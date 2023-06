CURTIS PARK 306, FAWN LAKE 205

Curtis Park triple winners: Maverick Drake — 8-under boys 25-yard freestyle (21.20), 25 butterfly (32.07) and 25 breaststroke (28.72); Evie Miller —13-14 girls 100 free (1:07.75), 50 free (31.09) and 50 fly (34.71).

MASSAD YMCA 285, WOODLANDS 227

Massad YMCA triple winners: Brennan Duffy — 8-under boys 25-yard free (15.34), 25 fly (17.03) and 25 breast (24.47); Presley Saldana — 11-12 girls 100 free (1:04.12), 50 free (28.90) and 50 backstroke (35.81); Stephen Thrasher — 11-12 boys 50 fly (37.57), 50 breast (43.77) and 100 IM (1:26.47); Lily Eichberg — 15-18 girls 50 back (32.66), 50 breast (35.00) and 100 IM (1:07.16).

Woodlands triple winner: Lizzy Struder — 11-12 girls 50 fly (35.03), 50 breast (36.00) and 100 IM (1:14.17).

HOPYARD 265, FERRRY FARM 229

Hopyard triple winners: Violet Yergey — 8-under girls 25-yard free (18.59), 25 fly (24.97) and 25 back (23,38); Colton Herbolsheim — 9-10 boys 25 free (17.04), 25 fly (25.70) and 25 breast (22.78); Chase Miller — 11-12 boys 100 free (1:00.00); 50 fly (30.47) and 100 IM (1:10.27); Ciara Graves — 15-18 girls 50 fly (28.00), 50 breast (33.07) and 100 IM (1:03.45).

Ferry Farm triple winners: Elliott Lincoln — 8-under boys 25 free (20.28), 25 fly (25.94) and 25 back (26.60); Niamh Ouellett — 9-10 girls 25 free (16.63), 25 fly (25.94) and 25 back (20.31); Kira Hall — 11-12 girls 100 free (1:05.16), 50 fly (34.56) and 100 IM (1:20.63); Kaleb Twum — 13-14 boys 50 free (30.33), 50 fly (36.56) and 50 back (40.38); Cameron Cook — 15-18 boys 50 free (22.75), 50 fly (26.03) and 100 IM (59.65).

SPOTSWOOD 301, AQUIA HARBOUR 210

Spotswood triple winners: Trevor Tiberio — 15-18 boys 100-yard free (1:04.43), 50 free (28.75) and 50 back (31.35); Jenna Belcher — 8-under girls 25 free (21.28), 25 fly (23.09) and 25 breast (27.56); Colten Redding — 11-12 boys 100 free (1:12.72), 50 free (32.47) and 50 back (38.82); Luke Field — 8-under boys 25 free (18.78), 25 fly (24.03) and 25 breast (29.38); Asher Everett — 13-14 boys 50 free (29.50), 50 fly (35.03) and 50 breast (37.94).

Aquia Harbour triple winners: Violet Rosero — 11-12 girls 100 free (1:18.22), 50 breast (46.44) and 100 IM (1:24.54); Kayaleagh Stahl — 13-14 girls 50 fly (34.88), 50 back (37.66) and 50 breast (41.66); Annaleagh Stahl — 15-18 girls 100 free (1:04.31); 50 back (34.21) and 100 IM (1:14.96).

AUSTIN RIDGE 341, LAKE WILDERNESS 161

Austin Ridge triple winners: Leila David — 11-12 girls 100-meter free (1:22.94), 50 free (36.25) and 50 fly (46.32); Ainsley Curtin — 15-18 girls 50 free (30.60), 50 fly (32.59) and 50 back (38.31); Penny Pryrt — 8-under girls 25 free (23.06), 25 fly (29.59) and 25 breast (35.75); Nora David-13-14 girls 100 free (1:03.16), 50 fly (33.40) and 50 breast (38.73).

DAHLGREN 314, LAKE OF THE WOODS 176

Dahlgren triple winners: Jordan Thomason — 9-10 boys 25-meter free (15.81), 25 fly (19.45) and 25 back (20.49); Sophia Connolly — 11-12 girls 100 free (1:17.37), 50 fly (42.37) and 100 IM (1:29.06); Sarah Green — 15-18 girls 50 free (29.76), 50 fly (33.12) and 100 IM (1:15.98); A.J. Green — 15-18 boys 50 free (26.39), 50 fly (28.07) and 100 IM (1:07.39).

Lake of the Woods triple winner: Kayden Hitt — 11-12 girls 100 free (1:09.44), 50 fly (38.66) and 50 breast (45.13).

