Kauthen

If there is a college football season this fall—a big if—Liam Kauthen sounds ready to play for James Madison University.

The redshirt sophomore from Colonial Forge High School tweeted last week that he had been cleared to play for the Dukes after transferring from VMI. A school spokesman confirmed that fact Monday evening.

Kauthen has three seasons of eligibility remaining. He started at inside linebacker for VMI last fall, making 55 tackles, including double-digit games against The Citadel and Mercer. He was granted a redshirt after appearing in just three games for the Keydets as a true freshman in 2018.

JMU is a member of the Colonial Athletic Association, which has postponed all fall sports to the spring. But the Dukes haven’t given up hopes of playing an independent schedule this fall.

ACADEMICS

Longwood soccer players

  • Levi Carr

(Chancellor),

  • Kennedy Culbraith

(Massaponax),

  • Kate Ignudo

(Courtland),

  • Leif Van Slyke

(Riverbend) and

  • Hannah Panagos
  • (a Culpeper County resident) all earned spots on the Big South presidential honor roll, which requires a 3.0 grade-point average for the 2019–20 academic year.
  • Radford track and field athletes Denisha Hoosier
    • (Brooke Point),
  • Shakia Rivers
    • (Chancellor) and
  • Taylor Tinsley
    • (Stafford) were also honored, as was Highlanders soccer player
  • Nicole Ray
    • (Massaponax), Gardner-Webb soccer player
  • Aubrey Jackson
    • (Spotsylvania) and Hampton volleyball player
  • Isis Black (Colonial Forge).
  • East Carolina volleyball player Gabrielle Ferguson
    • (North Stafford) and runner
  • Zachary Wadas (Courtland) earned spots on the American Athletic Conference’s all-academic team with GPAs of 3.0 or better.

Steve DeShazo: 374-5443

sdeshazo@freelancestar.com

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