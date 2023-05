Isabel Ostvig won three events and placed in four others to help host Colonial Forge sweep the Commonwealth District track team titles on Tuesday.

Ostvig won the girls’ high and long jumps and 300-meter hurdles. She also placed second in the triple jump and 100 hurdles, third in the shot put and seventh in the district. She helped the Eagles lap the field with 234 points to 104.5 for runner-up Riverbend.

Colonial Forge’s boys also won the team championship with 203 points to 154 for second-place Riverbend as Jaiden Oglesby swept the high and long jump titles.

Other individual double event winners included Mountain View’s Vincent Bond (boys’ 200 and 400); Riverbend’s Samantha Potts (girls’ discus and pole vault); and North Stafford’s Kailynn Tyson (girls’ 100 and triple jump).

Colonial Forge will compete in the Region 6B championships next Tuesday and Wednesday at Forest Park. The other district schools move on to the Region 5D meet Wednesday at Harrisonburg.

BOYS’ MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 203; 2. Riverbend 154; 3. Massaponax 85; 4. Brooke Point 69; 5. Mountain View 56.6; 6. Stafford 51; 7. North Stafford 39.5.

High jump: 1. Jaiden Oglesby (CF) 6-8; 2. Trenton Cross-Lee (CF) 6-4; 3. Logan Andros (BP) 6-0; 4. Abdul Musa (CF) 5-10; 5. Davon Shelton (St) 5-8; 6. Skilayr Atkinson (St) 5-8; 7. Logan Cooper (St) 5-6; 8. Kyree Heard (MV) 5-6.

Long jump: 1. Oglesby (CF) 21-1; 2. Brian Harris (CF) 21-0; 3. Sean Hill (CF) 20-0.75; 4. Shelton (St) 19-7; 5. Cedric Williams (BP) 19-4.5; 6. Naziru Musa (CF) 19-0; 7. Edwin Asamoah (Ma) 18-10; 8. Elijah Bolich (Ma) 18-9.5.

Triple jump: 1. Hill (CF) 40-1; 2. Asamoah (Ma) 39-11; 3. (tie) Jack Maxwell (Rb) and Yaya Conteh (NS) 38-8; 5. Shamar Killings (NS) 38-2.5; 6. Edward Mills (Ma) 38-2; 7. Anthony Gordon (Ma) 37-8; 8. Eli Koenig (Rb) 36-10.

Shot put: 1. Donte Hawthorne (CF) 46-10.75; 2. Dylan Weddle (BP) 46-4; 3. Evan Medlin (Rb) 45-7.5; 4. Keegan Kennedy (Rb) 45-; 5. MarcAnthony Parker (Rb) 44-9.5; 6. Christian Jones (Ma) 43-9; 7. Selassie Attive (MV) 43-7.25; 8. Christian Holley (CF) 42-2.

Discus: 1. Holley (CF) 136-2; 2. Mason McConnell (CF) 129-7; 3. Emmanuel Peterson (CF) 127-6; 4. Jonas Taylor (Rb) 121-8; 5. Kennedy (Rb) 121-0; 6. Verrell Tyler (Rb) 117-10; 7. Weddle (BP) 117-7; 8. Christopher Johnson (St) 98-2.

Pole vault: 1. Jesse Woolstenhulme (CF) 11-6; 2. Jeffrey Smith (Rb) 10-6; 3. Andrew Clark (Rb) 10-0; 4. Shaquille Killings (NS) 9-0; 5. Jake Shoaf (CF) 8-0; 6. Nathan Ytembe (MV) 7-6.

100 meters: 1. Matt Fisher (CF) 10.79; 2. Vincent Bond (MV) 11.02; 3. Junior Bony (St) 11.05; 4. N. Musa (CF) 11.06; 5. Bolich (Ma) 11.20; 6. Tyler Rivers (CF) 11.22; 7. Amir Mateo (Rb) 11.23; 8. Jeremiah Thompson (BP) 11.26.

200: 1. Bond (MV) 21.89; 2. Bolich (Ma) 22.45; 3. Bony (St) 22.50; 4. Fisher (CF) 22.61; 5. Thompson (BP) 22.63; 6. Verrian Ireland (Rb) 23.05; 7. Gavin Richardson (St) 23.07; 8. Akinbolade Akinropa (Ma) 23.17.

400: 1. Bond (MV) 48.24; 2. Jayden Hines (Ma) 49.48; 3. Fisher (CF) 49.51; 4. Mateo (Rb) 50.07; 5. Braylen Minor (NS) 50.96; 6. Prezcott Unruh (Rb) 51.12; 7. Nathaniel Tyler (Rb) 51.36; 8. Noah Harper (Ma) 51.45.

