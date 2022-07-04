Recreation: Rappahannock Swim League, Week 3 results

HAMMERHEADS 303,
DAHLGREN 198
Hammerheads triple winners: Sid Johnson—13–14 girls 50 free (30.83), 50 fly (32.47), 100 IM (1:13.32); Peighton Redding—11–12 girls 50 fly (45.59), 50 back (43.30), 100 IM (1:36.47).
Dahlgren triple winners: A.J. Green—15–18 boys 100 free (58.25), 50 back (30.07), 100 IM (1:06.60); Wayne Thomason—11–12 boys 100 free (1:10.16), 50 free (31.80), 50 fly (36.22).
WOODLAND 343, SPOTSWOOD 169
Woodlands triple winners: Sophie Penton—15–18 girls 100 free (59.29), 50 back (30.80), 100 IM (1:08.47); Lizzy Struder—11–12 girls 50 free (32.80), 50 back (36.93), 100 IM (1:20.80); Erin
Soutar—8–under girls 25 fly (25.28), 25 back (24.00), 25 breast (29.86); Maddy Lange—11–12 girls 100 free (1:04.84), 50 fly (32.65), 50 breast (41.44); Kristina Hatzis—13–14 girls 50 fly (29.70), 50 back (33.86), 50 breast (35.08).
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Spotswood triple winners: Liam Anderson—11–12 boys 50 free (28.81), 50 fly (36.41), 100 IM (1:17.13); Chase Lipscomb—8–under boys 25 free (19.87), 25 fly (23.07), 25 back (24.78); Alistair Lewis—9–10 boys 25 free (16.38), 25 fly (16.79), 25 breast (22.12).
MASSAD YMCA 399,
LEELAND 113
Massad Y triple winners: Alexys Anatol—11–12 girls 50 free (32.40), 50 fly (37.19), 100 IM (1:25.22); Katherine Howell—11–12 girls 100 free (1:16.52), 50 back (38.89), 50 breast (43.93); Lily Eichberg—15–18 girls 50 fly (32.00), 50 breast (37.90), 100 IM (1:11.36); Samantha Sowers—15-18 girls 100 free (1:02.65), 50 free (28.87), 50 back (34.17); Ben Eichberg—15–18 boys 50 fly (26.86), 50 breast (30.84), 100 IM (1:01.76); Elizabeth Kopp—9–10 girls 25 Free (17.69), 25 fly (21.84), 25 breast (21.59); Stephen Thrasher—9–10 boys 100 free (1:20.72), 25 free (16.62), 25 breast (23.91); Michael Krushinski—11–12 boys 50 fly (44.27), 50 back (45.25), 50 breast (49.88).
Leeland triple winner: Kora Strausbaugh—8–under girls 25 free (20.87), 25 fly (24.00), 25 back (26.84).
CAROLINE YMCA 257,
SALEM FIELDS 243
Caroline Y triple winners: Blaize Tweedy—9–10 boys 25 free (18.03), 25 fly (24.02), 25 back (20.22); Addison Muhlenkamp—15–18 girls 100 free (57.47), 50 fly (29.65), 50 back (30.53).
Salem Fields triple winners: Kyle Peck—15–18 boys 50 free (22.19), 50 fly 23.78), 50 back (24.41); Garrett Peck—15–18 boys 100 free (52.07), 50 breast (30.31), 100 IM (58.50); Owen Sullivan—8–under boys 25 free (22.72), 25 back (26.38), 25 breast (31.73); Carmen Keyser—11–12 girls 100 free (1:12.80), 50 fly (59.81), 100 IM (1:30.75); Owen Parker—11–12 boys 100 free (1:08.49), 50 fly (41.78), 100 IM (1:21.09); Austin Parker—13–14 boys 50 free (17.53), 50 back (30.53) 50 breast (36.60).
MASSAD YMCA 398,
FAWN LAKE 114
Massad Y triple winners: Samantha Sowers—15–18 girls, 50 free (29.06), 50 fly (31.64), 100 IM (1:14.70); Ben Eichberg—15-18 boys 100 free (55.00), 50 back (25.59), 50 breast (31.03).
CURTIS PARK 276,
HAMPTON OAKS 236
Curtis Park triple winners: Gwyneth Frick—15–18 girls 50 fly (32.15), 50 back (32.61), 100 IM (1:13.09); Savannah Lerch—11–12 girls 100 free (1:09.96), 50 fly (38.02), 50 back (37.09); Evie Miller—13–14 girls 50 free (30.18), 50 fly (35.09), 50 back (35.68).
Hampton Oaks triple winners: Eden Miller—9–10 girls 25 free (17.90), 25 back (20.82), 25 breast (24.58); Manion Woodruff—9–10 boys 100 free (1:24.18), 25 free (16.95), 25 beast (21.90).
FERRY FARM 291.5,
FOX POINT 215.5
Ferry Farm triple winners: Rhett Thompson—8–under boys 25 free (20:21), 25 fly (27:15), 25 breast (32:21); Jessica Sheehan—11–12 girls 100 free (1:08.41), 50 fly (34:84), 50 breast (42:62); Samantha Holland—11–12 girls 50 free (34:61), 50 back (42:83), 100 IM (1:28.77); Beau Thompson—11–12 boys 50 free (35:34), 50 beast (48:25), 100 IM (1:38.89); Ryan McOsker—15–18 boys 100 free (58:06), 50 breast (34:63), 100 IM (1:03.65)
Fox Point triple winner: Asher Joseph—15–18 girls 50 free (27:45), 50 fly (30:06), 100 IM (1:10.38).
