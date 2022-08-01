Rappahannock Swim League championships

TEAM SCORES
Battlefield Division: 1. Massad YMCA 701;
2. Curtis Park 594; 3. Leeland Station 555.5;
4. Hampton Oaks 522.5; 5. Fawn Lake 407.
Freedom Division: 1. Lee’s Hill 801; 2. Lake Wilderness 694; 3. Spotsylvania YMCA 513.5;
4. Eden Estates 510.5.
National Division: 1. Chancellor 819.5; 2. Grafton 719; 3. Idlewild 487.5; 4. Country Club 141.
Patriot Division: 1. Woodland 837; 2. Ferry Farm 681.5; 3. Spotswood 657; 4. Fox Point 536,5.
American Division: 1. Austin Ridge 896.5; 2. Caroline YMCA 705; 3. Lake of the Woods 607;
4. Salem Fields 430.5.
Independence Division: 1. Hopyard 851; 2. Aquia Harbour 835; 3. Dalhlgren 544; 4. College Heights 368.
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INDIVIDUAL ‘A’ TRIPLE WINNERS
Aquia Harbour: Abigail Ferguson (8-under girls) 25-yard fly (18.85), 25 back (19.86) and 25 breat (22.75); Drake Williams (8-under boys) 25 free (18.04), 25 fly (24.13) and 25 back (21.18); Annaleigh Stahl (15-18 girls) 100 free (55.79), 50 back (28.89) and 100 IM (1:02.10); Trey Williams (15-18 boys) 100 free (50.17), 50 free (22.45) and 50 fly (24.43).
Austin Ridge: Sawyer Davis (9-10 boys) 25-yard free (16.28), 25 fly (18.05) and 25 breast (22.06); Nora Davis (13-14 girls) 50 fly (29.84), 50 breast (36.00) and 100 IM (1:07.44).
Chancellor: Anna Cedarleaf
(11-12 girls) 100 free (1:14.56), 50 free (33.31) and 50 fly (39.71); Clara Preut (9-10 girls) 25 free (16.90), 25 fly (18.69) and 25 back (20.84); Emily Walter (13-14 girls) 50 free (33.57), 50 back (39.94) and 50 breast (44.25); Kendra Hull (15-18 girls) 50 free (28.26), 50 breast (35.75) and 100 IM (1:13.06).
Country Club: Nick Clarkson
(15-18 boys 100 free (54.95), 50 fly (27.72) and 100 IM (1:03.70).
College Heights: Annie Furrow (11-12 girls 50-yard fly (31.19), 50 breast (35.09) and 100 IM (1:09.62); Cam Stuart (13-14 boys) 50 free (30.12), 50 back (39.79) and 50 breast (41.69).
Curtis Park: Jillian Bertoldi (8-under girls) 25 fly (20.20),
25 back (22.62) and 25 fly (19.12); Tristan Avery (11-12 boys) 100 IM (1:19.22), 100 free (1:09.28) and 50 fly (35.15).
Caroline YMCA: Johnny Fiefhaus (8-under boys) 25-yard free (21.85), 25 fly (29.40) and 25 back (24.35).
Dahlgren: Wayne Thomas (11-12 boys) 100Y-yard free (1:02.19), 50 fly (31.25) and 50 breast (37.22).
Eden Estates: Gabriel Courtney (15-18 boys) 100 free (58.34), 50 fly (29.19) and 100 IM (1:07.96).
Ferry Farm: London Jones (13-14 boys) 100 free (57.09), 50 fly (29.38) and 50 back (31.75);
Jessica Sheehan (11-12 girls)
100 free (59.06), 50 free (27.47) and 50 fly (30.06); Rhett Thompson (8-under boys) 25 free (18.18), 25 fly (22.59) and 25 breast (27.90); Cameron Cook (15-18 boys) 50 free (22.40), 50 back (26.46) and 100 IM (58.30).
Fox Point: Carlie Clements (15-18 girls) 50 free (24.64), 50 back (28.01) and 100 IM (1:01.19).
Grafton: Ella Boutchyard (13-14 girls) 100 free (1:23.70), 50 free (39.09) and 50 back (44.78); Giana Lungoccia (8-under girls) 25 free (19.13), 25 fly (22.78) and 25 back (22.71); Wyatt Shadwick (11-12 girls) 50 free (36.72), 50 fly (41.58) and 50 back (46.96); Justin Kelly (15-18 boys) 50 free (25.85), 50 back (29.97) and 50 breast (33.94).
Hopyard: Aiden Wright (13-14 boys) 50-yard free (25.88), 50 fly (28.53) and 50 back (32.03).
Hampton Oaks: Manion Woodruff (9-10 boys) 25 fly (15.83), 25 back (19.34) and 25 breast (21.43).
Idlewild: Max Rico (9-10 boys) 25 free (15.66), 25 fly (19.65) and 25 back (19.66); Jesse Dowdy (11-12 girls) 100 free (1:24.08), 50 fly (43.78) and 50 breast (51.47); Christopher Modesto (13-14 boys) 50 free (25.38), 50 fly (29.28) and 50 breast (37.88).
Lee’s Hill: Sam Carafiol (8-under girls) 25 free (18.31), 25 fly (22.56) and 25 back (22.32); Patrick Appleton (11-12 boys) 100 free (1:17.78), 50 fly (40.20) and 50 back (42.40); Liam Fairchild (9-10 boys) 25 free (16.89), 25 fly (20.25) and 25 breast (24.14); Levee Winborne (11-12 girls) 100 free (1:14.66), 50 free (32.72) and 50 back (36.03); Brandon Fulayter (13-14 boys) 50 free (27.32), 50 fly (30.59) and 50 breast (36.07).
Lake of the Woods: Tiffany Yawgel (11-12 girls) 100-yard free (1:06.06), 50 back (36.19) and 100 IM (1:19.78); Brayden Acton (11-12 boys) 50 fly (36.00), 50 back (37.66) and 100 IM (1:20.38).
Lake Wilderness: Marissa Ross (15-18 girls) 50 free (29.52), 50 fly (31.33) and 100 IM (1:14.94).
Massad YMCA: Samantha Sowers (15-18 girls) 100 free (1:01.50), 50 free (28.76) and
50 back (33.72); Ben Eichenberg
(15-18 boys) 100 IM (1:01.06), 50 free (25.10) and 50 breast (30.53).
Spotswood: Tyler Tiberio (9-10 boys) 25 free (14.37), 25 fly (15.69) and 25 back (18.41); Liam Anderson (11-12 boys) 100 free (1:04.60), 50 free (28.83) and 100 IM (1:18.66).
Salem Fields: Katelyn Haselhorst (8-under girls) 25-yard free (16.61), 25 fly (19.90) and
25 back (21.41),
Woodlands: Summer Munoz (11-12 girls) 50 back (35.25), 50 breast (37.81) and 100 IM (1:14.20).