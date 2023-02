Colonial Forge sweeps Commonwealth District winter track meet

Led by strong performances from Isabel Ostvig and Brian Harris, host Colonial Forge swept the Commonwealth District winter track team titles on Tuesday.

Harris won the boys’ long and triple jumps, while Ostvig claimed the girls’ long jump and hurdles and added two second-place field event finishes and a third.

Other individual event double-winners included Riverbend’s Tyler Arnold, Colonial Forge’s Zariah Ricks and Mountain View’s Madelyn Anderson.

BOYS’ MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 210; 2. Riverbend 159; 3. Mountain View 63; 4. Massaponax 51; 5. Brooke Point 35; 6. Stafford 31; 7. North Stafford 26.

High jump: 1. Trenton Cross-Lee (CF) 5-10; 2. Sean Hill (CF) 5-8; 3. Prescott Unrue (Rb) 5-8; 4. Logan Andros (BP) 5-6; 5. Naziru Musa (CF) 5-6.

Long jump: 1. Brian Harris (CF) 19-9; 2. Vincent Bond (MV) 19-0; 3. MarcAnthony Parker (Rb) 18-6; 4. Hill (CF) 18-3; 5. Dalion King (CF) 18-1; 6. Billy Fluharty (Rb) 17-11; 7. Elijah Bolich (Ma) 17-7.5; 8. Amir Mateo (Rb) 17-6.

Triple jump: 1. Harris (CF) 44-3; 2. King (CF) 38-0.5; 3. Landon Walker (CF) 36-11.5; 4. Edwin Asamoah (Ma) 36-0; 5. Jack Maxwell (Rb) 35-7.5; 6. Hill (CF) 35-4; 7. Anthony Gordon (Ma) 34-5; 8. Jake Applegate (Rb) 34-4.

Shot put: 1. Eric Mensah (MV) 44-3; 2. Dylan Weddle (BP) 43-1.5; 3. Keegan Kennedy (GRb) 40-4; 4. Christian Holley (CF) 40-4; 5. Donovan Bailey (CF) 39-9.5; 6. Luka Gilliam (Rb) 38-4; 7. Seliasie Attivie (MV) 38-0; 8. Samuel Johnson (BP) 37-8.5.

Pole vault: 1. Jeffrey Smith (Rb) 9-6; 2. Matthew Earnhart (Rb) 9-6; 3. Andrew Clark (Rb) 9-6; 4. Jesse Woolstenhulme (CF) 9-0; 5. Sean Marshall (St) 8-6; 6. Lee Roman Nobrigia (St) 8-0; 7. Yassin Eltahblyhi (CF) 6-6.

55 meters: 1. Matt Fisher (CF) 6.74; 2. Colby Kynard (CF) 6.77; 3. Bond (MV) 6.80; 4. Parker (Rb) 6.89; 5. Fluharty (Rb) 6.89; 6. Applegate (Rb) 6.96; 7. Brandon Powers (CF) 6.98; 8. Junior Bony (St) 7.03.

55 hurdles: 1. Applegate (Rb) 8.03; 2. Davian Booker (Ma) 8.54; 3. Jackson McDonald (CF) 8.79; 4. Elijah Thomas (CF) 8.91; 5. Walker (CF) 8.97; 6. Jack Maxwell (Rb) 9.34; 7. Lyndon Lawrence (NS) 9.79; 8. Jamison Clarke (MV) 10.02.

300: 1. Kynard (CF) 35.34; 2. Mateo (Rb) 35.58; 3. Powers (CF) 35.61; 4. Fisher (CF) 37.75; 5. Unrue (Rb) 37.95; 6. Bolich (Ma) 38.53; 7. Braylen Minor (NS) 38.64; 8. Owen Sharlow (CF) 38.70.

500: 1. Bond (MV) 1:08.03; 2. Fisher (CF) 1:08.26; 3. McDonald (CF) 1:09.05; 4. Alex Rexroat (NS) 1:09.31; 5. Jayden Hines (Ma) 1:09.59; 6. Minor (NS) 1:12.56; 7. Logan Ramos (BP) 1:13.12; 8. Jaylen Guerrero (BP) 1:13.90.

1,000: 1. Terry Travis (Ma) 2:50.81; 2. Woolstenhulme (CF) 2:52.14; 3. Thomas (CF) 2:52.63; 4. Robert Calvert (St) 2:52.65; 5. Sebastian Grant (MV) 2:52.81; 6. Ian Bollinger (MV) 2:53.82; 7. Darren Hill (BP) 2:55.22; 8. Daniel Groel (Rb) 2:57.13.

