Softball

CLASS 4

Player of the year: Emily Gillespie (Louisa). Coach of the year: Susan Sharpe (Louisa)

First team: P—Emily Gillespie (Lo), P—Julia Cuozzo (Hanover), P—Abby Greenwood (King George); C—Morgan Tucker (Dinwiddie); 1B—Mylia Knight (Spotsylvania); 2B—Savannah Bragg (Lo); 3B—Quinn Thompson (Great Bridge); SS—Tyah Charlton (Amherst County); OF—Shamya Hankins (Halifax), Kaileigh Byars (Han), Michayla Holley (Grafton); DP-Flex—Wynter Morris (Western Albemarle); At-large—Kamryia Giggetts (Hal), Lillie Wools (Tuscarora).

Second team: P—Lindsey Mullen (Tu), Cadence Rieg (James Wood), Parker Rowden (GB); C—Sydney Orndorff (JW); 1B—Mary Hackman (Tu); 2B—Izzy McKee (JW); 3B—Kendall Morgan (KG); SS—Paige Headley (KG): OF—Abby Vadnais (Sherando), Laci Garrett (Lo), Lillian Scheivert (Tu); DP-Flex—Jenna Shull (JW); At-large—Lilly Parrish (Han), Ja'Chelle Mosley (Orange).

Girls soccer

CLASS 6

Player of the year: Samantha DeGuzman (Colgate). Coach of the year: Tom Warzywak (Colgate).

First team: F—Samantha DeGuzman (Col), Jashyra Johnson (Kellam), Moira Flynn (Yorktown), Mya Townes (John Champe); M—Kyndal Shuler (Battlefield), Dylan McEntarfer (Ke), Y–Lan Nguyen (Fairfax), Olivia Cruz (Annadale); D—Kamryn Winger (Col), Naomi Knight (Cosby), Hope Ku-Dipietro (Fa), Madsen Hood (Ke); At-large—Rylie Swenson (Ba), Janessa Lowe (landstown), Sasha Manheim (Cos); G—Kiley Cass (Ka).

Second team: F—Alyssa Huang (Robinson), Addy Hess (Freedom-SR), Jayda Sutton (Western Branch), Valeria Castillo (Fa); M—Anna Simmons (Col), Nayeli Leon (Lake Braddock), Corrine Jenkins (Cos), McKenna Kolasch (Ba); D—Cambria Kendall (Col), Aminata Davis (Yorktown), Talia Omer (LB), Maggie Bothwell (James River); At-large—Courtney Mills (South County), Isasbella Yousefi (Oakton), Maci Landel (Colonial Forge); G—Chase Rooneye (Col).

CLASS 4

Player of the year: Mia Serna (Tuscarora). Coach of the year: Dave Gryder (Tuscarora).

First team: F—Aubrey Orrock (Great Bridge), Olivia Woodson (Monacan), Lauren Mattingley (Tu), Reese Mattern (Western Albermarle). M—Katie Lutz (Smithfield), Ava Marvin (Tu), Mia Serna (Tu), Phebe Ryan (WA). D—Emma Forbes (Smithfield), Hannah Zaycek (GB), Hailey Gilchrest (Ha), Sami Puterio (Tu). At-large—Sophia Branch (GB), Anne Marie Pritchett (EV), McKenna Newcome (James Wood). G—Sydney Schwarz (Sm).

Second team: F—Kaitlyn Worrell (Sm), Samantha Krines (Ha), Brooke Oswald (Dominion), Mia Santsaver–Jones (Blacksburg); M—Brianna Curro (Sm), Lucy Harrington (Ha), Grace Minton (Mo), Izzy Wedemeyer (Jefferson Forrest); D—Natalee Jones (Sm), Natalie Troupe (Mo), Sloane Ferrebee (JW), Emily Mandell (WA); At-large—Lydia Jones (SM), Callie Crook (GB), Sam Cupka (King George); G—Elana Romesburg (WA).

Boys soccer

CLASS 1

Player of the year: David Espinoza (Galax). Coach of the year: Chase Baxa (Northampton).

First team: F—Curtis Shannon (Westmoreland), Pablo Chavez (Riverheads), Kevin Maldonado (No), Luis Murillo (We); M—David Espinoza (Galax), Zane Johnson (Honaker), Thomas Dix (No), Ethan King (Lebanon); D—Sam Melendez (No), Chase Sutphin (Auburn), Alex Diez (We), Caleb McClanahan (Ri); At-large—Jona Valencia (We), Andrew Tickle (Au), Carter Dillon (Le); G—Kendall Llama (Ga).

Second team: F—Talan Bruce (East Montgomery), Alberto Vera (Ga), Grayson Olson (Le), Nick Simpkins (Giles); M—Diego Montalvo (No), Gavin Miller ((Gi), Eli Taylor (Le), Kyle Miles (Ri); D—Emmitt Breeding (Le), Greyson Council (Franklin), Malachi Lowe (Ho), Colton Barton (Le); At-large—Johan Valencia (We), Jaxon Dye (Ho), Joel Solis (Ga); G—Gavin Gibson (Le).