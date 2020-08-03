Marilyn Michelle Willis, passed away on Wednesday, July 22, 2020 at her home. She is survived by her brother, Howard "Buddy" Willis (Sang Willis); nephews, Derrick Willis and Todd Willis; niece, Andrea Gordon; 3 great nephews, 1 great niece and a host of cousins. A graveside service will be held at Second New Hope Baptist Church Cemetery on Tuesday, August 4, at 11 AM.

To plant a tree in memory of Marilyn Willis as a living tribute, please visit Tribute Store.