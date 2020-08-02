James Monroe tennis

Haley Casperson of James Monroe returns a volley against Tabb's Emily Beckner in the Class 3 state quarterfinals at UMW's Battleground Outdoor Complex in Fredericksburg on Friday, June 1, 2018.

 PETER CIHELKA / THE FREE LANCE-S

They may roam the same hallways at school. But when it comes time to play tennis, James Monroe's boys and girls usually part ways.

The Yellow Jackets split the courts on campus and at nearby Kenmore Park for practice and matches, often using them on alternating days.

In 2019, though, both squads found themselves in the same spot, as both teams reached the VHSL's Class 3 team finals in Roanoke. The boys and girls both fell to Western Albemarle by identical 5-0 scores.

"We've been very separated," JM girls coach Robyn Castles said. "We don''t practice in the same place, but we try to follow each other. That year we were all together, staying in the same hotel. It was pretty exciting."

Castles' girls had reached the state final a year earlier as well, falling 5-1 to Cave Spring, and returned four of their top six seeds, so an encore trip wasn't unexpected.

The same couldn't be said of JM's boys, who had seen their ace, three-time All-Area player of the year Marshall Wood, graduate the previous spring. But those Yellow Jackets adopted a one-for-all attitude that carried them all the way to the state final.

"Those guys made it happen by outworking everyone else," coach George Christoforatos said. "It's tough when you lose to make it a goal to get back there, but they put in the work year-round. 

"When we lost Marshall, it was a huge loss. No one expected us to be in the mix, but they made it happen."

Sophomore Adam Payne took over Wood's top spot and went 17-5, claiming Region 3B titles in singles and doubles (with team co-captain Noah Adams). Christoforatos credited Levin Hoffman, Adams, as well as Cooper Sims,  Nathen Payne, Micah Dornbush and Marcus Larme for their leadership 

"[Larme] constantly pushed our top six to get better," Christoforatos said.

JM's girls also had a new No. 1 player in Haley Casperson. She and Winny Hall provided stability at the top, along with fellow returners Claire Kingsley and Amanda Linn. Kelsey Dupree, a transfer from Fredericksburg Academy, and freshman Bella MacDermott strengthened the lineup.

 The Yellow Jackets also got a boost from Bob Calloway, who had coached JM's boys to three straight titles and came out of retirement to join Castles' staff as a volunteer assistant coach. His expertise helped make JM's players better.

Said Castles: "He was a big part of our kids doing so well."

Steve DeShazo: 374-5443

sdeshazo@freelancestar.com

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