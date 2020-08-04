Philip James Roke, 65, of Fredericksburg, VA, passed away on Tuesday, July 28, 2020 at his residence. A funeral service will be held on Thursday, August 6, 2020, at Mullins and Thompson Funeral Service, Fredericksburg Chapel at 11 o'clock, with the family receiving friends an hour prior to the service. Inurnment will be private. Online condolences may be sent at www.mullinsthompsonfredericksburg.com.

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