1,600: 1. Tyler Arnold (Rb) 4:32.55; 2. Ethan Lapier (Rb) 4:39.37; 3. Justin Rau (Rb) 4:41.34; 4. Cameron Sidebotham (CF) 4:42.68; 5. Diego Pons (MV) 4:44.19; 6. Charles Schilling (MV) 4:57.27; 7. Matthew Johannes (CF) 5:05.73; 8. Jack Tetreault (CF) 5:14.73.

3,200: 1. Arnold (Rb) 9:56.79; 2. Sidebotham (CF) 10:09.21; 3. Lapier (Rb) 10:31.91; 4. Schilling (MV) 10:34.34; 5. Ethan Govar (St) 10:51.42; 6. Jacob Korn (Rb) 10:57.34; 7. Terteault (CF) 11:02.47; 8. Nathan Godsey (St) 11:06.89.

800 relay: 1. Riverbend (Parker, Applegate, Verrian Ireland, Mateo) 1:34.00; 2. North Stafford 1:37.08; 3. Stafford 1:38.10; 4. Massaponax 1:38.72; 5. Colonial Forge 1:39.13; 6. Brooke Point 1:41.68; 7. Mountain View 1:45.30.

1,600 relay: 1. Colonial Forge (Douglass Campbell, King, Wilson, Walker) 3:31.03; 2. Riverbend 3:32.25; 3, Massaponax 3:33.93; 4. Brooke Point 3:46.02; 5. Stafford 3:50.89; 6. Mountain View 3:54.28; 7. North Stafford 3:55.84.

3,200 relay: 1. Colonial Forge (McDonald, Woolstenhulme, Thomas, Kameron Stoakley) 8:33.19; 2. Brooke Point 8:36.34; 3. Massaponax 8:39.50; 4. Riverbend 8:53.17; 5. North Stafford 8:59.52; 6. Stafford 9:01.31; 7. Mountain View 9:08.981.

GIRLS’ MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 193; 2. Riverbend 98; 2. North Stafford 86; 4. Mountain View 84; 5. Stafford 45; 6. Massaponax 39; 7. Brooke Point 27.

High jump: 1. Aleah Alexander (CF) 5-2; 2. Sophia Epperson (BP) 5-0; 3. Isabel Ostvig (CF) 5-0; 4. Oumi Dieng (St) 4-8; 5. Alex Hopkins (CF) 4-6; 6. Alliyah Binette (Rb) 4-4.

Long jump: 1. Ostvig (CF) 17-0; 2. Kailynn Tyson (NS) 16-5; 3. Ashley Parker (CF) 15-2; 4. Sasha Cotton (NS) 15-2; 5. Kamila Ijaz (Ma) 14-11; 6. Peyton Jellison (NS) 14-10; 7. Bryana Andrews (St) 14-7; 8. Maraiya Richards (Rb) 13-8.

Triple jump: 1. Tyson (NS) 35-1; 2. Ostvig (CF) 35-0; 3. Jellison (NS) 32-1; 4. Tilea Bacon (CF) 29-7; 5. Coralynn Fisher (Rb) 27-9; 6. Daylin Amoako (NS) 25-1.

Shot put: 1. Shardee Williams (Rb) 30-10.5; 2. Ostvig (CF) 28-3; 3. Christina Vasquez (Ma) 27-4.5; 4. Karessa Anderson (MV) 26-9; 5. Angela Goodman (CF) 36-0.5; 6. Marianna Rivera-Diaz (Ma) 24-8.5; 7. Maddy Tlapa (CF) 24-7.5; 8. Emily Krebs (BP) 23-7.

Pole vault: 1. Samantha Potts (Rb) 11-0; 2. (tie) Fisher (Rb) and Nina Tauriac (CF) 9-0; 4. Abigail Alexander (Rb) 8-6; . Lina Hanson (Rb) 7-6; 6. Caitlyn Carter (CF) 6-6; 7. Sydney Campbell (Rb) 6-0; 8. Emily White (St) 6-0.

55 meters: 1. Hopkins (CF) 7.44; 2. Tyson (NS) 7.57; 3. Zariah Ricks (CF) 7.64; 4. Michelle Basoah-Sarfo (CF) 7.86; 5. Veronica Dumbuya (St) 7.91; 6. Alexander (Rb) 7.93; 7. Essence Robinson (CF) 7.95; 8. Elsie Afful (MV) 7.99.

