “Bob”: Navy, 1957-60

Ernest, Caleb: Coast Guard

Ernest, Christina: Army, 2016–19

Ernest, Jacob: Coast Guard

Ernest, Joshua: Army

Everly, Kenneth: Army, 3 years

Eye, Bruce Mauzy: Army, 2 years

Eye, David Berlin: Army, 4 years

Fairchild, Samuel: Army, WWII

Farwell, Kenneth J.: Army, 8 years

Farwell, Richard K.: Army, 27 years

Faulconer, Allen F.: Army, Korean War

Fauntleroy, Patricia A.H.: Army, 2 years

Fenton, George: Marine Corps, 1974–2003

Finck, Robert “Bob” E.: Air Force, 4 years

Fischer, Lin: Navy, 1969–72

Fisher, Doris Posey: Army, 1951–56

Fisher, John: Army, 1950–57

Fleck, William: Army, 4 years

Florence, Paul: Army WWII

Foley, Donald: Army, Vietnam War

Forrest, Richard L.: Marine Corps, 1973–2003

Forrest, William Myer: Navy, WWII

Foster, M.: Navy, 4 years

Foundos, Butch: Army, 1966–69

Fox, William E. Jr.: Navy, 1968-96

Frank, Karla: Army, 20 years

Frank, Michael James: Navy, 1980–2000

Fredenburgh, Richard: Army, 1956–58

Frey, Alan E.: Army, WWII

Frey, Lauren E.: Air Force, 2004–13

Frields, John: Army, 1965-68

Frost, William: Navy, 21 years

Frye, Jeremy: Army and Coast Guard

Fullerton, Patrick G.: Marine Corps, 2007-11

Gagosian, Jack: Army, 1962-68

Gale, Joe: Marine Corps, 30 years

Gale, Leinis: Navy, 2 years

Gallahan, Carl: Army, WWII

Gambel, Merle: Navy, WWII, Korean War and Vietnam

Garcia, A.: Marine Corps, 9 years

Gardner, Marvin R. “Bill”: Navy Seabees, 1942–44

Garland, Calib P. Jr.: Air Force, 1968–88

Garland, Max L.: Air Force, Korean War

Garner, Calvin H. Sr.: Navy, WWII at Pearl Harbor, and Army, Vietnam

Garner, Calvin H. Jr: Navy, 1969-93

Garnett, Charles Raymond: Navy, WWII

Garnett, Marshall: Army, 1980-83

Gartrell, Greg: Air Force, 21 years

Gatto, George: Air Force, 1976–99

Geil, Gary: Air Force, 1969–73

Getek, Pat: Army, WWII

Gibbs, Lester C.: Marine Corps, 1929-33

Gibson, Rockland E.: Army, 10 years

Gibson, Velma S.H.: Army, 20 years

Gibson, William: Army, Civil War

Gift, Peggy: Army, 3 years

Gift, Robert: Army, 15 years

Gill, Alvin M.: Navy, WWII

Gill, Odis M.: Marine Corps, 1918-24

Gillenwater, Michael: Army, Army National Guard and Coast Guard, 1976–2001

Gipson, Kimber Richardson: Air Force, 4 years

Glenn, S. Bernard: Marine Corps

Gooch, Gordon R.: Army, 1943-63

Gordon, Robert W.: Air Force, Vietnam War

Gordon, William L.: Army, Spanish-American War

Gordon, William W.: Army, WWII

Gordon, William Wallace: CSA, Civil War

Gracik: Vincent “Butch”: Air Force

Graham, James: Army, 21 years

Graham, John Tranver: Navy, 6 years

Graninger, Hugh B. Sr.: Army, 3 years

Graves, Herbert L.: Army, WWII

Graves, James Sr.: Air Force, WWII and Korean War

Graves, Jim: Army, 1967–71

Graves, William: Marine Corps, WWII

Green, Elizabeth Yanez: Navy, 2005–13

Green, Kyle: Navy

Green, Jack L.: Navy, 24 years

Green, Robert B: Air Force, Vietnam

Grenn, Carl M. Sr.: Marine Corps, 1950–53

Grey, Christopher: Marine Corps, 33 years

Grey, Nicholas: Marine Corps

Grigsby, Earl: Army, 1968–71

Grimes, Chris: Army, 1986-91

Grimes, Richard: Navy, 1966-70

Grinnan, David: Army, WWII

Grob, Everett: Marine Corps, WWII and Korean War

Groff, John: Navy, 1970-76

Grogg, Irie “Jim”: Army, 28 years

Gross, David: Army, 4 years

Guay, Austin: Marine Corps

Guthrie, John W.: Navy, 1963-70

Guy, James H. “Jim”: Air Force, 1960-64

Haddix, Donna Kay: Marine Corps, 1981-2005

Haddix, Timothy: Marine Corps, 1980-2010

Hall, Benjamin: Army, killed in Afghanistan

Hall, Corey M: Army

Hall, Joseph: Army, 2015-18

Hall, John: Army, 28 years

Hall, John Jefferson: Navy, WWII

Hall, Lafayette Jefferson: Army, WWI

Hall, Warren: Army, 3 years

Hamilton, Charles Sr.: Navy, 1965-92

Hamilton, G.: Marine Corps, 6 years

Hamilton, George Franklin: Army, WWII

Hamilton, George Franklin Jr.: Army Ranger, 1977-80

