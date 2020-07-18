K.G. County should move Confederate memorial

The King George County Board of Supervisors needs to present a plan to move the Confederate memorial on the front lawn of the King George Courthouse as soon as possible. This rather small stone monument should be removed to a more appropriate historical preservation venue.

It would be a small cost, but a huge gesture to the people of color in King George that we believe in liberty and justice for all.

David Jones

King George

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