55 hurdles: 1. Ostvig (CF) 9.41; 2. Ayanna Woods (NS) 9.67; 3. Ava Treakle (Rb) 9.94; 4. Richards (Rb) 10.82; 5. Nana Bonsu (BP) 10.86; 6. Shalom Ejikeme (CF) 10.88; 7. Asija Kyle (BP) 11.05; 8. Kenya Matthews (MV) 11.05.

300: 1. Ricks (CF) 43.15; 2. Hopkins (CF) 43.41; 3. Tyson (NS) 43.88; 4. Kyndal Jones (Ma) 44.97; 5. Dumbuya (St) 45.08; 6. Victoria Clark (CF) 45.26; 7. Tyasia Spencer (CF) 45.86; 8. Amia Sanders (Rb) 46.04.

500: 1. Ricks (CF) 1:21.41; 2. Eliana Baugh (MV) 1:22.50; 3. Shanell Berry (Ma) 1:23.40; 4. Ijaz (Ma) 1:23.67; 5. Natalie Kingston (MV) 1:25.53; 6. Starr Hepburn (MV) 1:29.91; 7. Madison Somerville (CF) 1:30.39; 8. treakle (Rb) 1:30.96.

1,000: 1. Madelyn Anderson (MV) 3:09.78; 2. Elizabeth Kitchens (MV) 3:22.73; 3, Alexis Barber (Rb) 3:27.07; 4. Kate Shoaf (CF) 3:27.67; 5. Alyss Valerio (CF) 3:28.19; 6. Helena Griffith (MV) 3:28.72; 7. Ella Stonebreaker (Rb) 3:32.00; 8. Susan Peterson (MV) 3:33.18.

1,600: 1. Anderson (MV) 5:24.16; 2. Ella Dover (St) 5:29.10; 3. Griffith (MV) 5:45.60; 4. Katherine Craig (NS) 5:45.56; 5. Valerio (CF) 5:48.99; 6. Tessa Vabnick (MV) 5:49.01; 7. Haley Walsh (NS) 5:52.74; 8. Sophia Lee (Rb) 5:57.27.

3,200: 1. Kate Loescher (CF) 11:45.66; 2. Dover (St) 11:52.36; 3. Olivia Morra (Rb) 12:49.43; 4. Walsh (NS) 12:54.42; 5. Craig (NS) 13:01.11; 5. Scarlett Smith (CF) 13:07.30; 7. Elise Collette (MV) 13:55.54; 8. Victoria Morra 14:05.12.

800 relay: 1. North Stafford (Woods, Kierra Grigley, Tyson, Jellison) 1:51.38; 2. Stafford 1:54.27; 3. Riverbend 1:54.81; 4. Colonial Forge 1:55.55; 5. Brooke Point 1:56.18; 6. Mountain View 1:56.71.

1,600 relay: 1. Mountain View (Hepburn, Olivia Brunson, Kingston, Baugh) 4:26.99; 2. Colonial Forge 4:28.91; 3. Riverbend 4:29.44; 4. Massaponax 4:36.62; 5. Brooke Point 4:37.16; 6. North Stafford 4:44.50; 7. Stafford 4:55.15.

3,200 relay: 1. Colonial Forge (Clark, Somerville, Shoaf, Valerio) 10:25.11; 2. Riverbend 10:32.54; 3. Mountain View 10:43,25; 4. Massaponax 11:17.43; 5. Brooke Point 11:41.23; 6. Stafford 12:23.98.

BATTLEFIELD MEET

Kwame Whitaker won two events for Courtland boys, while the Cougars’ girls used their depth to make it a sweep of the team titles at Monday’s Battlefield District winter track meet at Culpeper.

Whitaker claimed the long jump (21-6.25) and triple jump (44-1) for Courtland’s boys, who outscored runner-up Caroline 172.5-154. Courtland’s girls won just three events, but edged Eastern View 118-103.5.

King George’s Anijah James was the only other double event winner, claiming the girls’ long jump and 55 hurdles.

BOYS’ MEET

Team scores: 1. Courtland 172.5; 2. Caroline 154; 3. Culpeper 76; 4. King George 36.5; 5. Eastern View 33; 6. James Monroe 32; 7. Spotsylvania 28; 8. Chancellor 27.

High jump: 1. Rashawn Morris (Ca) 6-1; 2. Lawrence LaSasso (Cu) 6-0; 3. Alexander Blair (Ch) 5-10; 4. Mikey Marshall (Cu) 5-2; 5. Derrick Taylor (KG) 5-2; 6. Joel Boakye (Ct) 5-2.

