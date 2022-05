Colonial Forge sweeps Commonwealth District track titles

Led by double event winners Brian Harris and Zariah Ricks, Colonial Forge swept the team titles at Tuesday's Commonwealth District track and field championships at Brooke Point.

Harris, a freshman, won the long jump (22-8) and triple jump (42-11) and also placed fourth in the 100 and 200 meters as the Eagle boys outscored runner-up Riverbend 188.5-128.5.

Ricks claimed the 200 (25.58) and 400 (57.13) as the Colonial Forge girls amassed 185 points to 127 for second-place Massaponax.

Riverbend boasted three double winners: Blake Fairbanks (boys' 1,600 and 3,200), Jake Applegate (boys' 110 and 300 hurdles) and Samantha Potts (girls' discus and pole vault). Massaponax's Elianna Smith swept the girls' hurdles and also finished second in the long jump, and North Stafford got two wins each from Clifton Davis (boys' 100 and 200) and Kailynn Tyson (girls' long and triple jumps).

Next up for Colonial Forge is the Region 6B meet next Tuesday and Wednesday at Osbourn Park. The rest of the schools will compete in the Region 5D meet Wednesday at Harrisonburg.

BOYS' MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 181.5; 2. Riverbend 128.5; 3. North Stafford 104.5; 4. Brooke Point 101.5; 5. Massaponax 70; 6. Mountain View 48; 7. Stafford 16.

High jump: 1. Jabes Roundtree (BP) 6-4; 2. Liam Andros (BP) 6-4; 3. (tie) Trenton Cross-Lee (CF) and William Boroday (Rb) 5-10; 5. Cedric Williams (BP) 5-10; 6. Skilayr Atkinson (St) 5-10; 7. (tie) Khyri Hawkins (CF) and Calvin Gadsden (NS) 5-10.

Long jump: 1. Brian Harris (CF) 22-8; 2. Williams (BP) 20-9; 3. Sean Hill (CF) 20-8; 4. Elias Richardson (MV) 20-7; 5. Edwin Asamoah (Ma) 20-6; 6. Jake Applegate (Rb) 20-3; 7. Yayah Conteh (NS) 20-2; 8. Joseph Pittman (St) 20-2.

Triple jump: 1. Harris (CF) 42-11; 2. Gerlad Darku (NS) 42-7; 3. Conteh (NS) 40-8; 4. Applegate (Rb) 39-9; 5. Asamoah (Ma) 39-2; 6. Julius Gillis-Ware (BP) 39-1; 7. Boroday (Rb) 39-0; 8. Micah Brown (NS) 38-11.

Shot put: 1. Aidan Fisher (Rb) 47-3.5; 2. Dylan Weddle (BP) 43-4; 3. Nolan McConnell (CF) 41-9; 4. Eric Mensah (MV) 41-0.5; 5. Mathias Barnwell (Rb) 39-5; 6. Donovan Grayson (BP) 39-3; 7. Jayson Lewis (NS) 39-1.5; 8. Dwight Fialor (BP) 39-0.5.

Discus: 1. Lewis (NS) 131-8; 2. Barnwell (Rb) 127-5; 3. McConnell (CF) 115-0; 4. Weddle (BP) 105-6; 5. Shyheem Jackson (BP) 100-5; 6. Brad Gardner (NS) 99-0; 7. Jarren King (Ma) 96-4; 8. Mason McConnell (CF) 94-4.

Pole vault: 1. Matthew Earnhardt (Rb) 12-7; 2. Andrew Clark (Rb) 11-6; 3. (tie) Isaiah Walenta (BP) and Sean Meese (CF) 10-0; 5. Samuel Armstrong (NS) 9-6; 6. (tie) Jesse Wulstenhulme (CF), Atkinson (St) and Richardson (MV) 9-0.

100 meters: 1. Clifton Davis (NS) 10.90; 2. Colby Kynard (CF) 11.00; 3. Vincent Bond (MV) 11.15; 4. Harris (CF) 11.27; 5. Isaiah Stevens (NS) 11.31; 6. Brandon Powers (CF) 11.32; 7. Elijah Bolich (Ma) 11.35; 8. Jean-Bandama Boni (St) 11.42.

200: 1. Davis (NS) 21.87; 2. Jacinto Jones (CF) 22.18; 3. Kynard (CF) 22.28; 4. Bond (MV) 22.37; 5. Harris (CF) 22.90; 6. Brandon Powers (CF) 22.92; 7. Ryan Snow (BP) 22.96; 8. Bolich (Ma) 22.99.

400: 1. Kynard (CF) 48.78; 2. Jones (CF) 49.02; 3. Applegate (Rb) 50.08; 4. Matt Fisher (CF) 50.21; 5. Braylen Minor (NS) 51.60; 6. Conteh (NS) 51.88; 7. Richardson (MV) 51.91; 8. Pittman (St) 52.06.

