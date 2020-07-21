Armido Richard DiDonato, 98, born Pittsburgh, PA, a resident of 'Good Old Dahlgren', as he called it, since 1954, passed away at home Saturday, July 18, 2020. He was a U.S. Navy veteran of WWII, a long-time mathematician at NSWC and an athlete par excellence. At his request, there will be no memorial gathering.

To plant a tree in memory of Armido DiDonato as a living tribute, please visit Tribute Store.