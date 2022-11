High School Football: LIVE Scoreboard & This Week's Coverage!

THIS WEEK'S SCHEDULE

FRIDAY'S GAMES

Region 5D Final

Mountain View (11-1) at Stone Bridge (11-1), 2

SATURDAY'S GAME

Region 4B

King George (12-0) at Dinwiddie (12-0), 1:30

LAST WEEK'S RESULTS

Friday, Nov. 18

Region 6A

Region 5D

Region 4B

Region 4D

Region 3B

Saturday, Nov. 19

Region 1A

Essex 49, Westmoreland 0

VISAA Division III final

St. Michael wins by forfeit

HIGH SCHOOL FOOTBALL STANDINGS

(Overall record includes playoffs)

COMMONWEALTH DISTRICT

School Dist. O'all Mountain View 5-1 11-1 Riverbend 5-1 9-2 Colonial Forge 4-2 6-6 Brooke Point 3-3 4-6 Massaponax 3-3 4-6 North Stafford 1-5 1-9 Stafford 0-6 3-7

BATTLEFIELD DISTRICT

School Dist. O'all King George 7-0 12-0 Eastern View 6-1 8-3 Spotsylvania 4-3 5-5 Courtland 4-3 4-6 Caroline 3-4 5-7 Culpeper 2-5 3-8 James Monroe 1-6 2-9 Chancellor 1-6 1-9

JEFFERSON DISTRICT

School Dist. O'all Louisa 7-0 11-1 Albemarle 6-1 8-3 Orange 5-2 8-3 Western Albemarle 4-3 5-6 Goochland 3-4 5-7 Charlottesville 2-5 3-7 Monticello 1-6 1-9 Fluvanna 0-7 0-10

NORTHERN NECK DISTRICT

School Dist. O'all Essex 5-0 12-0 Northumberland 4-1 8-3 Rappahannock 3-2 5-6 Westmoreland 2-3 5-6 Colonial Beach 1-4 1-10 Lancaster 0-5 1-9

OTHERS

School O'all Fredericksburg Christian 8-3 St. Michael 9-3

STATISTICAL LEADERS

(Through Nov. 19 games)

RUSHING

Player (School) Att Yds TD Ike Daniels (MV) 144 1,721 20 Aydin Woolfolk (KG) 175 1,541 21 Savion Hiter (Lo) 130 1,526 24 Vladimir Joacin (Ca) 207 1,111 14 Melvin Spriggs (SM) 82 1,072 10 Daniel Coles (BP) 163 1,052 15 Christian Simpson (Or) 137 1,033 13 Johned Benton (Sp) 124 890 8 D'Myo Hunter (EV) 136 882 8 Dwayne Wells (Or) 84 874 8 Donte Hawthorne (CF) 159 846 10 Donovan Phillips (Ma) 129 803 8 JoJo Thomas (Rb) 111 777 7 Shaun Johnson (CB) 199 740 6 Devon Polleri (Cu) 118 688 8 William Wiggins (Ma) 104 667 6 Zach Ferguson (KG) 79 649 14 Mason Christopher (Sp) 142 637 10 Amir Mateo (Rb) 81 585 6 Landon Wilson (Lo) 74 567 12

PASSING

Player (School) C-A-I Yds TD Drake Morris (FC) 170-277-10 2,432 40 Tanner Triplett (Rb) 107-179-8 2,242 26 Landon Wilson (Lo) 106-190-9 2,033 27 Zach Ferguson (KG) 85-130-5 1,785 25 Jackson Sigler (MV) 117-185-2 1,699 22 Nahshon Wilson (SM) 85-159-6 1,593 17 Jeremiah Wharton (Or) 109-199-10 1,567 16 D'Myo Hunter (EV) 91-171-2 1,529 22 Bryce Caldwell (JM) 137-264-19 1,494 17 Myles Holmes (Ca) 101-202-8 1,415 11 Eli Taylor (CF) 88-188-7 1,143 8 Liam Wojciechowski (Ct) 74-150-10 905 8 Gabriel Dombek (BP) 74-136-8 898 3 Mason Christopher (Sp) 49-84-9 896 5 Bennett Sutherland (Cu) 60-128-6 777 6 Matt Benson (We) 44-105-6 623 5 Aidan McConnell (St) 41-78-6 579 5 Charlie Pietras (CB) 27-59-6 472 7 Brendan Perkins (NS) 24-45-3 374 2 Jordan Saunders (We) 18-42-4 247 2

RECEIVING

Player (School) Rec Yds TD Noah Martin (FC) 79 1,119 23 Dyzier Carter (Lo) 45 1,014 14 Mekhai White (KG) 32 919 14 Bishop Heard-Samuels (FC) 50 890 13 Jaiden Fair (MV) 47 763 13 Devin Washington (Rb) 27 729 12 Kwame Whitaker (Ct) 43 661 7 MarcAnthony Parker (Rb) 27 641 5 Jefferson Paz (Sp) 25 632 3 Tyson Taylor (JM) 41 614 7 Donte Johnson (SM) 20 557 5 Marvin Morris Jr. (Ca) 26 515 5 Savion Hiter (Lo) 21 475 4 Colby Kynard (CF) 29 467 3 EJ Wilborne (Rb) 23 450 5 AJ Marshall (Cu) 24 430 6 Dante Terrell (BP) 43 426 2 Collin Carroll (MV) 25 424 3 Cam Attard (SM) 20 405 4 Johnny Hinz (St) 22 405 4

KICKING

Player (School) PAT FG Pts Lg Caden Lundy (Lo) 62 2 68 35 Max Lipinski (KG) 61 1 64 37 Braden Capellini (EV) 39 5 54 31 Jacob Anderson (MV) 40 3 49 29 William Johnson (FC) 39 3 48 37 Logan Eastman (Rb) 38 3 47 34 Aaron Alexander (BP) 20 7 40 35 Austin Frazier (Or) 37 1 41 21 Josh Hand (CF) 20 3 29 27 Kyle Grant (Ct) 18 3 27 41 Jacob Lynch (Ma) 19 1 22 42 Pete Knapp (SM) 22 0 22 — Mak Robinson (Sp) 21 0 21 — Tanner Ribel (JM) 16 1 19 24 RJ Uribe (Cu) 11 0 11 — Andrew Stallteri (St) 10 0 10 — Zachary Slaughter (Lo) 9 0 9 — Bradley Altizer (CF) 4 1 7 35 Brady Capellini (EV) 6 0 6 — Malique Tunstall (Ca) 5 0 5 —

Incomplete/missing stats: James Monroe (11/10); North Stafford (9/1, 9/9, 9/16, 9/30, 10/7, 10/28, 11/4); Stafford (10/28, 11/1); Westmoreland (10/27, 11/19)