Girls soccer
REGION 5D
Player of the year: Kaitlyn Nemmar (Independence). Coach of the year: Ann Vierkom (Independence).
First team: F — Kaitlyn Nimmer (Ind), Viviana Poole (Ind), Regan Wise (Ind), Lauren Sanders (Brooke Point). MF — Ava Galligan (Ind), Emily Lenhard (BP), Krista Tehan (Briar Woods), Lilli Lubic (Ind). D — Kylie Marschall (Ind), Amara Gleaves (BW), Jordan Turner (Ind), Lizzie Rubino (Stone Bridge). AL — Sammy Shroeder (Ind), Aleksia Christensen (BW), Sydney Clarkson (Mountain View). GK — Amara Codd (BP).
Second team: F — Sam Fischer (Albemarle), Devin Higginbottom (Alb), Haley Blake (SB), Tamia Nelson (MV). MF — Rylee Cajohn (MV), Lana Ortiz (Alb), Cami Weber (Alb), Caroline O'Keeffe (Patrick Henry–Roanoke). D — Angela Gomez (BP), Emmy Mastrokalos (Riverbend), Mabe Hale (PH), Hannah Russ (MV). AL — Raegan Calvo (Potomac Falls), Jasmine Williams (North Stafford), Emily Marlovitis (Ind). GK — Tatum Gorman (SB).