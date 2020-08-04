An unspecified number of staff members at Shirley Heim Middle School in Stafford have tested positive for COVID-19, according to a letter school principal Mary Grace McGraw sent to employees Monday evening.

Stafford County Public Schools spokeswoman Sandra Osborne-Peters said Tuesday morning that the division is not disclosing how many staff are affected to "protect staff privacy."

The staff members are isolating at home and will remain there until their symptoms improve and it has been at least three days since any fever and at least ten days since the onset of symptoms, the letter states. 

Shirley Heim administration learned about the positive test results Monday afternoon. Facilities staff conducted electrostatic cleaning of the building Monday evening.

"Though we understand this may cause some uneasiness, the overall risk of exposure to the majority of staff in the facility is low," McGraw wrote in the letter. "In accordance with our health plan, SCPS Health Services or the Virginia Department of Health will contact any employees who we believe may have had close contact with the infected staff members. Close contact is defined as contact within six feet over a fifteen-minute period."

All division staff are being asked to complete a COVID-19 symptom questionnaire every day before reporting to work. Employees who don't feel well are encouraged to stay at home.

New Stafford County teachers reported to their schools on Monday for a week of professional training. Returning teachers report next week and virtual instruction for all students—except those in certain exempted categories—begins Aug. 31. 

Adele Uphaus-Conner: 540/735-1973

auphaus@freelancestar.com

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