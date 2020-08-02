EMERGING artificial intelligence technology is coming to the Interstate 95 corridor in the Fredericksburg region.

Last week, the Virginia Department of Transportation announced a $4.5 million federal grant that will expand a pair of AI programs to Fredericksburg and the counties of Stafford and Spotsylvania.

One of the projects will use technology for “predictive parking,” according to VDOT.

“The parking tool will use a combination of historical data, real-time parking data samples, and crowd-sourcing information to predict parking availability,” VDOT said in a news release.

The other project will expand a program already being developed in Northern Virginia.

The Northern Virginia Regional Multi-Modal Management program will use emerging technology to beef up infrastructure, allowing various modes of transportation—cars, rail, pedestrian and bicycles, buses and even planes and boats—to work in an “interconnected network.”

The technology in the Northern Virginia plan includes real-time updates on crashes and a “data-driven tool” on routes and alternative transportation modes as a way to better handle traffic congestion.

Rappahannock River portage

Anyone paddling or floating on the Rappahannock River will have to get out and hoof it to get past the Interstate 95 bridge.

The blocked area is connected to construction of a new I-95 bridge for the southbound Rappahannock crossing project, according to VDOT. Crews will be extending a temporary bridge for a crane.

The portage will be required starting Wednesday.

Anyone using the river will need to leave the water then use stairs and a path, which leads to a launch on the opposite side of the southbound bridge.

Warning signs and buoys are posted.

Roundabout coming to Spotsylvania intersection?

The Spotsylvania Board of Supervisors approved spending $148,919 for a preliminary engineering study on building a roundabout at the three-way Old Plank Road and Andora Drive intersection.

Residents in that area have complained the intersection can’t handle traffic there, especially during the commuter rush.

The study will evaluate the cost and options at the intersection, including the addition of a fourth leg for the Chancellor Community Center and other homes.

A county staff report states that the long-term plan for Old Plank Road calls for adding a path on the south side of the road for bicyclists and pedestrians and a sidewalk on the other side.

The roundabout would be integrated into those improvements and would include the addition of sidewalks on Andora Drive, according to the staff report.

Scott Shenk: 540/374-5436

sshenk@freelancestar.com

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