AQUIA HARBOUR 313,
COLLEGE HEIGHTS 190
Aquia Harbour triple winners: Annaleagh Stahl—15-18 girls 50 back (33.69), 50 fly (33.46), 100 free (1:06.03); Abigail Ferguson—8-under girls 25 breast (25.81), 25 fly (21.62), 100 free (1:30.38); Rosaleagh Stahl—13–14 girls 50 breast (42.59), 50 fly (36.16), 50 free (32.29); Niko Casale—15–18 boys 100 IM (1:12.84), 50 fly (43.53), 100 free (1:04.00).
College Heights triple winners: Finn McGrady—11––12 boys 100 IM (1:29.03), 50 breast (43.59), 50 back 40.28; Annie Furrow—11–12 girls 100 IM (1:20.76), 50 breast (40.46), 50 back (37.88).
AUSTIN RIDGE 330,
LAKE OF THE WOODS 182
Austin Ridge triple winners: Ainsley Curtin—15–18 girls 100 free (1:08.84), 50 free (31.00), 50 fly (33.04); Nora David—13–14 girls 50 free (28.87), 50 back (34.21), 50 breast (40.15); Logan Wohler—13–14 boys 50 free (28.57), 50 fly (33.67), 50 breast (40.48); Karl Rice—15–18 boys 100 free (1:00.97), 50 free (26.74), 50 breast (36.48).
LOW triple winners: Tiffany Yawgel—11–12 girls 50 free (32.95), 50 fly (41.44), 100 IM (1:27.44); Brayden Acton—11–12 boys 100 free (1:18.31), 50 back (42.13), 100 IM (1:28.75).
CHANCELLOR 302,
IDLEWILD 177
Chancellor triple winners: Anna Cedarleaf—11–12 girls 100 free (1:19.00), 50 free (35.00), 50 fly (42.38); Kendra Hull—15–18 girls 50 fly (31.47), 50 breast (35.41), 100 IM (1:13.34); Jillian Matlock—8–under girls 25 free (20.10), 25 fly (26.62), 25 breast (34.32); Clara Pruet—9–10 girls 25 free (17.16), 25 fly (19.22), 25 back (21.40); Lacie Rayford—11–12 girls 50 back (42.72), 50 breast (46.94), 100 IM (1:39.65); Jack Cedarleaf—
8–under boys 25 free (20.87), 25 fly (28.09), 25 back (27.37); PA Morin—15–18 boys 100 free (1:00.03), 50 fly (26.34), 100 IM (1:06.03).
Idlewild triple winners: Josie LeDoux—13–14 girls 50 fly (43.15), 50 back (45.81), 50 breast (47.03); Scott Palko—11–12 boys 50 free (31.00), 50 breast (44.82), IM (1:23.97); Carter Theado—11–12 boys 100 free (1:10.00), 50 fly (39.40), 50 back (36.87).
EDEN ESTATES 262,
LEE’S HILL 247
Eden Estates triple winners: Ainsley Liggins—11–12 girls 100 free (1:12.76), 50 back (38.60), 50 breast (45.79).
Lee’s Hill triple winners: Elise Bauer—9–10 girls 25 free (17.13), 25 fly (20.08), 25 back (19.08); Riley Fairchild—8–under boys 25 free (19.23), 25 fly (20.89), 25 breast (26.38); Liam Fairchild—9–10 boys 25 free (14.30), 25 fly (18.37), 25 breast (22.16); Dennisol Summers—11–12 boys 50 free (31.78), 50 breast (37.35), 100 IM (1:22.48).
COUNTRY CLUB 293,
GRAFTON 206
Country Club triple winners: Emry Brewer—13–14 girls 50 free (35.02), 50 fly (47.25), 50 back (43.97); Maddy Pulliam—11–12 girls 100 free (1:14.09), 50 free (32.38), 50 beast (30.35); Joel Wadkins—8–under boys 25 free (21.57), 25 fly (26.33), 25 breast (33.91); Nick Clarkson—15–18 boys 100 free (1:02.64), 50 fly (31.14), 100 IM (1:10.84); Luca Salafia—13–14 boys 50 free (29.58), 50 fly (34.78), 50 breast (43.97).
Grafton triple winners: Brianne Dawson—15–18 girls 100 free (1:12.59), 50 free (32.16), 50 fly (35.97); Giana Lungoccia—
8–under girls 25 free (20.88), 25 fly (25.29), 25 breast (29.28); Josie Surles—9–10 girls 25 free (20.22), 25 fly (23.50), 25 back (25.32); Jacob Beck—11–12 boys 50 free (36.82), 50 breast (46.30), 100 IM (1:34.14).
LAKE WILDERNESS 316, SPOTSYLVANIA YMCA 188
Lake Wilderness triple winners: Olivia Kim—11–12 girls 100 free (1:10.31), 50 free (31.32), 50 fly (35.35); Noah Buttram—13–14 boys 50 back (29.38), 50 breast (35.56), 100 IM (1:05.52); Marissa Ross—15–18 girls 50 fly (28.39), 50 breast (36.18), 100 IM (1:07.56).
Spotsylvania Y triple winner: Grayson Lawrence—9–10 boys 25 free (17.56), 25 fly (22.59), 25 back (21.91).