COUTRY CLUB 259, GRAFTON 246

Country Club triple winners: Emry Brewer — 13-14 girls 50-meter free (34.26), 50 fly (40.00) and 50 back (44.15); Nick Clarkson — 15-18 boys 100 free (1:01.71), 100 IM (1:10.08) and 50 back (32.13).

Grafton triple winners: Giana Lungoccia — 9-10 girls 100 free (1:39.00), 25 fly (22.56) and 25 breast (26.71); Jacob Beck — 11-12 boys 100 free (1:18.69), 50 fly (43.37) and 50 breast (45.16).

EDEN ESTATES 291, SPOTSYLVANIA YMCA 190

Eden Estates triple winners: Harley Knutson — 8-under girls 25-yard free (23.81), 25 fly (29.47) and 25 breast (34.16); Riley Williams — 9-10 girls 25 free (17.12), 25 fly (21.18) and 25 breast (22.75); A.B. Walker — 9-10 boys 25 free (22.62), 25 fly (28.22) and 25 back (24.03); Sami Williams — 11-12 girls 100 free (1:10.88), 50 free (32.94) and 100 IM (1:23.00); Corinna Pardee — 15-18 girls 50 free (27.71), 50 fly (30.57) and 100 IM (1:11.19); Malachi Caballero — 15-18 boys 50 free (23.18), 50 back (25.78) and 50 breast (28.25).

Spotsylvania Y triple winners: Alexander Bell — 8-under boys 25 free (22.75), 25 fly (42.34) and 25 breast (35.78); Michael Fierman — 13-14 boys 50 free (29.5), 50 fly (30.91) and 50 breast (40.82).

HAMPTON OAKS 298, LEELAND 206

Hampton Oaks triple winners: Ryan Garcia — 11-12 boys 50-meter free (33.60), 50 fly (37.09) and 100 IM (1:27.75); Sean Haas — 13-14 boys 50 free (29.92), 50 fly (33.63) and 50 back (41.90); Noelle Smigielski — 8-under girls 25 free (24.90), 25 back (28.39) and 25 breast (37.64); Mia Woodruff — 11-12 girls 50 free (33.78), 50 breast (45.99) and 100 IM (1:24.50).

FOX POINT 308, LEE’S HILL 195

Fox Point triple winners: Colbie Baden — 8-under girls 25-yard free (20.89), 25 fly (26.73) and 25 breast (32.09); Emma Green — 15-18 girls 50 back (35.89), 50 breast (38.68) and 100 IM (1:17.69).

Lee’s Hill triple winner: Patrick Appleton — 11-12 boys 100 free (1:11.29), 50 free (32.10) and 50 back (37.82).

CHANCELLOR 253, CAROLINE YMCA 248

Chancellor triple winners: Clara Preut — 9-10 girls 25-yard free (15.53), 25 fly (18.10) and 25 back (20.97); Charlotte Kaye — 11-12 girls 50 free (32.13), 50 back (38.04) and 100 IM (1:23.38); Kendra Hull — 15-18 girls 50 free (27.72), 50 fly (31.40) and 50 breast (35.16); P.A. Morin — 15-18 boys 100 free (55.41), 50 free (24.68) and 50 back (35.81).

Caroline YMCA triple winner: Jake Taylor — 11-12 boys 100 free (1:17.91), 50 fly (43.44) and 50 back (40.27).

SALEM FIELDS 283, IDLEWILD 182

Salem Fields triple winner: Aaron Euker — 13-14 50-yard fly (30.72), 50 breast (37.09) and 100 IM (1:10.77).

Idlewild triple winners: Aiden Chen — 8-under boys 25 free (21.96), 25 back (29.34) and 25 breast (33.8); Alison Chen — 11-12 girls 50 free (35.09), 50 back (41.44) and 100 IM (33.8); Scott Palko — 11-12 boys 50 free (33.78), 50 fly (42.48) and 100 IM (1:32.19); Carter Theado — 11-12 boys 100 free (1:15.63), 50 back (39.78) and 50 breast (51.31); Sam Sowers — 15-18 girls 100 free (1:04.25), 50 free (30.26) and 50 breast (40.77).

MASSAD YMCA 406, CHANCELLOR 105

Massad YMCA triple winners: Brennan Duffy — 8-under boys 25-yard free (17.03), 25 fly (19.46) and 25 breast (25.65); Presley Saldana — 11-12 girls 50 free (31.72), 50 fly (36.91) and 100 IM (1:23.54); Savannah Duffy — 13-14 girls 50 fly (30.9), 50 back (34.54) and 50 breast (41.75).