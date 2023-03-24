GIRLS' BASKETBALL
VHSL CLASS 5
Player of the year: Zakiya Stevenson (Princess Anne). Coach of the year: Darnell Dozier (Princess Anne).
FIRST TEAM
Zakiya Stevenson (PA), Cierra McGinley (Glen Allen), Trinity Dale (L.C. Bird), Diamond Wiggins (Norview), Takeira Ramey (Massaponax), Kyah Smith (LCB), Amari Worsham (William Fleming), Jayda Cook (Patrick Henry–Roanoke).
SECOND TEAM
Elyseia Brown (Salem), Kenya Ramsey (Kempsville), Ah’Kiyah Pye (Highland Springs), Lindsey Shoulders (GA), Sydney Worsham (GA), Kiyah Fitchett (Norview), Tristain Rickenbacker (Indian River), Zakiyah Linsday (Kemp).