800: 1. Travis Terry (Ma) 2:01.02; 2. Simon Omorodian (CF) 2:02.21; 3. Qu'ran Tatum (Ma) 2:02.27; 4. Samuel Yakulis Jr. (NS) 2:02.53; 5. Darren Hill (BP) 2:02.97; 6. Diego Pons (MV) 2:03.60; 7. Justin Rau (Rb) 2:03.85; 8. Alex Johnson (Ma) 2:05.10.

1,600: 1. Blake Fairbanks (Rb) 4:26.55; 2. Yakulis (NS) 4:38.07; 3. Cameron Sidebotham (CF) 4:39.68; 4. Ethan Lapier (Rb) 4:44.43; 5. Ian Bollinger (MV) 4:48.80; 6. Austin Pollard (BP) 4:51.96; 7. Caden Brooks (Ma) 4:55.19; 8. Wulstenhulme (CF) 4:56.65.

3,200: 1. Fairbanks (Rb) 9:36.15; 2. Brady Brennan (BP) 9:39.75; 3. Tyler Arnold (Rb) 10:00.19; 4. Sidebotham (CF) 10:08.40; 5. Landon Mills (CF) 10:52.86; 6. Charles Schilling (MV) 10:56.17; 7. Ethan Muniz (CF) 11:09.19; 8. John Wheeler (MV) 11:27.64.

110 hurdles: 1. Applegate (Rb) 15.14; 2. Jackson McDonald (CF) 16.06; 3. Nayton Nontong (BP) 16.32; 4. Calvin Berry (CF) 16.42; 5. Brown (NS)) 16.42; 6. Elijah Thomas (CF) 17.00; 7. Jason Williams (Ma) 17.15; 8. Jack Maxwell (Rb) 17.62.

300 hurdles: 1. Applegate (Rb) 41.52; 2. Williams (Ma) 42.51; 3. McDonald (CF) 42.74; 4. Thomas (CF) 43.17; 5. (tie) Nontong (BP) and Andros (BP) 44.05; 7. Hill (CF) 44.29; 8. Brown (NS) 44.47.

400 relay: 1. North Stafford (Minor, Stevens, Davis, Snow) 43.13; 2. Massaponax 43.82; 3. Brooke Point 45.70; 4. Mountain View 46.46.

1,600 relay: 1. Massaponax (Johnson, Will Morgan, Bolich, Terry) 4:27.87; 2. Riverbend 4:28.89; 3. Colonial Forge 3:28.98; 4. Mountain View 3:35.15; 5. Brooke Point 3:43.03; 6. North Stafford 3:53.89.

3,200 relay: 1. Massaponax (Tatum, Johnson, Brooks, Terry) 8:21.79; 2. Stafford 8:33.29; 3. Colonial Forge 8:34.41; 4. Riverbend 8:35.15; 5. Brooke Point 8:51.79; 6. North Stafford 8:57.87; 7. Mountain View 9:19.66.

GIRLS' MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 185; 2. Massaponax 127; 3. North Stafford 124; 4. Mountain View 83; 5. Riverbend 64; 6. Brooke Point 48; 7. Stafford 22.

High jump: 1. Gracen King (Ma) 5-2; 2. Jade Rasberry (NS) 5-0; 3. Alyson Smith (CF) 5-0; 4. Isabel Ostvig (CF) 5-0; 5. Aleah Alexander (St) 5-0; 6. Sophia Epperson (BP) 5-0; 7. Alex Hopkins (CF) 4-10; 8. Mallah Borfay (Ma) 4-8.

Long jump: 1. Kailynn Tyson (NS) 17-10.5; 2. Elianna Smith (Ma) 17-1; 3. Malye Hawes (BP) 16-8; 4. Alyssa Upshaw (BP) 16-5; 5. Mya Jones (NS) 16-3.25; 6. Katelyn Ochs (Rb) 16-3; 7. Jade Buckles (BP) 15-9.5; 8. Elizabethann Oylear (St) 15-6.

Triple jump: 1. Tyson (NS) 38-0; 2. Smith (Ma) 36-6; 3. Casandra Opoku-Mensah (MV) 35-7; 4. Buckles (BP) 34-4; 5. Ochs (Rb) 33-8; 6. Peyton Jellyson (NS) 32-10; 7. Mya Jones (NS) 32-1.5; 8. Maya Thomas (CF) 31-9.5

Shot put: 1. Lucia Herold (CF) 38-9; 2. Naomi Glass (NS) 33-7.5; 3. Katie Jones (CF) 33-2; 4. Kayla Dunbar (MV) 31-11; 5. Shardae Williams (Rb) 31-6; 6. Rasberry (NS) 29-5.5; 7. Samantha Grooms (St) 29-0; 8. Janiya Adebayo (St) 28-7.5.