Long jump: 1. Kwame Whitaker (Ct) 21-6.25; 2, Kamari Jackson (Ct) 20-3.5; 3. Bryan Dudley (JM) 20-2.5; 4. Vladmir Joacin (Ca) 19-5.25; 5. Gavin Davis (Ca) 19-3.5; 6. Elijah Harris (Ct) 19-2.5.

Triple jump: 1. Whitaker (Ct) 44-1; 2. Davis (Ca) 41-3.25; 3. Liam Wahlquist (Sp) 40-1; 4. Kalib Murray (Cu) 40-0.5; 5. Harris (Ct) 39-10; 6. Dudley (JM) 39-6.5.

Shot put: 1. John Frank (Ca) 44-7; 2. Joacin (Ca) 42-11.25; 3. Juelz Berryman 40-0.25; 4. Tronte Ballard (Ca) 37-0; 5. Jayden Henrickson (Cu) 35-9; 6. Griffin Tanner (Cu) 32-10.

Pole vault: 1. Ta’Shaun Griffith (Ca) 10-0; 2. Jaaziel Suyat (KG) 9-0; 3. Charles Niepraschk (KG) 8-6; 4. Eamon Kittle (Ca) 7-6.

55 meters: 1. Isaiah Reid (Ca) 6.44; 2. Justin Ford (Ct) 6.51; 3. Christian Smith (Cu) 6.61; 4. Chanan Mathis (Ct) 6.63; 5. Dudley (JM) 6.68; 6. Nathan Carter (Ch) 6.72.

55 hurdles: 1. Braeden Anthony (Cu) 8.46; 2. Ishaan Patel (Ct) 8.56; 3. Morris (Ca) 8.65; 4. Ardarian Diamond (EV) 9.58; 5. Demauri Brown (Ca) 10.59; 6. Darian Payne (Ct) 10.61.

300: 1. Mathis (Ct) 35.34; 2. Ford (Ct) 35.73; 3. Francis Roberts (Ct) 35.75; 4. Reid (Ca) 36.15; 5. Carter (Ch) 36.79; 6. Morris (Ca) 36.94.

500: 1. Mohammed Abed (Ct) 1:07.53; 2. Dominic Kittle (Ca) 1:09.81; 3. Taylor Mattircardi (EV) 1:11.17; 4. Coy Metzger (Cu) 1:11.65; 5. Benjamin Tidwell (KG) 1:12.10; 6. Connor Fitzpatrick (Ct) 1:12.63.

1,000: 1. Kameron Wolken (JM) 2:45.70; 2. Anton Jones-Wilson (Ca) 2:48.34; 3. Morgan Lehocky (Ct) 2:49.42; 4. Blair (Ch) 2:53.61; 5. Aidan Bair (Sp) 2:54.69; 6. Aden Turner (Cu) 2:59.10.

1,600: 1. Christian Reid (Ct) 4:39.64; 2. Brendan Nave (Ct) 4:49.10; 3. Jin Lee (Sp) 4:57.07; 4. Caleb Smith (Cu) 4:57.30; 5. Tyler Walker (EV) 5:15.69; 6. Matthew Dudenherer (Ca) 5:17,28.

3,200: 1. Nave (Ct) 10:47.01; 2. Reid (Ct) 10:47.55; 3. Dudenhefer (Ca) 11:49.18; 4. Josh Greenberg (Ct) 11:52.83; 5. James Reece Snyder (JM) 11:59.21; 6. Sam Crombie (KG) 12:04.20.

800 relay: 1. Courtland 1:29.84; 2. Caroline 1:30.60; 3. Culpeper 1:33.78; 4. Eastern View 1:34.96; 5. James Monroe 1:35.00; 6. Spotsylvania 1:38.07.

1,600 relay: 1. Caroline 3:31.96; 2. Courtland 3:33.62; 3. Culpeper 3:44.33; 4. Spotsylvania 3:47.71.

3,200 relay: 1. Caroline 8:41.18; 2. Eastern View 8:47.28; 3. King George 9:06.80; 4. Chancellor 9:12.53; 5. Culpeper 9:45.81; 6. Courtland 10:21.77.

GIRLS’ MEET

Team scores: 1. Courtland 118; 2. Eastern View 103.5; 3. Culpeper 98.5; 4. King George 85; 5. Caroline 50; 6. Chancellor 44; 7. Spotsylvania 31; 8. James Monroe 27.