800: 1. Terry Travis (Ma) 1:56.32; 2. Alex Rexroat (NS) 1:57.90; 3. Justin Rau (Rb) 2:00.22; 4. Darren Hill (BP) 2:00.57; 5. Diego Pons 9mv0 2:00.78; 6. Woolstenhulme (CF) 2:03.41; 7. Kameron Stoakley (CF) 2:03.59; 8. Shaun Tiller (BP) 2:03.79.

1,600: 1. Ethan Lapier (Rb) 4:22.32; 2. Tyler Arnold (Rb) 4:23.39; 3. Brady Brennan (BP) 4:25.91; 4. Cameron Sidebotham (CF) 4:27.39; 5. Ian Bollinger (MV) 4:37.47; 6. Aaron Jacobs (BP) 4:43.28; 7. Sebastian Grant (MV) 4:53.13; 8. Nathan Godsey (St) 4:53.24.

3,200: 1. Brennan (BP) 9:30.99; 2. Arnold (Rb) 9:33.29; 3. Sidebotham (CF) 9:39.52; 4. Lapier (Rb) 10:24.84; 5. Landon Mills (CF) 10:28.56; 6. Charles Schilling (MV) 10:30.29; 7. Ethan Munoz (CF) 10:31.25; 8. Ethan Govar (St) 10:31.26.

110 hurdles: 1. Jake Applegate (Rb) 14.93; 2. Jackson McDonald (CF) 15.76; 3. Davian Booker (Ma) 15.84; 4. Matthew Holland (CF) 16.02; 5. Koenig (Rb) 16.37; 6. Jakari Woods (NS) 16.49; 7. Landon Walker (CF) 16.98; 8. Jack Maxwell (Rb) 16.30.

300 hurdles: 1. Booker (Ma) 39.17; 2. Applegate (Rb) 40.13; 3. Elijah Thomas (CF) 40.54; 4. Koenig (Rb) 41.82; 5. Woods (NS) 42.96; 6. Akeem Walker (St) 43.65; 7. McDonald 9cf0 43.88; 8. Anthony Oliver (BP) 44.91.

400 relay: 1. Colonial Forge 42.45; 2. Massaponax 43.20; 3. Riverbend 43.26; 4. Brooke Point 44.23; 5. Stafford 44.30; 6. North Stafford 44.36; 7. Mountain View 47.55.

1,600 relay: 1. Massaponax 3:21.01; 2. Riverbend 3:25.65; 3. Colonial Forge 3:29.41; 4. Brooke Point 3:29.91; 5. North Stafford 3:34.51; 6. Stafford 3:36.72; 7. Mountain View 4:11.06.

3,200 relay: 1. Riverbend 8:08.56; 2. Brooke Point 8:13.63; 3. Colonial Forge 8:26.58; 4. Mountain View 8:34.82; 5. Stafford 8:44.69; 6. North Stafford 8:44.83.

GIRLS’ MEET

Team scores: 1. Colonial Forge 234; 2. Riverbend 104.5; 3. North Stafford 92.5; 4. Riverbend 91; 5. Stafford 56; 6. Massaponax 43; 7. Brooke Point 32.

High jump: 1. Isabel Ostvig (CF) 5-4; 2. Aleah Alexander (CF) 5-3; 3. Sophia Epperson (BP 5-2; 4. Julia Lucas (MV) 5-0; 5. Candence Opuku-Mensah (MV) 4-10; 6. Oumi Dieng (St) 4-6; 7. Alivia Sutherland (NS) 4-4; 8. Kayla Kearse (NS) 4-4.

Long jump: 1. Ostvig (CF) 18-4; 2. Kailynn Tyson (NS) 18-0; 3. Sacha Cotton (NS) 17-3; 4. Alyssa Upshaw (BP) 16-7; 5. Ashey Parker (CF) 16-6; 6. Janelle Roomes (MV) 15-10; 7. Nana Bonsu (BP) 15-9; 8. Abigail Ferreira (St) 15-3.5.

Triple jump: 1. Tyson (NS) 38-4; 3. Ostvig (CF) 35-7; 3. Maya Thomas (CF) 32-11; 4. Katelyn Ochs (Rb) 32-9; 5. Annaliese Koenig (Rb) 31-10; 6. Kalaia Handy (St) 31-7; 7. Lucas (MV) 31-2; 8. Hayle Turner (Rb) 30-8.

Shot put: 1. Faith Butler (Ma) 35-5.5; 2. Shardae Williams (Rb) 34-8; 3. Ostvig (CF) 34-7.25; 4. Opuku-Mensah (MV) 32-8; 5. La Jodi Jordan (CF) 32-8; 6. Christian Ellis (NS) 30-9; 7. Karessa Anderson (MV) 29-6; 8. Victoria Hendricks (MV) 29-3.

