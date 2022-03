High school lacrosse preview capsules

COMMONWEALTH DISTRICT

BROOKE POINT

Coaches: Boys-Jack Monaghan; Girls-Morgan Everitt.

Last season: Boys 8-4; Girls 0-12.

Top returnees: Boys-Sr. D Jacob Monaghan, Sr. MF Cole Jasso, Jr. LSM Gavin Schweiter, Jr. A J.P. Page, Sr. MF Sean Stark, Jr. A/MF Kevin Harris, Jr. D Nate Gouker, Jr. MF Sam Selby. Girls-Sr. A Hayley Alvarez, Sr. D/GK Fayth Julius.

Top newcomers: Boys-Fr. A Noah Frost, Fr. Connor Schumacher, Jr. MF Ben Dale, Jr. A Jack Luehrs, Sr. MF Noah Sanders, So. D Sean Commerforf, Girls-Jr. MF Darby Conerly.

Outlook: First-team all-district picks Monaghan, Schweiter and Page return after the boys’ best season in six years. The girls are building, and now have a JV team as a foundation.

COLONIAL FORGE

Coaches: Boys-Dan Dowd; Girls-Nate Medic.

Last season: Boys 7-3; Girls 12-2, state finalists.

Top returnees: Boys-Jr. MF A.J. Riley, Sr. MF Thomas Dowd, Sr. D Ryan Miller, Jr. GK Isaiah Hudgings, Sr. A Jakob Stone, Jr. MF Kevin McGowan. Girls-Jr. MF Vanessa Ronscholdt, Jr. MF Avery Hartenstein, Sr. A Faith Piser, Sr. D Ellen Chown.

Top newcomers: Boys-So. A Ciaran Donovan, Fr. MF Reef Krug, Fr. MF Kyle Haga. Girls-Fr. D Maddy Tlapa.

Outlook: Nine players graduated from last season’s state runner-up girls’ team, so some new faces will take on bigger roles. The boys return a solid nucleus from their Region 6B title team.

MASSAPONAX

Coaches: Boys-Andrew Sestito; Girls-Erin Beardsley.

Last season: Boys 0-9

Top returnees: Boys-Sr. A Chase Callan, Sr. MF Colby Haag, Sr. MF Seth Phelps, Jr. MF Diego Sanchez. Girls-Sr. A Olivia McGowan, Sr. MF Morgan Hughes, Jr. MF Claudia Painter, So. A/MF Paige Beardsley, Sr. D Keyla Ferrera.

Top newcomers: Boys-So. D Isaiah Ward, So. D Landon Blake, So. MF Bryce McPherson, Fr. D Noah Knapp. Girls-Fr. GK Madison Harris.

Outlook: Top scorers McGowan and Hughes return for the girls, who have a JV team for the first time. The boys bring back experience after a winless season.

MOUNTAIN VIEW

Coaches: Boys-Michael Beutel; Girls-Lauren Donahue.

Last season: Boys 9-1; Girls 8-2.

Top returnees: Boys-Sr, A Jack Hook, So. A Garrett Talkington, Jr. D Eli Druiett, So. A Donevin Gonzalez, So. A Logan McGrath, Jr. MF Jesse Ramos, So. MF Shane McGrath, So. D Branden Rodgers, So. MF Derek Roseberry. Girls-Sr. A Hannah Navarro, Sr, MF Emma Stalteri, So. MF Ava Windham, So. MF Gabby Bartels, Sr, D Alex Britten.

Top newcomers: Boys-Fr. GK Steven Preston, So. MF Gabriel Weiss. Girls-Jr. MF Olivi Wahlen, Jr. MF Mary Wahlin, Fr. D Adliegh Fraser.

Outlook: New boys’ coach Beutel inherits a deep, experienced team that went unbeaten in the district last season. The girls’ squad has five returning first-team all-district performers.

NORTH STAFFORD

Coach:

Last season:

Top returnees:

Top newcomers:

Outlook:

RIVERBEND

Coaches: Girls-Paige Hennessey.

Last season: Girls 6-4.

Top returnees: Girls-So. D Ava Doherty, So. A Ayla Jantz, Jr. MF Ava Treakle, Sr. MF Kaitlyn Clark.

Top newcomers: Girls-So. MF Savannah White.

Outlook: The girls will rely on a young nucleus led by Doherty, who was a first-team all-district defender as a freshman.

STAFFORD

Coaches: Boys-Rob Grambrino; Girls-Kelly Ulmer.

Last season: Boys 1-7.

Top returnees: Boys-Sr. MF Jacob Allen, So. MF Tristan McBride, Sr. D Aiden Sproule, So. A Carter Thompson, Sr. LSM Christian Erle. Girls-Sr. MF Sydney Ulmer, Jr. MF Jordan Fitzgerald, Jr. D Peyton Lockwood.

Top newcomers: Boys-MF Andrew Staltari, D. Mason Lockwood. Girls-F. Julia Etu.

Outlook: Both teams will look to youngsters as they seek to challenge the district’s best teams.

BATTLEFIELD DISTRICT

CULPEPER

Coach:

Last season:

Top returnees: Girls-Faith Moore, Joy Ramsey, Rachel Dillon, Autumn Fairfax.

Top newcomers:

Outlook:

EASTERN VIEW

Coach: Boys-Chris Frazier; Girls-Elizabeth Schumaker.

Last season: Boys 0-9; Girls 5-3.

Top returnees: Boys-Sr, A Connor Weeks, Sr. GK Matt Greenfield, Dr. D Aidan Stynes. Girls-Sr. A Olivia Haught, Sr. A GiGi Young, Sr. MF Maeline Freeman, Jr. MF Miller Haught, Jr. D Savannah Veazey.

Top newcomers: Boys-Sr. MF Evan Edwards, Sr. A DaVion Wilkerson. Girls-So. A Amiya Brennan, Fr. A Campbell Lee, D. Frenanda Escuadera, D Natalie Casto.

Outlook: Several four-year starters give the Cyclones’ boys optimism for big improvement. The girls have several talented newcomers joining a solid returning nucleus.

JAMES MONROE

Coach:

Last season:

Top returnees:

Top newcomers:

Outlook:

JEFFERSON DISTRICT

ORANGE

Coach:

Last season:

Top returnees:

Top newcomers:

Outlook:

PRIVATE SCHOOLS

FREDERICKSBURG ACADEMY

Coach:

Last season:

Top returnees:

Top newcomers:

Outlook:

FREDERICKSBURG CHRISTIAN

Coach: Boys-Jon Schneider.

Last season: 0-11

Top returnees: Boys-Sr. A Avery Hudson, Sr. A Jack Schneider, Sr. MF Jack Almy, Sr. GK Ethan Sielski.

Top newcomers: Boys-Fr. A Max Schneider, Jr. MF Gabe Carvajal, Jr. MF Hayden Mesinger, Jr. MF Zack Orndorff.

Outlook: The boys lost 12 seniors to graduation but have second-team all-state picks Hudson and Jack Schneider back on attack.