Rappahannock Swim League week 4 results

DAHLGREN 299, COLLEGE HEIGHTS 191

Dahlgren triple winners: Raegan Woods (11-12 girls) 100 free (1:15.84), 50 free (33.00) and 50 back 41.27; AJ Green (15-18 boys) 50 free (27.38), 50 fly (30.25) and 50 breast (36.66); Sarah Green (15-18 girls) 50 fly (34.10) , 100 free (1:07.99) and 50 back (37.29); Wayne Thomason (11-12 boys) 50 fly (36.62), 100 free (1:15.34) and 50 back (41.50).

College Heights triple winners: Brooks Bertolet (8-under boys) 25 free (21.67), 25 fly (32.14) and 25 back (27.82)l Annie Furrow (11-12 girls) 50 fly (36.53), 50 breast (40.78) and 100 IM (1:23.76).

AUSTIN RIDGE 330, CAROLINE YMCA 176

Austin Ridge triple winners: Nora David (13-14 girls) 50-meter free (29.16), 50 fly (33.18) and 50 breast (39.40); Samantha Welch (11-12 girls) 50 free (36.13), 50 back (45.32) and 50 breast (48.28); Tyce Campbell (11-12 boys) 50 free (35.78), 50 fly (46.59) and 100 IM (1:44.25); Derek Dykman (15-18 boys) 50 free (26.18), 50 fly (29.97) and 100 IM (1:11.72).

Caroline Y triple winner: Alexis Rasnick (8-under girls) 25 free (19.72), 25 fly (25.31) and 25 breast (31.22).

CURTIS PARK 318, SALEM FIELDS 193

SALEM FIELDS 257, LAKE OF THE WOODS 248

Curtis Park triple winners: Jillian Bertoldi (8-under girls) 25 free (19.51), 25 fly (21.57) and 25 breast (30.64); Mikey Capparra (8-under boys) 25 free (24.13) 25 Back (30.71) and 25 breast (48.71); Savannah Lerch (11-12 girls) 50 breast (48.31), 100 IM (1:24.89) and 25 fly (35.92); Tristan Avery (11-12 boys) 50 Fly (37.45), 50 back (38.78) and 100 free (1:09.76; Ryan Moore (13-14 boys) 50 fly (30.96), 50 back (33.70) and 50 breast (40.18).

Salem Fields triple winners: Morgan Brown (15-18 girls) 100-meter free (1:09.12), 50 fly (31.71) and 50 back (39.73); Kyle Peck (15-18 boys) 50 free (24.43), 50 fly (27.09) and 50 back (27.56); Garrett Peck (15-18 boys) 100 free (1:03.83), 50 breast (35.44) and 100 IM (1:04.40); Morgan Parker (15-18 girls) 50 fly (37.12), 50 breast (39.72) and 100 IM (1:20.10)l Emma Winn (9-10 girls) 25 fly (25.19), 25 back (25.88) and 25 breast (27.54).

Lake of the Woods triple winners: Tiffany Yawgel (11-12 girls) 100 free (1:14.25), 50 free (33.97) and 50 fly (44.16); Anastasia Eclipse (13-14 girls) 50 free (37.59), 50 fly (46.41) and 50 breast (56.49),

WOODLANDS 269, FOX POINT 233

Woodlands triple winners: Maddie Lange (11-12 girls) 50 free (33:27), 50 back (38:75) and 100 IM (1:25.81).

Fox Point triple winners: Tristan Loesche (15-18 boys) 100 free (56.68), 50 free (25.42) and 50 fly (27.56); Landon Purdue (13-14 boys) 50 free (29.78), 50 fly (34.09) and 50 back (36:53); Tate MacDougall (9-10 boys) 25 free (16.46), 25 fly (20.85) and 25 back (21.53).

LEE’S HILL 290 LAKE WILDERNESS 214

Lee’s Hill triple winners: Brandon Fulayter (13-14 boys) 100 free (1:02.34), 50 fly (31.27) and 100 IM (1:14.17); Sam Carafiol (8-under girls) 25 free (18.92), 25 fly (29.15) and 25 back (22.81).

Lake Wilderness triple winners: Olivia Kim (11-12 girls) 50 free (35.77), 50 breast (48.03) and 100 IM (1:29.47); Marissa Ross (15-18 girls) 50 free (29.84), 50 fly (32.83) and 100 IM (1:18.50).

AQUIA HARBOUR 261, HAMMERHEADS 250

Aquia Harbour triple winners: Sam Engel (9-10 girls) 100 free (1:26.03), 25 fly (18.84) and 25 breast (22.66); Violet Rosero (11-12 girls) 50 free (34.68), 50 fly (38.00) and 100 IM (1:23.54).

