All-district teams

BASEBALL

COMMONWEALTH DISTRICT

Player of the year: Jaden Isidro (Brooke Point). Coach of the year: David Colangelo (Colonial Forge).

FIRST TEAM

P-Jaden Isidro (BP), Collin Snyder (Riverbend), Aidan Walker (CF). C-Christion Grzyb (Massaponax). 1B-Hayden Rue (Mountain View). 2B-Kaz Jordan (Stafford). 3B-Aiden King (CF). SS-Cam Henderson (CF). OF-Zach Horn (BP), Zyhir Hope (CF), Zach Colangelo (CF). DH-Collin Snyder (Rb). AL-Robby Stempin (CF), Luke Sterner (BP).

SECOND TEAM

P-Carter Cashin (Ma), Graham Jones (CF), A.J. Labrusciano (North Stafford). C-T.J. Johnson (MV). 1B-Dylan Young (BP). 2B-Pearon Ward (NS) and Scott Webb (BP). 3B-Hayden Butler (MV). SS-A.J. Labrusciano (NS). OF-Kaiden Rosenbaum (Ma), Jaden Green (Ma), Jordan Ramsey (MV). DH-Ian Smith (St). AL-Justin Newton (St), Aiden Zoback (Rb).

BATTLEFIELD DISTRICT

Player of the year: Will Earnesty (Chancellor). Coach of the year: Chris Meek (Courtland).

FIRST TEAM

P-Jackson Garland (Ct), Calvin Rogers (Ct), Colson Clary (King George), Hunter Covill (Ch). C-Austin Carlisle (Ch). 1B-Adam Tatham (Caroline). 2B-Brady Bardine (KG). 3B-Will Green (KG). SS-Kyle Reviello (KG). OF-Justin Simulcik (Ca), Logan Fox (Culpeper), Austin Boggs (Spotsylvania), Nathan Carter (Ch). DH-Will Carter (Ca). U-Will Earnesty (Ch).

SECOND TEAM

P-Mason Sawyers (Cu), Nolan Alford (Sp), Will Earnesty (Ch). C-Jordan Chapman (Ca). 1B-Joe Hardy (James Monroe) and Kris Tuebner (Ch). 2B-Matthew Caifa (Ct). 3B-Carter Childs (Ch). SS-Blake Bailey (Cu). OF-Alex Sappenfield (Ct), Cole Bruce (Ct), Aiden Cupka (KG), Will Payne (JM). U-Adam Pitts (Ca).

HONORABLE MENTION

Ray Reynolds (Sp), Mayson Haydon (JM), Jacob Vanbenschoten (Ct), Christian Tingen (Ca), Tim Ford (JM), David Norris (KG), Gavin Alvarado (Cu).

SOFTBALL

COMMONWEALTH DISTRICT

Player of the year: Emily Dameron (Riverbend). Co-coaches of the year: Bri Worley (Riverbend) and Meghan Smith (Mountain View).

FIRST TEAM

P-Emily Collins (Massaponax), Emily Dameron (Rb), Jordan Yule (Stafford). C-Madison Bachman (MV). 1B-Katie Keames (Brooke Point). 2B-Arianna Melendez (Colonial Forge) 3B-Kaitlyn Tolson (St). SS-Abigail Morris (North Stafford). OF-Roxanne Hensel (Rb), Paige Eagleton (St), Alexis Kantor (MV). DP-Layne Fritz (MV). AL-Laney Deane (Ma), Madelyn Chambers (BP).

SECOND TEAM

P-Kaylie DeChicchis (NS), Madeline Smith (CF), Kaci Stephenson (CF). C-Caitlyn Oakland (MV). 1B-Alyssa Bosket (St). 2B-Trinity Lamberton (Rb). 3B-Lizzy Hastings (BP). SS-Elizabeth Harley (MV). OF-Lacey King (BP), Makayla Taylor (CF), Amanda Ashe (MV). DP-Katelynn Carter (NS). AL-Hannah Rubio (Rb), Kylah Wrolstad (BP).

GIRLS' SOCCER

BATTLEFIELD DISTRICT

Player of the year: Dakota Brown (Eastern View). Coach of the year: Hannah Guinn (EV).

FIRST TEAM

F-Miranda Sanchez (EV), Isabel Whitman (JM), Madelyn Franco (Chancellor), Caitlyn Bergemann (Ch), Amber Ignudo (Courtland). MF-Dakota Brown (EV), Anne Marie Pritchett (EV), Charlotte Snead (James Monroe), Katy Bronski (Ch), Macy Shropshire (Ct). D-Tamirra Young (EV), Izzy Gregory (Ch), Jess Bronski (Ch), Rachael Low (Ct), Emma Shropshire (Ct), Sydney Nevitt (Ct). GK-Georgia Wynn (Ct).

SECOND TEAM

F-Deja Richards (Culpeper), Kayla Montgomery (Caroline), Makenzie Robinson (Spotsylvania), Hannah Christy (JM), Delaney Holloran (Ct). MF-Sara Dumphy (Cu), Izzy Robinson (Sp), Mia Hutchinson (EV), Faith Tingler (EV), Lindsey Lohr (Ch). D-Susannah Masson (Cu), Samantha Cupka (King George), Natalie Buckley (Sp), Julianne LaRosa (EV), Sophia Coulon (JM), GK-Zoe Hughes (JM).

HONORABLE MENTION

Victoria Lloyd (Ca), Suraia Abud (Ct), Summer Jenkins (KG), Yamileth Abraham Reyes (JM), Priscilla Moldenado (JM), Savannah Dunnivan (Ch), Mya Torres (Cu), Mia Nocco (So), America Muniz (Ch).