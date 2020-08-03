Warnings graphics from Sterling and Wakefield

Weather threat graphics from NWS Sterling (left) and NWS Wakefield (right)

The work week in Fredericksburg begins wet, windy, and wild thanks to Isaias.

There’s no way to sugarcoat the forecast for today (Monday) and tomorrow: it won’t be very nice. Tropical Storm - perhaps a hurricane by later today - Isaias will ride up the East Coast and directly affect Fredericksburg area weather by this afternoon. Flooding rains, wind, and storm surge (along the larger rivers and the Chesapeake Bay) will all arrive late today into tonight and tomorrow.

The graphic helps illustrate the complexity of the threats with the left panel being from the NWS office in Sterling VA. It colors Stafford and King George counties with both a Flash Flood Watch and a Tropical Storm Watch. Meanwhile, Spotsylvania county is “just” under a Flash Flood Watch. Remember, a Watch means conditions are ripe for that threat to occur...and it could change to a Warning (the threat is approaching) as things progress. That Flash Flood Watch goes into effect at 5:00 pm today and lasts through 8:00 pm Tuesday.

The right panel is from the NWS office in Wakefield VA and shows Caroline county and areas to the south and east under a Tropical Storm Warning. That means tropical storm conditions (winds 39+ mph) are pretty certain with gusts of 50-60 mph possible. That entire area is also under a Flash Flood Watch. In addition there is a small but real threat of tropically-induced tornadoes for locales along the Chesapeake Bay which would include much of the Northern Neck on Tuesday.

The Fredericksburg area can expect several inches of rain and plenty of wind which may uproot trees from the soggy soil tonight into Tuesday. Power outages should be expected so prepare for that contingency. Temperatures today will top out in the upper 80s (F) while Tuesday’s highs will be in the low 80s thanks to the cloud cover and rain. Folks who want more detailed information on the threats posed by Isaias should check out this National Weather Service link.

Conditions could change quickly over the next 24-36 hours so keep those warning sources (NOAA weather radio, local TV/radio, smartphone apps, etc) handy. Flooded roads will be a consideration so remember to “Turn Around Don’t Drown” since it only takes 12 inches of flowing water to carry away a sedan while only 6 inches can knock down an adult. Be safe!

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