Hammen, William: Army, 1969–72

Hammer, Susan: Navy, 1971–95

Hamn, Ricardo L.: Army, 1979-83

Hampton, Dan: Navy, 1973-95

Harlow, Claude: Army Ranger, 1950-53

Harris, James: Army

Harrison, Mary: Air Force, 1966-69

Harrison, Michaun: Army, 1990-2003

Harrison, Orlander Sr.: Air Force, 1964-68

Hart, William Toliver: CSA, Civil War

Haskins, John: Army and Air Force, 22 years

Hatton, Jay: Marines Corps, 27 years

Haynes, Earl Sr.: Army Air Corps, WWII

Haun, Ben S.: Navy, WWII

Hawthorne, Anthony: Marine Corps

Hawthorne, Barbara A.: Army

Hawthorne, Brian L.: Army and Marine Corps, 15 years

Hawthorne, Frank L. Jr.: Army, 3 years

Hawthorne, Frank L. Sr.: Army Air Corps, 3 years

Hawthorne, James L. “Chee-Chee”: Army, killed in Vietnam, 1968

Hawthorne, Joseph N. “JoeBoy”: Army, 3 years

Hawthorne, Larry P. Jr.: Marine Corps, 7 years

Hawthorne, Larry P. Sr.: Army, 22 years

Hawthorne, Monifa: Army, 2 years

Hawthorne, Zolly C.: Army, 6 years

Hawthorne, Zolly G.: Army, 18 months

Hayden, Edward B.: Navy, 1952–56

Hayden, Robert “Bobby”: Army, 1945-46

Haynes, Earl F. Sr.: Army Air Corps, WWII

Healy, Patrick: Air Force, 22 years

Hearn, James B.: Navy, 4 years

Heilman, Terry: Army Band, Pershing’s Own, 1980-2002

Hein, Ralph: Navy, WWII

Hein, Robert: Marine Corps, Vietnam War

Hein, Samuel: Navy, 1999-2007

Hemphill, Clive Wayne: Marine Corps, 1950-72

Henson, Paul: Marine Corps

Herron, Joseph: Army, 38 years

Hicks, Andy: Army, Vietnam War

Hicks, Anne: Army, 8 years

Hicks, Richard D.: Marine Corps, 1956-86

Hicks, Tuffy: Army, 6 years

Hill, Benjamin Ira: Army, WWII, Korean War and Vietnam War

Hill, Ira Benjamin: Army, WWI and WWII

Hilton, Larry: Marine Corps, Vietnam War

Hinton, William: Army, 1966–70

Hitt, Christopher: Army, 4 years

Hitt, Edwin T. Jr.: Navy, WWII

Hitt, E.Thomas III: Air Force, 4 years

Hitt, Richard B. Jr.: Marine Corps, 1969-73

Hoagland, Gregg: Marine Corps, 1970-75

Hoagland, Jeffrey: Marine Corps, killed in Vietnam

Hoagland, William: Marine Corps, Vietnam War

Holbert, Jenny: Marine Corps, 1978–2008

Holbrook, Richard: Marine Corps, 23 years

Holloway, Edith Garnett: Women’s Army Corps, WWII

Hoopes, A.: Air Force, 6 years

Hoover, Rex A.: Navy Seabees, 1958–68

Horn, A.: Marine Corps, 20 years

Horne, Bill: Air Force, 1958–64

Horne, Brian: Army, 1986–89

Houck, Roger: Air Force, 26 years

Houk, John C.: Army, WWII

Hughes, Justin R.: Army Airborne, 1964-90

Hume, Randy: Army, 1967–70

Humphries, Wayne: Navy, 1967–71

Hunnicutt, Wayne: Marine Corps

Hunter, Robert: Navy, 1962-85

Igou, Damon: Army, 1986-2016

Irwin, Patrick L.: Army Air Corps, WWII

Isabel, Harry: Army, WWII

Isgrig, Dan: Air Force, 40 years

Jacobs, Terry Lee: Army, Vietnam era

James, David Kelly: Army National Guard, 29 years

Jamison, Vona: Marine Corps, 1 year

Jenkins, Daryl: Navy, 20 years

Jenkins, John Jr.: Army, 7 years

Jenkins, Paul: Army, 6 years

Jennings, Harold D. Jr.: Navy, 22 years

Jensen, Stanley: Army, 1951-54

Jett, Don M.: Army, 22 years

Jett, Donald Sr.: Army, 1963-73

Jett, Edwin E. Jr.: Army Air Corps, WWII

Jett, Frank H. Sr.: Army Air Corps, WWII

Jett, Julian Harris Jr.: Marine Corps, WWII

Jett, Peter Nelson: CSA, Civil War

Johnson, A.: Navy, 4 years

Johnson, Arney M. Jr.: Marine Corps, 1953-83

Johnson, Carlton C.: Army, WWII

Johnson, Charles: Army, 1953-74

Johnson, Dennis Jr.: Army, WWI

Johnson, Emory: Marine Corps, killed in Vietnam

Johnson, George: Army, 1956-64

Johnson, Homer: Army, Vietnam War

Johnson, Isiah: Air Force, 1953–79

Johnson, Jamal D.: Army, 1977–2005

Johnson, Langston A. Sr.: Army, 1962-64

Johnson, Larry: Marine Corps, 30 years

Johnson, Lester Truman: Army, Vietnam War

Johnson, Orrick F. Sr.: Army, WWII

Johnson, Ottawa Jr.: Army, Vietnam War

