Every Wednesday at noon, the American Folklife Center will première a new concert in its “Homegrown 2020: Homegrown at Home” series. These videos, recorded at home by the artists, will be presented online, initially on the AFC Facebook page and then permanently on the Library of Congress YouTube channel and website. This week’s concert will be Emma Björling and Petrus Johansson: Traditional Songs from Sweden. During each concert’s première, the performers will watch along with you and be available to chat.

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