Hammerheads triple winners: Chase Miller (11-12 boys) 100 free (1:15.00), 50 free (32.91) and 50 fly (41.75); Cameron Weston (9-10 boys) 25 free (18.25), 25 fly (22.93) and 25 back (21.52); Aiden Wright (13-14 boys) 50 free (29.18), 50 fly (32.34) and 50 back (36.20).

CHANCELLOR 299, GRAFTON 209

Chancellor triple winners: Jack Cedarleaf (8-under boys) 25 fly (27.03), 25 back (25.62) and 25 free (21.47); PA Morin (15-18 boys) 50 fly (27.11), 100 IM (1:04.60) and 50 free (24.59).

Grafton triple winners: Giana Lungoccia (8-under girls) 25 back (22.97), 25 breast (26.88) and 25 fly (23.29); Emmet Manson (11-12 boys) 100 free (1:19.68), 50 fly (43.42) and 100 IM (1:30.85); Brianne Dawson (15-18 girls) 100 free (1:06.53), 50 free (29.22) and 50 breast (41.60)l Julia Born (11-12 girls) 100 IM (1:31.81), 50 free (35.25) and 50 breast (43.16).

FERRY FARM 269.5, SPOTSWOOD 233.5

Ferry Farm triple winners: Rhett Thompson (8-under boys) 25 free (16.44), 25 fly (23.34) and 25 beast (25.66); Jessica Sheehan (11-12 girls) 50 back (34.87), 50 breast (38.37) and 100 IM (1:13.69); Cameron Cook (15-18 boys) 100 free (52.69), 50 free (24.37) and 50 breast (31.75); Ryan McOsker (15-18 boys) 50 back (27.31), 50 fly (25.34) and 100 IM (58.60).

Spotswood triple winners: Tyler Tiberio (9-10 boys) 25 fly (16.25), 25 back (18.39) and 25 free (14.53); Liam Anderson (11-12 boys) 100 free (1:04.01), 50 back (35.53) and 50 breast (39.32).

COUNTRY CLUB 293, IDLEWILD 173

Country Club triple winners: Emry Brewer (13-14 girls) 50-meter fly (40.78), 100 free (1:21.72) and 50 back (44.72); Maddy Pulliam (11-12 girls) 50 free (33.11), 50 fly (39.63) and 50 breast (42.31); Linnea Rouse (15-18 girls) 50 free (34.93), 50 back (42.38) and 100 IM (1:29.57); Nick Clarkson (15-18 boys) 100 IM (1:10.62), 100 free (1:02.41) and 50 back (31.99)l; Joel Wadkins (8-under boys) 25 free (20.14), 25 fly (29.07) and 25 breast (33.65).

Idlewild triple winners: Christopher Modesto (13-14 boys) 50 back (35.90), 50 free (29.41) and 50 fly (33.19); Max Rico (9-10 boys) 25 free (17.53), 25 fly (21.93) and 25 back (22.06); Carter Theado (11-12 boys) 100 IM (1:33.44), 50 free (35.26) and 50 back (41.90).

HAMPTON OAKS 263, LEELAND STATION 249

Hampton Oaks triple winner: Ethan Daniels (8-under boys) 25 free (18.82), 25 back (24.43) and 25 breast (26.99).

Leeland Station triple winners: Kora Strausbaugh (8-under girls) 25 free (30.55), 25 fly (27.60) and 25 breast (34.24); Sophia Connolly (9-10 girls) 25 free (16.90), 25 fly (21.09) and 25 back (21.09); Calista Barrett (13-14 girls) 50 free (30.55), 50 back (34.65) and 100 free (1:04.85); Jonah Unruh (15-18 boys) 100 free (55.86), 50 free (26.72) and 100 IM (1:06.71).

EDEN ESTATES 285, SPOTSYLVANIA YMCA 224

Eden Estates triple winners: Corinna Pardee (15-18 girls) 100 free (1:09.98), 50 fly (30.23) and 50 back (32.28); Riley Williams (9-10 girls) 25 free (18.31), 25 fly (27.16) and 25 breast (27.69); Elizabeth Wardman (15-18 girls) 50 breast (34.19), 50 free (27.81) and 100 IM (1:09.20.

Spotsylvania Y triple winners: Maryn Barnes (8-under girls) 25 free (20.62), 25 fly (28.53 25) and 25 breast (30.53); Grayson Lawrence (9-10 girls) 25 free (17.55), 25 fly (28.53) and 25 back (22.00); Kylie Platenik (11-12 girls) 25 fly (36.26), 50 back (38.31) and 100 IM (1:22.59); Henry Dahart (11-12 boys) 50 free (35.09), 50 back (42.63) and 100 IM (1:34.08).