Johnson, Ottawa Sr.: Navy, WWII

Johnson, Roy: Navy, 21 years

Johnson, Willie: Army, Vietnam War

Johnson, William Milton: CSA, Civil War

Jones, Alvin W.: Navy, WWII

Jones, Brent: Air Force, 20 years

Jones, Harvey: Army, WWII

Jones, James: Navy, 1961-82

Jones, James Patrick: Marine Corps, Desert Storm

Jones, John Anthony: Marine Corps, 1956-77

Jones, Kenneth “KW”: Marine Corps, 6 years

Jones, Robert E. Sr.: Marine Corps, 1951-75

Jones, Thomas: Army, WWII

Jones, William “Dee”: Army, WWII

Jordan, John T.: Army, WWII

Jordan, Smokey: Army, Vietnam War

Judd, Kermit R. Jr.: Army Air Corps, WWII

Judge, Bruce: Marine Corps, Vietnam and Desert Shield/Desert Storm

Kain, William Howard: Navy, WWII

Kain, William Howard III: Army, 2006-12

Kallmeyer, Robert: Army, 1991-98

Kash, Bob: Army, Vietnam War

Kavina, Jim: Army and reserves, 20 years

Kay, Burleigh Trice Jr.: Army, Vietnam War

Kay, Burleigh Trice Sr.: Army, WWII

Kay, Ovander H. R.: Army, Vietnam War

Kearns, Clifton Jr.: Army, WWII

Keene, Ralph: Army, 1969–71

Keene, Roger L.: Army, 1958–80

Kellas, Bob: Air Force, 22 years

Keller, William: Army, WWI and WWII

Kendall, Debra J.: Army, 1974–77

Kendall, Dickie: Army, 1943-69

Kendall, Joseph V. III: Army, 1970–90

Kendall, Joseph V. Jr.: Air Force, 1946–53

Kendall, Matthew Clyde: Army, 2007–13

Kendall, Robert D.: Army, 1974–77

Kiefer, Donald: Army, Afghanistan

King, Donald: Army, 1960-62

Kirley, Brad: Navy, 1969–95

Kirley, C.A. “Bud”: Army, WWII

Kirrane, Joseph: Marine Corps, 1978-2000

Kirschner, Erik: Army, 1972–75 and 1984–87

Kirschner, Michael: Army

Klanecky, H. Dean Jr.: Navy, Vietnam War

Kleinsmith, Jim: Marine Corps, Vietnam War

Kleinsmith, Mark: Marine Corps, Iraqi Freedom

Knerr, Heinz G.: Navy, 1974-78

Knight, Ralph A.: Army, 1952–53

Koch, Kathryn: Air Force, 15 years

Koch, Mark: Air Force, 26 years

Kolb, Willoughby: Union Army, Civil War

Krock, Edward: Army, WWII, Korean War and Vietnam War

Kulp, Charles A. Sr.: Navy, WWII

Kulp, Deborah: Marine Corps, 1980–84, and Army, 1986–2016

Kulp, Harry A. Jr.: Navy, WWII

Kulp, Ralph L.: Navy and Army

Kulp, Ralph Lamar: Navy, WWII

Ladmirault, Ralph A.: Navy, 1977-88

Lambert, Glen: Air Force, 1963-67

Lampert, Stephen: Navy, 1958-62

Lanam, Kip: Army, 28 years

Landreth, Brant T.: Navy, 20 years

Lane, Allan: Marine Corps, 1964-70

Lantaff, William G.: Marine Corps, WWII

Lapin, Kenneth Wade: Army, 30 years

Largent, Brad: Navy, 1980-2002

Larsen, Harold: Army, WWII

Latka, Andrew S.: Navy, WWII

Latney, Robert D.: Army, 1965-68

LaVallee, Albert J.: Navy, WWII

LaVallee, Bettie Peterson: Navy, WWII

Lawrence, Alvin P. “Jim”: Army, 1950-52

Lawrence, Wayne S.: Army, 4 years

Lawson, Alfred: Navy, WWII

Lawson, Christian A.: Army

Lawson, Harold R.: Navy, WWII

Lawson, W. Steve: Marine Corps, 1969-2000

Layne, James: Navy, 4 years

Leake, Frank T.: Air Force, 1954-58

Leake, Robert: Navy, 1951-54

Lee, W.: Marine Corps, 6 years

LeHew, Cynthia: Navy, 1996-2016

Lenart, Arthur E. Jr.: Marine Corps, 1988–92

Lenart, Arthur E. Sr.: Army, 1962-64

Lenzini, Josh: Army, 1992-2013

Lester, Ernest: Army, 1952-55

Letherer, Carl D. Jr.: Marine Corps, WWII

Letherer, Carl D. Sr.: Merchant Marines, WWI and WWII

Lett, Jeff Monroe: Army, WWII

Lettinhand, Edmond: Marine Corps, 1968-98

Lettinhand, Edmond “Lew” II: Marine Corps, 1989-93

Leveille, David: Marine Corps, 1982-90

Levy, Paul: Army, Korean War

Lewis, Antonia: Air Force, 3 years

Lewis, Edward T.: Army, WWI

Lewis, Hank: Navy Reserves, 1960–66

Lewis, James: Army Air Corps, WWII

Lewis, James A. “Jim”: Navy, 1955-60

Lewis, Pamela Brooks: Army, 1981–2005

Lewis, Thomas Calvin: Navy, WWII

Lewis, Thomas Rodell: Army, 1977-2002

Leyva, Andrew G.: Army

Leyva, Gabriel F.: Army, 1979-2007

Leyva, Stephanie C.: Army, 2008–16

