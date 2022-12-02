VHSL all-state teams

FIELD HOCKEY
VHSL CLASS 4
Player of the year: Lydia Hall (Great Bridge). Coach of the year: Katie Duke (Great Bridge).
FIRST TEAM
F-Chloe Davis (Courtland), Greyson Curth (GB), Lindsey Loar (Chancellor), Addie Acham (Loudoun Valley). MF-Mackenzie Cummins (GB), Natalie Holt (Ct), Katie Clarke (LV), Tatum Humphries (Grafton). D-Lydia Hall (Great Bridge), Madison Watts (Ct), Mandy Hazelgrove (Atlee), Anna Hopkins (GB). AL-Kassie Paul (Jamestown), Lily Johnson (GB), Ellen Gallagher (Chan). GK-Payton Belby (GB).
SECOND TEAM
F-Ava Rossman (Patrick Henry-Ashland), Lexi Campbell (Powhatan), Lilian Chamberlain (Atlee), Ashtyn Blackburn (Grafton). MF-Jackie Timberlake (Fauquier), Erica Krauss (Pow), Olivia Ritter (Atlee), CeCe Tomaszewski (Loudoun County). D-Kaylin Ozuna (Chan), Casey Grell (Powhatan), Brooklyn Maldonado (Fau), Taylor Secrist (Grafton). AL-Kearney Cunningham (LV), McKenna Locke (Fau), Lora Chandler (Atlee). GK-Lenna Chandler (Atlee).