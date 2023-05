For a second consecutive year, Bryce Nearman of Stafford and Sierra Poorbaugh of Fredericksburg were the overall winners in Sunday's Great Train Race.

Nearman finished the annual one-run mile youth run through the streets of downtown Fredericksburg in 5:04, two seconds ahead of runner-up Ethan Govar of Fredericksburg. Poorbaugh won the girls' division in 5:49, 23 seconds ahead of Stafford's Rochelle Gary.

Corbin Van Zandt (3:09) and Amayah Baldwin (3:19) won the George Dashington half-mile run for ages 10-under.

ONE MILE

BOYS

Overall: 1. Bryce Nearman (Stafford) 5:04; 2. Ethan Govar (Fredericksburg) 5:06; 3. Blake Jones (Fredericksburg) 5:16; 4. Brayden Nemec (Mineral) 5:23; 5. Dylan Hayner (Fredericksburg) 5:25.

Age 6-under: 1. Dominick Blasi (Fredericksburg) 7:35; 2. Jack Payne (Woodford) 8:21; 3. Remington Mathews (Fredericksburg) 8:42; 4. Grayson Randall (Fredericksburg) 8:51; 5. Remy Pukish (Fredericksburg) 8:55.

Age 7: 1. Graham Barber (Fredericksburg) 7:10; 2. Sam Jacoby (Fredericksburg) 7:14; 3. Landon Way (Fredericksburg) 7:16; 4. Cordell Boyce (Fredericksburg) 7:27; 5. Aidan Clemente (Stafford) 7:38.

Age 8: 1. Ace Early (Montclair) 6:47; 2. Lane Dye (Fredericksburg) 7:09; 3. Aksel Boeding (Fredericksburg) 7:20; 4. Eli Green (Fredericksburg) 7:29; 5. Thomas Kerr (Stafford) 7:35.

Age 9: 1. Kaleb Bedford (Fredericksburg) 6:08; 2. Javin Smith (Fredericksburg) 6:29; 3. Shane O'Malley (Stafford) 6:31; 4. Grayson Cap (Quantico) 6:42; 5. Donnie Zaegel (Fredericksburg) 6:42.

Age 10: 1. Grayson Wessel (Fredericksburg) 6:37; 2. Nathanial Dunn (Fredericksburg) 6:42; 3. Luke Newton (Fredericksburg) 6:42; 4. Maxwell Rowland (Ruther Glen) 6:45; 5. Conley Djifo (Fredericksburg) 6:46.

Age 11: Bryson Nemec (Mineral) 5:54; 2. Caleb Hayner (Fredericksburg) 6:13; 3. Austin Poorbaugh (Fredericksburg) 6:15; 4. Ethan Thomas (Fredericksburg) 6:25; 5. Maxwell Ferguson (Fredericksburg) 6:30.

12-13: 1. Brady O'Malley (Stafford) 5:27; 2. Ryan O'Malley (Stafford) 5:50; 3. Gunnar Nearman (Stafford) 5:52; 4. Aaron Young (Fredericksburg) 5:56; 5. Andrew Shell (Fredericksburg) 6:00.

14-17: 1. Quinn O'Neill (Fredericksburg) 5:34; 2. Cam Stuart (Spotsylvania) 5:37; 3. Logan O'Driscoll (Fredericksburg) 5:37; 4. Colin Espinoza (Fredericksburg) 5:38; 5. Boyd Burla (Stafford) 5:50.

GIRLS

Overall: Sierra Poorbaugh (Fredericksburg) 5:49; 2. Rochelle Gary (Stafford) 6:12; 3. Christina Chumaski (Fredericksburg) 6:23; 4. Wendy Whalen (Fredericksburg) 6:24; 5. Olivia Smith (Fredericksburg) 6:26.

Age 6-under: Evangeline Merzlak (Fredericksburg) 8:51; 2. Aubrey Raska (Fredericksburg) 8:53; 3. Olivia Miller (Ruther Glen) 8:58; 4. Ximena Gonzalez (Stafford) 9:24; 5. Quinn Morris (Fredericksburg) 9:25.

Age 7: 1. Adalynn Elliott (Fredericksburg) 7:03; 2. Emily Cap (Quantico) 7:05; 3. Caroline Lenker (King George) 7:46; 4. Ashley Seal (Orange) 8:04; 5. Audrey DiDonato (Fredericksburg) 8:18.

Age 8: 1. Kelly Gallagher (Fredericksburg) 7:09; 2. Arabella Jiminez (Fredericksburg) 7:10; 3. Harper Elliott (Fredericksburg) 7:18; 4. Abigail Teague (Stafford) 7:39; 5. Lydia Woodward (Fredericksburg) 7:42.

Age 9: 1. Lily Medina (Fredericksburg) 6:33; 2. Taylor Hill (Stafford) 6:33; 3. Alexis Rasnick (Ruther Glen) 6:49; 4. Camberley Young (Fredericksburg) 7:02; 5. Ava Gardner (Spotsylvania) 7:14.

Age 10: 1. Bria Blackwell (Stafford) 6:43; 2. Sophie Govar (Fredericksburg) 6:47; 3. Quinn Richert (Fredericksburg) 6:55; 4. Emery Parker (Fredericksburg) 6:55; 5. Molly Gallagher (Fredericksburg) 7:16.