Liebenow, Franklin E.: Naval Reserves, WWII

Lightner, Jeffrey: Army, Vietnam War

Lipscomb, William Ron: Army, 1970–73

Little, Ray: Army, Korean War

Lockett, Warren: Air Force, Korean War

Loew, Dick: Navy, 1946-52

Loew, Greg: Army, 1979-99

Loew, Mike: Army, 1982-2002

Long, William: Army, 1959-62

Lough, David A.: Air Force, retired

Love, R.E.: Marine Corps, 1977-2004

Loving, Calvin Rodgers: Air Force, 1949-53

Luck, Harry: Army, 1967-69

Lupton, Ronald T.: Army, 6 years

Luxeder, Robert: Army, 1987-91

Lynes, Jerome “Jerry”: Marine Corps, 28 years

Lyon, Joseph R.: Marine Corps, 1960–89

Mack, Michael T.: Marine Corps, 1986–2016

Maggio, Michael R.: Army, WWII

Maggio, Michael R. Jr.: Army, 1975-99

Maglin, William Henry: Army, 1917-57

Maglin, William Henry II: Army, 1977-2004

Maida, Anthony: Marine Corps, 1966–69

Maida, Daniel: Army, 2005-12

Majeski, Leonard: Marine Corps, WWII

Mangold, Carl: Army Air Corps, WWII

Mann, Geoff: Army, 20-plus years

Mann, Jim: Army, 14 years

Marcini, James: Marine Corps, 4 years

Marciniak, Roman Jr.: Army, 1968–70

Mariani-Guzman, Felix M.: Army, 5 years

Markish, Sean: Navy, 1994-98

Marks, Frank T.: Air Force, 1962–66

Marrs, Theodore “Tedd”: Air Force

Martin, Robert: Marine Corps, Vietnam War

Mason, George W. Jr.: Navy, 1953-57

Mathewson, Edward: Marine Corps, 1961–65

Matthews, James A.: Army, 1955-58

Mauldin, Mickey: Army, Vietnam War

May III, Jack: Marine Corps, 2013-17

McAdams, Doris: Air Force, 1967–68

McBride, M.: Marine Corps, 8 years

McCarty, James M. II: Army, 1968-79

McCarty, James “Mac”: Army, Vietnam War

McCary, Joseph Daniel Jr.: Navy, 1951–55

McCauley, Warren: Marine Corps, 1970–74

McClellan, Earl D.: Navy, WWII

McCord, Jimmy D.: Marine Corps, 25 years

McCray, Joseph: Army, Desert Storm

McCurdy, Jarvis B.: Army, 27 years

McDonald, Michael: Air Force, First Gulf War

McFarland, Dan: Air Force, 1967–87

McGhee, Barry L.: Navy, 1964-90

McGhee, Odell C.: Army, 1944–46

McWhirt, George B. Jr.: Army

McWhirt, Sidney: Army, 1954-56

Melton, Aaron: Navy

Melton, Kathryn Yanez: Navy, 2007–18

Merryman, Elmer T.: Army Reserves, 1957–59

Merryman, Robert E. Jr.: Army, 1956–58

Metzger, Paul: Air Force, 1957-61

Michadick, Brenda: Army, 7 years

Michadick, Charles S.: Navy and reserves, 17 years

Michadick, Michael: Army, 8 years

Michadick, Steven C.: Air Force, 7 years

Michaels, Al: Army, Vietnam War

Mickelson, William F.: Air Force

Mickley, William B.: Army and Air Force, 32 years

Mickley, William B. III: Air Force, 25 years

Miller, Craig: Navy

Miller, Dratie A: Army, 1961-88

Miller, Harold R.: Army, 20 years

Miller, Heather: British Royal Air Force

Miller, Russell Jr.: Army, 3 years

Mills Brothers: Harvey, Craig, Willis Franklin and Boyd Scott, Navy, WWII

Minor, Donald C. Jr.: Marine Corps

Minor, Donald C. Sr.: Air Force, 31 years

Minor, John M. III: Air Force

Minor, John “Pumkin”: Army, 3 years

Minor, Michael C.: Air Force, 20 years

Minor, Rex A.: Navy

Minor, Ruth: Army, 20 years

Miskin, Edward T.: Marine Corps, 20 years

Mitchell, Louis “Jack” Jackson: Navy, 1951-53

Mitchell, Scott: Navy, 1966–86

Mitchell, Vincent S.: Marine Corps, WWII

Moeller, Thomas: Army, 1967-69

Mohs, Edward: Marine Corps, 1978–98

Monahan, Stephen: Army

Moniz, Frank: Army Air Corps and Air Force, 24 years

Montague, Jeremiah Sr.: Marine Corps, 20 years

Moore, Joseph: Marine Corps, 27 years

Morgan, Bradley: Air Force

Morgan, Mark: Army, Vietnam War

Morgan, Michael: Marine Corps, 21 years

Morgan, Robert E.: Army, 1965-69

Morgan, Zackary: Army

Morris, Brandon: Marine Corps

Morris, Elmer Jr.: Navy, WWII

Morris, Thomas: Air Force and reserves, 1961-68

Morrison, Robert: Navy

Morrison, Rodney: Army, 1969-76

Morton, W. Wallace Jr.: Navy and reserves, 1959-83