Discus: 1. Samantha Potts (Rb) 115-10; 2. Hannah Niese (MV) 101-3; 3. Anderson (MV) 97-10; 4. Sydni Kelly (CF) 94-10; 5. Madison Martin (St) 87-0; 6. Gabriella Razor (Ma) 81-2; 7. Ostvig (CF) 79-3; 8. Isabel Annor (MV) 77-10.

Pole vault: 1. Potts (Rb) 11-8; 2. Coralynn Fisher (Rb) 9-6; 3. Lina Hanson (Rb) 7-6; 4. Genevieve Muise (MV) 6-6; 5. Gabriella Irish (St) 6-0.

100 meters: 1. Tyson (NS) 12.13; 2. Alex Hopkins (CF) 12.27; 3. Michelle Basoah-Sarfo (CF) 12.58; 4. Essence Robinson (CF) 12.61; 5. Ayanna Woods (NS) 12.77; 6. Cotton (NS) 12.82; 7. Alexandria Scott (St) 12.98; 8. Nia Henley (Rb) 13.04.

200: 1. Hopkins (CF) 25.25; 2. Tyson (NS) 25.50; 3. Zariah Ricks (CF) 25.89; 4. Basoah-Sarfo (CF) 26.24; 5. Robinson (CF) 26.38; 6. Woods (NS) 26.55; 7. Cotton (NS) 26.72; 8. Scott (St) 26.84.

400: 1. Kamila Ijaz (Ma) 58.37; 2. Kyndal Jones (Ma) 58.49; 3. Tyson (NS) 59.11; 4. Victoria Clark (CF) 1:00.04; 5. Eliana Baugh (MV) 1:00.29; 6. Gabrielle Freeman (CF) 1:00.67; 7. Cotton (NS) 1:01.09; 8. Tyasia Spencer (CF) 1:01.99.

800: 1. Madelyn Anderson (MV) 2:19.08; 2. Hailey Lemke (St) 2:21.43; 3. Brenna Elchenko (St) 2:23.11; 4. Kate Shoaf (CF) 2:23.41; 5. Alexis Rose (Ma) 2:24.72; 6. Helena Griffith (MV) 2:25.57; 7. Natalie Kingston (MV) 2:27.74; 8. Alysso Valerio (CF) 2:28.86.

1,600: 1. Kate Loescher (CF) 5:02.70; 2. M. Anderson (MV) 5:02.90; 3. Valerio (CF) 5:29.97; 4. Shae Reynolds (BP) 5:32.06; 5. Mary Ella Glauber (CF) 5:32.15; 6. Katherine Craig (NS) 5:36.41; 7. Elizabeth Kitchens (MV) 5:45.72; 8. Olivia Morra (Rb) 5:54.16.

3,200: 1. Loescher (CF) 11:48.02; 2. Craig (NS) 12:40.71; 3. Mckayla Reyer (Rb) 12:52.04; 4. Morra (Rb) 13:02.14; 5. Elise Collette (MV) 13:07.48; 6. Susan Peterson (MV) 13:09.92; 7. Emily Hicks (CF) 13:11.38; 8. Emily White (St) 13:12.40.

100 hurdles: 1. Gabrielle Freeman (CF) 15.72; 2. Ostvig (CF) 15.79; 3. Woods (NS) 16.37; 4. Katelyn Ochs (Rb) 16.75; 5. Ava Treakle (Rb) 17.02; 6. Maya Thomas (CF) 18.01; 7. Kesley Bowler (Ma) 18.10; 8. Katie Conti (St) 18.92.

300 hurdles: 1. Ostvig (CF) 49.70; 2. Treakle (Rb) 50.83; 3. Shalom Ejikeme (CF) 51.04; 4. Cecelian Duro-Emmanuel (Rb) 52.86; 5. Katie Conti (St) 53.34; 6. Jayda Jones (St) 53.54; 7. Asija Kyle (BP) 53.74; 8. Madison Crouch (CF) 53.81.

400 relay: 1. Colonial Forge 48.20; 2. Riverbend 50.70; 3. Stafford 50.83; 4. North Stafford 51.41; 5. Brooke Point 53.11; 6. Mountain View 54.12.

1,600 relay: 1. Colonial Forge 4:05.04; 2. Stafford 4:06.70; 3. Massaponax 4:07.87; 4. Mountain View 4:14.11; 5. Riverbend 4:17.98; 6. North Stafford 4:18.86; 7. Brooke Point 4:20.27.

3,200 relay: 1. Colonial Forge 10:00.14; 2. Stafford 10:12.48; 3. Brooke Point 10:30.96; 4. Riverbend 10:53.00; 5. Mountain View 12:30.32.