Recreation: Results from the Great Train Race

FROM STAFF REPORTS
Here are the top finishers in the 1-mile race at Sunday’s Great Train Race in downtown Fredericksburg:
BOYS
Overall: 1. Bryce Nearman, Stafford, 5:20; 2. Gavin Myers, Maidens, 5:21; 3. Ethan Govar, Fredericksburg, 5:22.
6–7: 1. Cole Martin, Fredericksburg, 7:00; 2. Nate Fabiato, Glen Allen, 7:07; 3. Ace Early, Montclair, 7:28.
8–9: 1. Luke Fabiato, Glen Allen, 6:21; 2. Kaleb Bedford, Fredericksburg, 6:36; 3. Jack Bridy, Fredericksburg, 6:46.
10–11: 1. Austin Poorbaugh, Fredericksburg, 6:22; 2. Ryan Lewis, King George, 6:23; 3. Jacoby Franklin, Fredericksburg, 6:32.
12–13: 1. Colin Espinoza, Fredericksburg, 5:41; 2. Boyd Burla, Stafford, 5:50; 3. Malcolm Lee, Stafford, 5:53..
14–17: 1. Blake Jones 5:33; 2. Joshua Riutta, Stafford, 5:37; 3. Dylan Hayner, Fredericksburg, 5:48.
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GIRLS
Overall: 1. Sierra Poorbaugh, Fredericksburg, 6:04; 2. Scarlett Smith, Fredericksburg, 6:20; 3. Anna Ownings, Aroda, 6:23.
6–7: 1. Harper Elliott, Fredericksburg, 7:17; 2. Kelly Gallagher, Fredericksburg, 7:42; 3. Adalynn Elliott, Fredericksburg, 7:53.
8–9: 1. Camberley Young, Fredericksburg, 6:49; 2. Alexis Rasnick, Ruther Glenn, 7:02; 3. Lily Medina, Fredericksburg, 7:17.
10–11: 1. Addison Wright, King George, 6:34; 2. Carrington Regan, Fredericksburg, 6:40; 3. Tegan Nearman, Stafford, 6:48.
12–13: 1. Olivia Smith, Fredericksburg, 6:30; 2. Michaela Holmes, Stafford, 6:31; 3. Cecilia Khatcheressian, Fredericksburg, 6:33.
14–17: 1. Mikayla Kainu, Fredericksburg, 6:42; 2. Jaden Bennett, Fredericksburg, 6:47; 3. Addison Hewson, Fredericksburg, 6:49.