Moufang, Fred: Marine Corps, WWII

Mudd, Cleveland: Air Force and Army, 27 years

Mulcahy, Thomas Richard: Air Force, Korean War

Mundy, Charles B.: Navy, 6 years

Murphy, Cyrus “Cy” B. Jr.: Navy, 1969-2001

Murphy, Finnbar: Marine Corps

Murray, Jack: Army, WWII

Nance, James Sr.: Army, 20 years

Nave, Harrison I.: Army and Air Force, 1955-75

Nave, Harry I.: Marine Corps, 1975-85

Nave, Larry R.: Army, 1960-66

Nave, Robert I.: Navy, 1985-89

Neely, John David: Navy, WWII

Nelson, Bishop Joel: Army, 1959–62

Nelson, David: Navy, 1984–2008

Nelson, Erik F.: Navy, 1972–84

Nemes, George Joseph Jr.: Marine Corps, 1983–2004

Nemes, Logan J.: Army National Guard

Newcomb, William: Army, 1966-68

Newman, Gerald: Army, Vietnam War

Newton, William B.: CSA, Civil War

Noyes, Harry Jr.: Marine Corps, WWII

Nye, David: Army

O’Connell, Pat: Army, 6 years

O’Connor, James John: Army, Vietnam War

O’Connor, Michelle: Army, 1989-93

Osburn, Ray: Navy, 1971–98

Osmon, Michael: Army, 1983–2003

Otero, E.: Marine Corps, 7 years

Owens, Bobby: Army, Korean War

Padgett, Garland G.: Army, 1945–46

Pait, Jesse: Army Special Forces, 1981–2001

Palacios, David: Army

Parish, Carleton R.: Navy, 1964–68

Parker, Albert L.: Air Force, 1948–52

Parker, Bernard: Navy, WWII

Parker, Gary Wayne: Marine Corps, 1961–89

Parker, Glassell: Air Force, 1948–52

Parker, Horace: Army, Vietnam War

Parker, Hugh: Army, Vietnam War

Parker, Robert L.: Army, WWII

Parker, William: Navy, 6 years

Parsons, Ronald: Marine Corps, 1948–52

Pastor, David A.: Army, 28 years

Patterson, Jason: Coast Guard, 12 years

Patterson, John: Air Force, 1966–89

Patterson, Sheila: Air Force, 1968–75

Patton, Beverly F.: Army, WWII

Patton, Herbert Wayne: Navy, killed in WWII

Pauls, Otto Jr.: Air Force, 1947-50

Pauly, F.D.: Army, 1953-74

Pauzé, John: Navy, 1973-2005

Pavlansky, John F.: Army and National Guard, 16 years

Pavlansky, John F. Jr.: Army, 1965–68

Payne, Thomas Jr.: Army, Korean War

Paytes, John R.: Air Force, 1952-75

Pearson, Melvin W.: Air Force, 1958-62

Pearson, Robert N.: Army, 1961-91

Pendry, Steve: Air Force, 20 years

Pennock, Richard “Rick”: Coast Guard

Perry, Bill: Air Force, 1962-66

Perry, K. Mark: Army, 1992-2004

Peschka, Donald: Air Force, 21 years

Peterson, Lawrence Neil: Army, Korean War

Peterson, Paul: Army

Peterson, Walter C.: Marine Corps, WWI

Petrie, Brian: Marine Corps, 2016–21

Petrie, Craig: Marine Corps, Vietnam War

Phelps, Scott: Navy, 10 years

Phillippe, James: Marine Corps, WWII

Pierce, Kenneth E.: Navy, 20 years

Pierce, Nancy Ann Ferree: Navy, 4 years

Piersol, Jonathan: Air Force

Pierson, Ronald: Marine Corps, 27 years

Pitts, Donald Sr.: Marine Corps, Vietnam War

Pitts, Kenneth Lee and Marvis Baker-Pitts: Career Army-Air Force couple

Pitts, Moody: Army, 1968-70

Pixton, Marvin F. III: Marine Corps, 1963–88

Plummer, Linden: Air Force and Army, 1955–81

Pollard, Tyrone: Air Force, Vietnam War era

Pomerleau, Robert: Navy, 1963-84

Ponton, Edward “Bill”: WWII

Ponzo, Robert E.: Army, 1965–98

Porter, Joseph: Navy

Portt, William: Navy, 1959-85

Posey, Charles: Army, 1956–59

Posey, John “Jack”: Navy, 1951-55

Posey, Joseph: Navy, 1958–62

Posey, Milton “Pete”: Navy, 1952-61

Posey, Samuel “Billy”: Navy, 1951-55

Potts, Robert E.: Army, 1941–45

Pratt, Beverley C.: Army, WWII and Korean War

Pratt, Leon: Army, 3 years

Pratt, Richard: Army, 18 months

Pratt, Richard T. Jr.: Navy, WWII

Preston, Clarence “Tony”: Army, 25 years

Preston, Joshua: Army

Price, Matthew: Army

Price, William: Army, 1990–2010

Pritchett, Buford S.: Air Force, 1974-80

Pritchett, David: Army, 1992-95

Pritchett, Harry: Air Force, 1965-69

Pritchett, William S.: Army, 1950-52

Pruitt, John E. Jr.: Army, Vietnam War

Pryce, George W.: Army Air Corps, WWII