Discus: 1. Samantha Potts (Rb) 113-10; 2. Glass (NS) 95-4; 3. Karessa Anderson (MV) 91-9; 4. Brianna Sabatino (NS) 91-1; 5. Rasberry (NS) 86-9; 6. Herold (CF) 86-4; 7. Grooms (St) 85-2; 8. Ava Treakle (Rb) 83-0.

Pole vault: 1. Potts (Rb) 10-0; 2. Nina Tauriac (CF) 9-6; 3. Coralynn Fisher (Rb) 9-0; 4. Lina Hansen (Rb) 7-6; 5. Clare Scullion (CF) 7-6; 6. Sophie Sterling (CF) 7-0; 7. Yasmine Hasan (MV) 7-0; 8. (tie) Natalie Kingston (MV) and Hannah Neiss (MV) 6-0.

100 meters: 1. Leenesa Whitaker (NS) 11.84; 2. Tyson (NS) 12.52; 3. Essence Robinson (CF) 12.57; 4. Zariah Ricks (CF) 12.63; 5. Ayanna Woods (NS) 12,76; 6. Hopkins (CF) 12.80; 7. Hawes (BP) 12.97; 8. Abbie Ferreira (St) 13.12.

200: 1. Ricks (CF) 25.58; 2. Robinson (CF) 25.91; 3. Tyson (NS) 25.91; 4. Hopkins (CF) 26.70; 5. Elsie Afful (MV) 27.27; 6. Buckles (BP) 27.37; 7. Eliana Baugh (MV) 27.50; 8. Alyssa Upshaw (MV) 28.40.

400: 1. Ricks (CF) 57.13; 2. Baugh (MV) 58.98; 3. Kyndal Jones (Ma) 1:01.81; 4. Shanel Berry (Ma) 1:02.21; 5. Madison Somerville (CF) 1:02.57; 6. Afful (MV) 1:02.86; 7. Amalie Spencer-Hamm (BP) 1:02.86; 8. Ashley Parker (CF) 1:04.11.

800: 1. Olivia Priddy (Ma) 2:25.15; 2. Lola Garvie (Ma) 2:26.75; 3. Madelyn Anderson (MV) 2:26.82; 4. Kate Shoaf (CF) 2:26.93; 5. Alyss Valerio (CF) 2:29.27; 6. Kingston (MV) 2:29.66; 7. Helena Griffith (MV) 2:30.88; 8. Anny Alvarez (Ma) 2:30.30.

1,600: 1. Kate Loescher (CF) 5:14.75; 2. Ali DiClemente (CF) 5:15.66; 3. Anderson (MV) 2:27.90; 4. Alexis Rose (Ma) 5:29.09; 5. Katherine Craig (NS) 5:40.99; 6. Olivia Morra (Rb) 5:46.19; 7. Emma Clark (BP) 5:46.21; 8. McKayla Reyer (Rb) 5:52.06.

3,200: 1. DiClemente (CF) 11:51.44; 2. Loescher (CF) 11:56.72; 3. Emma Wunderly (MV) 12:18.34; 4. Rose (Ma) 11:51.37; 5. Sofia Visioni (Rb) 12:51.97; 6. Craig (NS) 12:58.16; 7. Scarlett Smith (CF) 13:41.47; 8. Madelyn Ellis (Ma) 13:59.44.

100 hurdles: 1. Smith (Ma) 15.44; 2. Woods (NS) 15.72; 3. King (Ma) 16.36; 4. Gabrielle Freeman (CF) 16.74; 5. Smith (CF) 16.96; 6. Ochs (Rb) 17.07; 7. Kenya Mathews (MV) 18.83; 8. Alexia McNamara (N) 18.95.

300 hurdles: 1. Smith (Ma) 47.92; 2. King (Ma) 49.28; 3. Freeman (CF) 49.86; 4. Kelsey Bowler (Ma) 51.46; 5. Mathews (MV) 51.49; 6. Treakle (Rb) 51.78; 7. Ostvig (CF) 52.42; 8. Suhani Amin (MV) 53.81.

400 relay: 1. North Stafford (Anastasia Taylor, Kayla Kearse, Jellyson, Hutcherson) 47.59; 2. Brooke Point 50.87; 3. Stafford 51.28; 4. Colonial Forge 51.43; 5. Mountain View 51.66.

1,600 relay: 1. Massaponax (Berry, Jones, Smith, Alvarez) 4:12.80; 2. Colonial Forge 4:13.98; 3. Mountain View 4:16.25; 4. Brooke Point 4:26.42; 5. Riverbend 4:34.14; 6. North Stafford 4:42.60.

3,200 relay: 1. Massaponax (Alvarez, Garvie, Rose, Priddy) 10:00.31; 2. Colonial Forge 10:03.71; 3. Mountain View 10:26.36; 4. Stafford 10:36.56; 5. Brooke Point 10:43.64; 6. Riverbend 10:47.36; 7. North Stafford 11:04.75.