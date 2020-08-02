TENNIS

Boys player: MARSHALL WOOD, James Monroe

A three-time player of the year, he was Class 3 state singles runner-up as a junior and senior and played at Merrimack College.

Girls player: MIKAYLA CUNNEY, Colonial Forge

She was a four-time All-Area player of the year and reached the Class 6 singles championship match as a senior in 2018.

Boys coach:

GEORGE CHRISTOFORATOS, James Monroe

He was named All-Area coach of the year five times and led the Yellow Jackets to a state runner-up finish in 2019.

Girls coach

MARTA ANSLEY, Riverbend

Her balanced teams won Commonwealth District team titles in 2017 and 2018 and claimed the 2018 Region 6B crown.

BOYS TEAM

ALEX BECK, Colonial Forge

Beck won Conference 4 singles and doubles titles as a junior, then went 17-2 in singles as a senior. He was All-Area both years.

FITZHUGH JOHNSON, FA/James Monroe

The Delaney Conference player of the year as a freshman transferred to JM, where he was state singles runner-up as a senior in 2013.

WALT MAHON, James Monroe

Mahon teamed with Johnson to win the 2013 Group AA doubles title, then won a regional singles title and was All-Area player of the year in 2014.

GRAYSON SELBY, Stafford

He went 33-5 in two seasons as the Indians’ No. 1 singles player and reached the state tournament in 2015, when he was All-Area player of the year.

SEAN WEAVER, Eastern View

Weaver won Conference 19 singles and doubles titles as a junior and senior and was a three-time All-Area performer.

GIRLS TEAM

ALEXA BREWSTER, Massaponax

She won Region 5D singles titles in her junior and senior seasons for the Panthers and was a two-time All-Area selection.

KIERSTEN CHANG, Riverbend

She was a three-time All-Area pick who went unbeaten in singles as a junior in 2019 until falling in the Class 6 state semifinals.

JOSIE GRESKO, Stafford

Gresko played No. 1 singles for the Indians for four straight seasons and was named to the All-Area team each time.

McKINLEY SMITH, Eastern View

A three-time All-Area selection Smith won the 2018 Class 4 state title before skipping her senior season. She now plays for Army.

TAYLOR NICHOLS, Riverbend

The All-Area player of the year as a junior and senior, she led the Bears to their first regional title, then played at Fairmont (W.Va.) State.

HONORABLE MENTION

BOYS

Rohan Chandra, Riverbend

Eric Ciccone, Riverbend

Matt Coyne, Stafford

Kevin Dreeke, Stafford

Thomas Geaney, Colonial Forge

Klaus Haroldsson, James Monroe

Ian Howdyshell, Riverbend

Adam Payne, James Monroe

Caleb Rapkins, James Monroe

Blake Sharp, Colonial Forge

GIRLS

Natalie Bohmke, Stafford

Haley Casperson, James Monroe

Lucy Castles, James Monroe

Bailey Christoforatos, Spotsylvania

Audrey Dyer, James Monroe

Anne Douglas Goforth, Fredericksburg Academy

Mary Gray Johnson, Fredericksburg Academy

Annie Moncure, Stafford

Jessica Suddreth, Colonial Forge

Kelsey Truong, Riverbend

Emma Vance, Fredericksburg Academy

Tags

Recommended for you

Load comments