Pulliam, William “Bill” Jr.: Navy, 2½ years

Quarles, Louis: Army, 2 years

Raines, George Gregory Sr.: Army, WWII

Ramos, Osvaldo “Ozzy” Jr.: Marine Corps, 20 years

Ramsey, William Ellis: Army, Vietnam War

Randle, Jimmie L. Jr.: Army, Vietnam War

Rankin, Dorsey V. “Bill”: Army, WWII

Rankins, Ryan: Marine Corps, 2003–08

Rankins, Stanley: Army, WWII

Rankins, Tom: Air Force, 1971–76

Raymer, Jim: Marine Corps, 1969-72

Raymond Brothers: Roy, Irvin, Woody and Guy, WWII

Raymond, Stanley: Army, 1969-71

Rector, James Townsend: Navy, 3 years

Reddington, Michael Sr.: Army, Vietnam War

Reed, Patrick: Army

Reece, Roger: Coast Guard, 1968

Reece, Tyler: Army, Afghanistan

Renfrow, Charles Mick: Marine Corps, 1952–80

Respess, James W.: Navy, WWII

Reyes, Christopher: Army

Reynolds, Edward Willis: Air Force

Rhodes, Clarence: Army, Desert Storm and Iraq

Rhody, James Sr.: Navy, 4 years

Rice, Brandon: Marine Corps, Iraq and Afghanistan

Rice, Kevin: Marine Corps, 1993-97

Richardson, Douglas C.: Air Force, 4 years

Richardson, Earl: Marine Corps, 24 years

Richardson, Franklin C.: Air Force, 4 years

Richardson, Grover C. “Rich”: Air Force, 20 years

Richardson, James Angelo III: Air Force, 4 years

Richey, Teressa: Navy, 8 years

Richey, Terrence: Marine Corps

Riddle, Tom: Army, 1968-70

Ridenour, Donald “Lee”: Marine Corps

Rivera, Anthony: Marine Corps, 1977-2014

Rivera, Jose A.: Army, 1952–55

Rivera, Maritza: Marine Corps, 1978-85

Roberts, John W.: Army, killed in military accident

Robinson, Norman Jr.: Air Force, 20 years

Robinson, Ron: Army, 27 years

Rodrigue, Michael L.: Army, Vietnam War

Rodriguez, Herbert C.: Army, 37 years

Rodriguez, Niki R.: Army, 6 years

Rolen-Goosby, Rosalie: Air Force, 1964-68

Roles, Matthew: Air Force, 2001–08

Rolland, Richard Stephen: Army, 6 years

Rollins, Clyde: Army, Vietnam War

Rollins, John Douglas “Doug”: Marine Corps, Desert Storm

Rollins, John Weston “Johnny”: Coast Guard, 1954-58

Rollins, William “Tom”: Navy, WWII

Romani, Peter: Air Force, 1965-69

Rose, Jacob: Army, Korean War and Vietnam War

Ross, Winfield: Army, Korean War

Rowley, Tom: Navy, 1977-2009

Rozewicz, Andrew: Marine Corps, 1988-96

Runyon, Silas Rex: Navy, WWII

Rusk, Aric: Marine Corps

Russell, Leo B.: Air Force, 1967-71

Russett, Peter J.: Marine Corps

Ruth, David C. Sr.: Army, 8 years

Sanders, Charles Jr.: Navy, 20 years

Sanders, Donald: Navy, 4 years

Sandy, Clifford: Navy, 1983–2005

Sargeant, Louis: Army, WWII

Sasser, Phillip: Army, 1972–75

Satterwhite, John D.: Air Force and Army, 22 years

Savage, Joseph L. Jr.: Army, WWII

Schelin, Glen: Navy, 1964-67

Schmidt, Oswald A.: Army, WWII

Schmidt, Royal Peter: Marine Corps, WWII

Schooler, Lauman B.: Air Force, 1952-56

Schrier, David: Army, Vietnam War

Schroetter, Elton: Army, 1950–53

Schulz Brothers: Charles, Michael and Nicholas, Navy

Schwartz, Timothy B.: Air Force, 1974-94

Sciascia, Andrew: Army, 22 years

Scott Brothers: George, Calvin and Floyd, WWII

Scott, Douglas: Navy, 1987–93

Scriven, Richard: Marine Corps, 20 years

Searles, Montgomery A.: Army, WWI

Sebak, Wendell: Marine Corps, 1974-78

Sells, Samuel Bruce: Army, Air Force and National Guard, 32 years

Sencindiver, James: Navy and reserves, 1977-2000

Shamy, Anthony: Marine Corps, 20 years

Shelton, Jimmy: Army, 1967–71

Shelton, John Douglas: Army, WWII

Shelton, Vernon Watson: Navy, WWII

Shifflett, Owen T.: Marine Corps, 1953-61

Shoemaker, Ernest G.: Army, Vietnam War

Shoemaker, Larry W.: Marine Corps, 1984-94

Shumanski, Scott: Navy, 1980-86

Sielski, Edward: Army, 1961–67

Sikes, Matthew Clyde: Marine Corps, 1934–45

Simulcik, Steve Sr.: Marine Corps, 1928–32

Simms, Lewis: Army, WWII

Singer, Marc: Navy and Army, 32 years

Singleton, Nathaniel Jr.: Marine Corps, 29 years

Sisson, Dale: Army, Vietnam War

