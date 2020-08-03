Tony Green Louisa Indoor track

Louisa’s dominance started with senior Tony Green, who was The Free Lance-Star indoor track athlete of the year in 2011. 

 FILE / THE FREE LANCE-STAR

A dose of healthy competition propelled the Louisa High School boys track and field program to new heights in 2011.

A group of talented athletes who pushed each other led to the Lions sweeping the Group AA state championships in the indoor and outdoor seasons that year.

The Lions were the only boys or girls team in the Fredericksburg area to capture a track and field state championship from 2010–19. That made veteran head coach Jerry Cutright’s bunch the runaway choice for Free Lance-Star team of the decade honors.

“Those guys just fed off each other,” Cutright said. “They lifted each other up. They competed against each other, but at the same time one would try to outdo the other and then cheerlead to see if their teammate could do better.

“The whole group of guys just wanted to excel. It was a contagious attitude that spread through the whole team.”

The Lions didn’t eke out victories that season. At the indoor state championship at Liberty University, they outscored second-place Jamestown 61–39. Three months later, they cruised to the outdoor team title by a 74.5–46 margin over Loudoun County.

Louisa’s dominance started with senior Tony Green, who later became a nationally ranked hurdler and triple jumper at Barton (Kan.) Community College for one year before injuries derailed his career.

Green was The Free Lance-Star indoor track athlete of the year in 2011 after he won the 55-meter hurdles (7.62 seconds) and triple jump (47–1) and ran the first leg for the team’s 800-meter relay champions (1:32.65). He was also third in the high jump (6–4) and eighth in the long jump (21–1 ¾).

Teammate Corrinn Harris anchored the winning relay team and was third in the triple jump (44–10).

“We had bets within our team to see who could rack up the most points,” Green said. “I remember me and Corrinn specifically. We were in so many events. It was just crazy. We were winning everything.”

In addition to Green and Harris, Cory Osborne and Ryan Price were on the winning relay unit. Lorenzo Henson and Osborne were all-state in the 55 and 300, respectively. Future George Mason standout Raeshawn Bishop was a freshman on that team and he helped the Lions finish fifth in the 1,600 relay.

The Lions’ continued to dominate at the outdoor meet as Green won the state title in the 110 hurdles and helped the 400 relay team capture the championship.

Harris was also named first-team All-Area that outdoor season after he won the state long jump crown placed third in the triple jump and ran a leg on the 400 relay.

Louisa also won the 2009 indoor state title and placed third in outdoor that season. Cutright said his team two years later was superior.

“I don’t know that we’ve had a team that would match [2011] event per event,” Cutright said. “We were fortunate not just to have great athletes, but a whole lot of them.”

Taft Coghill Jr: 540/374-5526

tcoghill@freelancestar.com

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