High jump: 1. Logan Conner (JM) 5-1; 2. Evelyn Anderson (EV) 4-10; 3. Lauren Castro (Ct) 4-10; 4. Holly Anderson (EV) 4-8; 5. Abigail Stedman (Cu) 4-6; 6. Winnie Bell (Sp) 4-4.

Long jump: 1. Anijah James (KG) 17-6.5; 2. Paris Johnson (Ch) 16-7.5; 3. Jaidyn Ferguson (Ca) 15-11.75; 4. Carley Layden (Cu) 15-6.5; 5. Grace Mimnaugh (EV) 15-6.5; 6. Siniyah Lewis (Sp) 14-9.75.

Triple jump: 1. Olivia Downum (KG) 31-11; 2. Olivia Power (Ca) 30-7; 3. Isabella Hardaway (Cu) 30-6; 4. Alivia Wilkerson (KG) 30-4; 5. Reagan Halpin (Ct) 29-9.75; 6. Sarah Hoburg (Ct) 29-3.

Shot put: 1. Theresa Breckley (Cu) 38-5; 2. Kylee Quinn (Cu) 31-8.5; 3. Kenya Lawson (Ch) 29-9; 4. Michelle Pendleton (Ct) 29-3.5; 5. Jelani Jones (Sp) 28-5; 6. Angel Foderinham (Ca) 27-3.

Pole vault: 1. Alyssa Tonetti (KG) 9-0; 2. Gracelyn Edwards (Ca) 7-6; 3. Hardaway (Cu) 7-0; 4. Elizabeth Stedman (Cu) 6-6; 5. Ruby Shepos (KG) 5-6.

55 meters: 1. Johnson (Ch) 7.32; 2. Castro (Ct) 7.33; 3. Jennifer Koumondji (Ct) 7.46; 4. Tamirra Young (EV) 7.46; 5. Janiyah Smith (Ct) 7.47; 6. Kylee Quinn (Cu) 7.47.

55 hurdles: 1. James (KG) 8.93; 2. Mia Winchell (Cu) 10.52; 3. Conner (JM) 10.60; 4. Brianna Dunston (Ct) 10.90; 5. Rylin Todd (KG) 10.95; 6. Melei Turner (Ca) 10.99.

300: 1. Castro (Ct) 42.98; 2. Isabella Marulli (Ch) 42.99; 3. Todd (KG) 44.92; 4. Mimnaugh (EV) 45.26; 5. E. Anderson (EV) 45.35; 6. Navi Kawesi-Mukooza (JM) 45.41.

500: 1. E. Anderson (EV) 1:19.77; 2. Kawesi-Mukooza (JM) 1:23.08; 3. Anna Widerhold (Sp) 1:24.73; 4. Mimnaugh (EV) 1:25.70; 5. Bella Groves (Cu) 1:27.32; 6. Alexiya Gadsden (Ct) 1:28.31.

1,000: 1. Allison Nelson (Sp) 3:19.16; 2. Paige Stevens (Ct) 3:19.75; 3. Hardaway (Cu) 3:22.40; 4. H. Anderson (EV) 3:26.65; 5. Leah Vance (KG) 3:33.78; 6. Sarah Lane (Sp) 3:26.39.

1,600: 1. H. Anderson (EV) 5:50.30; 2. Ellen Gallagher (Ch) 5:56.10; 3. Danica Sale (Ca) 6:08.45; 4. Juhi Pathak (Ct) 6:12.57; 5. Claire Anderson (EV) 6:22.09; 6. Addison Hewson (Ct) 6:24.81.

3,200: 1. Pathak (Ct) 13:49.34; 2. Hewson (Ct) 14:05.48; 3. Michelle Walker (EV) 14:19.76; 4. E. Stedman (Cu) 14:20.48; 5. Nora Revutin (EV) 15:51.98; 6. Briana Bartlebaugh (EV) 16:00.49.

800 relay: 1. Courtland 1:50.15; 2. King George 1:55.07; 3. Culpeper 1:56.27; 4. Caroline 1:56.79; 5. Eastern View 1:57.42; 6. Chancellor 2:01.93.

1,600 relay: 1. Eastern View 4:24.34; 2. Culpeper 4:37.19; 3. Caroline 4:43.70; 4. Courtland 4:54.96.

3,200 relay: 1. Culpeper 10:55.37; 2. King George 11:08.41; 3. Eastern View 11:20.37; 4. Courtland 12:58.50.