Skidmore, Christopher: Air Force, 2008–13

Skidmore, Dwain: Air Force, 1986–93

Skidmore, Steven: Air Force, 1960–64

Skidmore, Troy: Air Force, 1988–2011

Skinner, Ernest J. Jr.: Army, 1945–46

Smith, Alan: Navy, Korean War and Vietnam War

Smith, Bruce: Navy, 1960-64

Smith, Claud: Air Force, 1970-74

Smith, Edward: Air Force, 1972-76

Smith, James Russell: Army, Vietnam War

Smith, John Q.: Navy, Vietnam War

Smith, Judy L.: Navy, 1972-2008

Smith, Morris L. Sr.: Army, 1969–97

Smith, Richard: Air Force, 1964-68

Smith, Richard N.: Navy, Vietnam War

Smith, Thornton: Air Force, 1962-66

Smith, Wayne: Army, Vietnam War

Smith, Winston: Army

Snedeker, Carl E. III: Air Force, 22 years

Snedeker, Cleo “Corbin”: Army Air Corps, WWII

Snellings, Julian L.: Naval Air Corps, WWII

Snellings, Julian L. II: Army, Iraq and Kuwait

Soehngen, Richard: Army, 20 years

Southworth, Ray: Army Air Corps and Air Force, 1945–51

Sparks, Donald: Navy, 4 years

Specker, Franz Fer: WWI

Spencer, Dorothy E.: Army, retired

Sperlazza, James N.: Army and reserves, 1980-2000

Spiece, George: Navy, WWII

Sponseller, Paul: Air Force, 1951-71

Spradlin, William W.: Army, 4 years

Stanley, Roy: Air Force, 27 years

Stevens, Charles “Frankie”: Army, Vietnam War

Stevens, Linwood: Army, WWII

Stevens, Ronnie: Air Force, Vietnam War

Stiltner, William Jr.: Marine Corps, Vietnam War

Stone, Jesse: Marine Corps, Vietnam War

Storck, Jon Jonsson: Army, Spanish-American War and WWI

Stormer, Will: Army, 1970-2000

Strickland, Bill: Air Force

Stubbs, Eugene A.: Navy, WWII

Stubbs, Frieda W.: Navy, WWII

Styka, Frank G.: Marine Corps, WWII

Styka, Michael J.: Marine Corps, 1969–2001

Sucha, Joseph: Marine Corps, Vietnam War

Sullivan, Daniel: Army, 21 years

Sullivan, Kenneth: Army National Guard, 1964-70

Surles, Roy B.: Army Air Corps, WWII

Sutera, John: Navy, Vietnam War

Sutts, Gerald: Air Force, 1951–80

Sutts, Gloria: Air Force, 1950–54

Swarens, William: Marine Corps, 28 years

Swift, E.: Air Force, 4 years

Tatem, Gene: Marine Corps, 25 years

Taylor, Charles W.: Marine Corps, 1952–73

Taylor, Dale: Air Force, 1968-71

Taylor, Kenneth W. Sr.: Air Force, 22 years

Taylor, Manley: Army, WWII

Taylor, William Jr.: Army, 1978-82

Taylor, William R.: Army, 1959-77

Theriault, Alfred: Army, 26 years

Thomas, Michael R.: Army, 9 years

Thomas, Raquel Riley: Army, 9 years

Thomas, Robert W.: Navy, 31 years

Thomas, Zachary Lee: Army 4 years

Thomen, Katie: Army

Thompson, Edward: Air Force, Korean War

Thompson, Gladys: Army, 21 years

Thompson, Robert “Bob” H.: Marine Corps, 1952–83

Thomson, James E.: Navy, 1967–87

Thomson, John R.: Army, Korean War

Thorpe, Bryce: Air Force, 25 years

Thorpe, William: Air Force, 26 years

Tiernan, Christopher: Air Force

Timm, Carl J.: Army, WWII

Timm, Mike: Army, 2000-05

Todd, Jeffrey A.: Army, 26 years

Toepfer, Robert A.: Navy, WWII

Toth, James B.: Navy, WWII, and Army, Korean War and Vietnam War

Toth, Thomas P.: Army, Korean War

Tomaszewski, Stanley: Marine Corps, 5 years

Toombs, Michael W.: Army, 1984-89

Toomey, William: Army, 1966–68

Torres, Kathy Posey: Marine Corps, 1981–84

Torres, Manuel: Navy, 1940-61

Torres, Raul: Marine Corps, 1981-2009

Toye, Richard E.: Navy, WWII

Tracy, John L.: Air Force, 1963–87

Traveller, Kenneth D.: Army, 1968-70

Trend, Timothy Jr.: Army, 2008–14

Trend, Timothy Sr.: Navy, 1976–80

Tures, Mark: Navy, 3 years

Turner, Aaron “Ron”: Marine Corps, 1991–2013

Turner, Dominic: Navy, 9 years

Turner, Robert “Robbie”: Army, 1992-2016

Tyler, Angelo D.: Army, 1985–92

Tyler, Gerald D.: Marine Corps, 1966–72

Tyler, James F.: Army, 1967–70

Tyndall, William E.: Army, WWII

Tyson, Bernard L.: Navy, WWII

Tyson, Lawrence: Navy, 1964-70

Tyson, Norris L.: Air Force, Vietnam War

