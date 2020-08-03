WE commend Fredericksburg area school divisions for deciding to open virtually, with in-person instruction possible when the coronavirus pandemic eases. We urge other districts to do the same, because nobody is doing enough to protect people brave enough to risk their health in order to ensure that kids get an education.

Public-school employees could be excused if they’re not feeling the love right now. In many areas, teachers are expected to get back into the classroom and mold young minds, COVID-19 be damned.

They are apparently expected to do it without a safety net. Recently, VACORP, the state’s largest insurer for local school divisions, told those divisions not to worry too much about school personnel getting workers’ compensation if they fall ill from the coronavirus after in-person education is resumed.

VACORP has a message to anyone who gets sick: Prove it.

“The burden of proof to determine [school is] where you contracted the disease is going to be tough to do,” said Lee Brannon, the insurer’s senior school specialist, in an interview with the Virginia Mercury. He told school officials not to discourage filing, but good luck to anyone hoping for compensation.

Unless a teacher or other school employee lives in a cave, untouched by other humans, it will be hard if not impossible to prove that the virus came from one of the students. Went to the grocery store last week? Filled a prescription at the pharmacy? Well, you might have caught it there.

In the special August session of the General Assembly, some legislators are promising to introduce legislation that would offer immunity to school districts that reopen for in-person learning, meaning that the districts won’t be responsible for anyone getting sick.

So, the insurer is looking out for, well, the insurer. The legislature wants to look out for the school districts. Who’s looking out for the teachers?

Virginia law does include certain “occupational diseases” when deciding workers’ compensation. This year, the General Assembly made post-traumatic stress disorder a legitimate claim for firefighters and law enforcement personnel. A 2019 bill included cancers caused by firefighters’ exposure to smoke and other hazardous materials. These changes put the burden of proof on the insurer rather than the employee.

Flu and other “ordinary diseases of life” are not covered by workers’ compensation. However, anyone who thinks COVID-19 is either the flu or “ordinary” has been living in the aforementioned cave.

Workers’ compensation helps pay for medical treatment and partially reimburses lost wages. It is unrealistic to think that every school division’s health insurance will cover the extensive treatment needed by many COVID-19 patients.

We encourage the General Assembly to protect teachers brave enough to go back to the classroom in the middle of this pandemic. They could use a little love.

Tags

Load comments