Age 11: 1. Tegan Nearman (Stafford) 6:42; 2. Amiyah Benoit (Fredericksburg) 6:55; 3. Elsa Diederich (Fredericksburg) 7:22; 4. Tory Gromer (Fredericksburg) 7:23; 5. Kathryn Nicholson (Fredericksburg) 7:28.

12-13: 1. Evelyn Gary (Stafford) 6:29; 2. Addison Wright (King George) 6:35; 3. Hannah Freeman (Fredericksburg) 6:37; 4. Anna Tidwell (King George) 6:50; 5. Emily Hall (Fredericksburg) 6:59.

14-17: 1. Mary Dzibela (Fredericksburg) 6:27; 2. Quinn Clark (Stafford) 6:38; 3. Brooklyn Nemec (Mineral) 6:46; 4. Grace Allen (Fredericksburg) 6:57; 5. Madison Crouch (Fredericksburg) 7:10.

HALF MILE

BOYS

Overall: 1. Corbin Van Zandt (Fredericksburg) 3:09; 2. Fletcher Rowland (Ruther Glen) 3:11; 3. Kellan Footer (Fredericksburg)3:15; 4. Owen Rowlett (Stafford) 3:18; 5. Evan Millikin (Fredericksburg) 3:19.

Age 5-under: 1. Marcus O'Hara (Fredericksburg) 3:42; 2. Owen Bedford (Fredericksburg) 3:42; 3. Dainin Atkinson (Calfornia, Md.) 3:57; 4. Ethan Maneval (Fredericksburg) 3:58; 5. Pierce Reddan (Fredericksburg) 4:00.

Age 6: 1. Zev Nachem (Fredericksburg) 3:24; 2. Sawyer Webster (Fredericksburg) 3:25; 3. Gavin Garlan (Fredericksburg) 3:25; 4. Isaiah Washington (Fredericksburg) 3:31; 5. Peter Daw (Spotsylvania) 3:40.

Age 7: 1. Dominic Stiffler (Fredericksburg) 3:23; 2. Scotty Distasio (Spotsylvania) 3:30; 3. Satyadhar Bourne (Fredericksburg) 3:33; 4. Ashton Dodson (Fredericksburg) 3:35; 5. William Tankersley (Fredericksburg) 3:36.

Age 8: 1. Lee Hentschel (Fredericksburg) 3:20; 2. Nehemiah Atkinson (California, Md.) 3:25; 3. Max Kenner (Spotsylvania) 3:29; 4. Gustavo Ibarra (Fredericksburg) 3:32; 5. Owen Lucas (Fredericksburg) 3:55.

Age 9: 1. Charlie Janney (Fredericksburg) 3:44; 2. Caleb Leiva (Fredericksburg) 3:47; 3. Alex Chan (Fredericksburg) 3:49; 4. Keaton Linares (Fredericksburg) 3:52; 5. Maximiliano Argueta (Spotsylvania) 3:54.

Agee 10: 1. Eleazar Leiva (Fredericksburg) 4:52; 2. Oliver Maynard-Strayer (Fredericksburg) 5:25; 3. Javier Boggs (Fredericksburg) 6:29.

GIRLS

Overall: 1. Amayah Baldwin (Fredericksburg) 3:19; 2. Aspen Mann (Spotsylvania) 3:23; 3. Morgan Adkins (Stafford) 3:25; 4. Ava Puig (Fredericksburg) 3:26; 5. Emma Maneval (Fredericksburg) 3:32.

Age 5-under: 1. Jillian Young (Fredericksburg) 4:00; 2. Harriet Gardner (Stafford) 4:06; 3. Brynlee Morris (Fredericksburg) 4:08; 4. Rowen McCready (Fredericksburg) 4:23; 5. Flynn Foley (Fredericksburg) 4:28.

Age 6: 1. Keeleigh Haggett (Fredericksburg) 3:40; 2. Aubrey Wright (King George) 3:45; 3. Addy Huber (Fredericksburg) 3:51; 4. Cecelia Murphy (Fredericksburg) 4:05; 5. Mabel Foreman (Fredericksburg) 4:07.

Age 7: 1. Reese Norris (Fredericksburg) 3:33; 2. Lillian Zimmerman (Fredericksburg) 3:37; 3. Ailann Peterson (Fredericksburg) 3:38; 4. Caroline Lenker (King George) 3:38; 5. Mirabella Roth (Fredericksburg) 3:38.

Age 8: 1. Max Kenner (Spotsylvania) 3:29; 2. Lenora Woolfolk (Fredericksburg) 3:33; 3. Ruby Adkins (Stafford) 3:59; 4. Nora Dobson (Fredericksburg) 4:00; 5. Summer Witherow (Locust Grove) 4:01.

Age 9: 1. Marci Howe (Stafford) 3:42; 2. 2Hiba Mezguidi (Stafford) 3:51; 3. Madeline Stiffler (Fredericksburg) 3:54; 4. Abigail Greene (Fredericksburg) 3:57; 5. Jillian Calabrese-DeSantis (Richardsville) 4:02.

Age 10: 1. Adriana Thompson (King George) 3:32; 2. Olivia Stone (Fredericksburg) 3:35; 3. Isla Rolf (Fredericksburg) 3:48; 4. Reagan Huff (Fredericksburg) 4:02; 5. Lucie Ibarra (Fredericksburg) 4:10.