Van Zandt, Clint: Army, 1966-69

Vasquez, H.: Marine Corps, 4 years

Vaugh, Melvin: Navy, Pearl Harbor survivor

Velasco, Adrian J.: Coast Guard

Veney, Pamela: Army, Operation Iraqi Freedom

Verbel, Richard: Navy, 1966–72

Verdine, Patrick: Army, 26 years

Verdine, Peggy: Army, 13 years

Verdine, Shawn: Army, 6 years

Vick, Ralph: Army, 1959-62

Vickers, David: Marine Corps, 20 years

Vida, James Larry: Army, 1966-68

Vitale, Thomas V.: Marine Corps and Navy

Vossberg, Michael: Army, 3 years

Wadlington, Kenneth: Air Force, 7 years

Wagner, George: Army, 1956-80

Wagner, Michael S.: Marine Corps, 2002-15

Walker, J.: Army, 20 years

Walker, Raymond K. Jr.: Army, 1970–71

Walker, Robert A.: Marine Corps, 38 years

Wall, Alvin M.: Navy, WWII

Wallace, Ernie: Marine Corps, 1963–85

Walsh, Steve: Marine Corp, 1975-2005

Walsh, William: Army, WWII

Wasenko, George Jr.: Army, Vietnam War

Wasenko, George Sr.: Army, WWII

Washington, Celia I. Swain: Navy, 1976-92

Washington, Fletcher: Army

Washington, Kenneth: Marine Corps, 4 years

Washington, William: Navy, WWII and Korean War

Watkins, Gary D.: Navy, Vietnam War

Watkins, Harry Richard: Air Force, 1953–60

Watkins, Nicolas Noble: Army, 5 years

Watson, Edgar: Navy, 1948-52

Watson, Willard Lee: Marine Corps, killed in WWII

Watts, Richard: Air Force, 1956-60

Weaver, Christopher S,: Navy, 1974-94

Weaver, John van Ostrand Sr.: Air Force, 1917-59

Wegner, Mike: Navy, 1969–71

Wehman, Tom: Navy, 1965–69

Weinstock Family. Father, Howard L., retired from Army, and sons Daniel, Max, Ryan, Kenneth and Mark: Army, Army Reserves and Air Force

Wells, Carter G.: Navy, WWII

Westphal, Marty: Marine Corps, 1976–98

Wharton, Earl T.: Navy, 1956–59

Wharton, Ernest F.: Army, WWII

Wharton, Ernest M.: Army National Guard, 1963–69

Wharton, Joseph F.: Army, 1967–69

Whetzel, Gary: Air Force, 1971–77

Whetzel, Jessica: Army, 2010–18

White, Arthur Leon: Army Band, Pershing’s Own, 1977-2010

White, Bernard Lee: Air Force, 1965-95

White, Frank: Navy, 1944–45

White, Frank M.: Air Force, 1957-83

White, Howard Manuel: Army, 1917–18

White, James “Jimmy”: Army, 1944–46

White, John Anthony: Air Force, 1961–86

White, William Sherman: Army, WWI

Whited, Lawrence: Marine Corps, 1969-89

Whiting, Clark: Army, 1966-69

Wilcox, Ralph: Marine Corps, WWII

Wilkerson, Charles Edward Sr.: Army, 1957–58

Willhide, John: Army, 1963–67

Williams, Alfred: Marine Corps, 4 years

Williams, David C.: Air Force, 1962–65

Williams, David Wilson: Navy, WWII

Williams, Mark: Marine Corps, 1982-2013

Williams, Orange: Army Airborne, 1963–66

Williams, Timothy S.: Army and National Guard, 2002-12

Williamson, Paul D.: Navy, 32 years

Williamson, William D.: Navy, 1962–66

Wilson, Jerre W.: Army, 30 years

Wine, Robert A.: Army, WWII

Winebarger, William: Air Force, 1970–74

Wise, John James: Army, Civil War

Withers, Christian: Navy since 2018

Withers, Nelson W. “Tom” Sr.: Army, WWII

Wood, Lester: Marine Corps, 22 years

Woodard, Clarence “Woody”: Marine Corps, 1948–68

Woodbury, Eric: Army, 2 years

Woodbury, Justin: Army, 3 years

Woodbury, Theron: Navy, 22 years

Woodruff, William Gould: Union Army, Civil War

Woolf, Mark: Army, Vietnam War

Woolf, Robert Gerald: Marine Corps, 1941–62

Worth, Eric: Army, 1965–68

Wright, Marsh: Navy, 25 years

Wright, Storrs Garland Jr.: Air Force, 4 years

Wyne, James W.: Navy, 3 years

Wynn, Ruth: Marine Corps, 27 years

Yanez, Patrick: Air Force

Yanez, William E.: Marine Corps, 1978–98

Young, Donnie: Army, 1993–99

Young, Neiman: Army, 1994-2017

Young, P. Allan Jr.: Army, 1993-2007

Young, Raymond F.: Army Air Corps, WWII

Young, Raymond F. III: Army, Vietnam War

Zadlo, Cherie: Air Force, 1977–2005

Zehring, Brian: Army, 2001–10

Zehring, Steve: Army, 1972–75

Zubyk, Randal A.: Army, 1980–88