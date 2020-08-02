Dominion

The picture is of Mason Diaz(24) running side by side with Peyton Sellers(26) in the second feature. Photo is from Peyton Bartlett Photography.

On Saturday night, Mason Diaz became the first driver to sweep Dominion Raceway’s twin 60-lap Late Model features since Phillip Morris last August.

Diaz battled the heat and one of the stoutest fields Dominion has ever seen.

Diaz took the pole with a 15.282-lap, almost three-tenths of a second faster than Josh Berry. Diaz started third in the opener, but took only six laps to get out front and survived three cautions, which took out nine cars. Peyton Sellers and Daniel Silvestri rounded out the top three.

Diaz had to start shotgun in the nightcap due to having to change a blistered tire following the first race. While he picked his way through the field, Sellers and Silvestri raced door to door for over 15 laps. Sellers got clear of Silvestri and went door to door with Berry for about 10 more laps. With 21 laps to go, Diaz got by Sellers for the lead and drove away for his second win of the night to complete the sweep. Sellers was runner up again followed by Silvestri for third.

In the Dominion Stock division, Gary Burke became the second driver on the night to sweep twin 25-lap features. The opener was green from start to finish, and Burke was followed by Richard Powers, Bobby Curtis and Barry Beebe. After the invert from the first feature, Burke started sixth in the field but only took 11 laps to get to the front, where once again, he was unchallenged.

In the UCAR division, Jon Pritt got his first official victory over Alex Ayers, Cameron Ruggles and Michael Frayser. Pete Sullivan and Thomas Fontain took the wins in the Anycar Class.

Next week Dominion welcomes the CARS Tour as well as features for the Modifieds, Mini Cups, and the USAC Midgets. The Virginia Racer Late Models will be running the second of six races in the Battle of the Commonwealth Series between Dominion and Langley Speedway. Gates open at 5 p.m. and the green flag drops at 7.

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